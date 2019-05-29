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Туристы выбирают Суздаль для летних путешествий

Город-музей отметился в туристическом топе

Суздаль включили в топ-3 популярных малых городов для поездок по России этим летом. В рейтинге, составленном сервисом бронирования жилья Tvil.ru, прогулки по древнему городу заняли третье место, уступив только Бахчисараю в Крыму и Олонцу в Карелии.

В рейтинг также попали Переславль-Залесский и Мышкин в Ярославской области. Летом туристы проводят в малых городах от 2 до 7 дней и тратят на аренду жилья от 2,5 тыс. до 9 тыс. рублей в сутки. При этом на аренду жилья туристы больше всего тратят именно в Суздале. Дешевле всего проживание обойдется в Крыму. Самый длительный отдых в малых городах в этом году туристы бронируют в Карелии.

Ольга Ефремова

Фото “Призыв ТВ”

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