Пирог из киселя – это не каша из топора

Жара, лето на носу, неспешные чаепития на дачном участке… Сегодня мы дадим расслабиться организму, потому что рецепт у нас достаточно простой. Но оригинальность в нем обязательно присутствует. С чего бы начать-то… Давайте-ка вспомним русскую народную сказочку про кашу из топора, а еще лучше посмотрим одноименный кукольный мультфильм 1982 года. Уверяю вас, что вы не пожалеете о пяти минутах потраченного времени.

Согласитесь, отлично сработано! Только вот жаль, что топор не уварился.

Но это не беда! В нашем рецепте обязательно все уварится. Нет, неправильно. Не уварится, а испечется. Итак, друзья, я плавненько подвел вас к самому главному! Сегодня мы будем готовить пирог из сухого киселя. Старого доброго продукта, который в советском детстве многие из нас просто грызли, как гризли. Шутка))) Шутка про гризли, конечно, а вот про кисель я не шучу. И вот что у нас должно получиться:

Ингредиенты для нашего пирога:

Сухой кисель – 90 граммов. Я брал клюквенный в 200-граммовой пачке и делил пополам.

Мука – 3 столовые ложки. Насыпал с горкой.

Сода – 0,5 чайной ложки

Яйца – 3 штуки.

Масло сливочное – для смазки чаши мультиварки.

Ну и мультиварка собственно, хотя можно делать и в духовке. Об этом чуть ниже.

Вы готовы!? Тогда поехали…

Высыпаем в глубокую миску кисель и разминаем так, чтобы не было комочков. Потом добавляем муку, соду и тщательно перемешиваем до однородной консистенции.

Добавляем яйца и перемешиваем, чтобы не было комочков. Получится кашеобразная масса. Цвет зависит от выбранного в качестве основы киселя. У меня был клюквенный. Самый яркий цвет получится из вишневого.

Растапливаем немного сливочного масла и смазываем чашу мультиварки.

Выливаем содержимое нашей тарелки в чашу мультиварки и ставим на режим «Выпечка» на 30 минут.

Если вы собираетесь испечь такой пирог в духовке, то возьмите форму для запекания небольшого диаметра. Смажьте ее маслом и выпекайте пирог при 180 градусах 25-27 минут.

Аккуратно извлекаем пирог из чаши мультиварки, даем остыть, а потом разрезаем на порционные кусочки.

Тут очень пригодится баночка сгущенки или варенья. Вкуснота-а-а… Просто и быстро!

Бон аппети, друзья!

Ваш собиратель и испытатель интернет-рецептов Дмитрий Мареев

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