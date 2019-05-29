Пей, потей, себя жалей! Что можно и чего нельзя делать в жару

Аномально тёплый май заканчивается настоящей летней жарой. Сегодня, 29 мая, – самый жаркий день этого месяца. Столбики термометров в отдельных уголках области поднялись до тридцатиградусной отметки. Последний раз столь же жаркая погода была 12 лет назад – 29 мая 2007 года. Тогда температура поднялась до 32,5°. В связи с жаркой погодой областной департамент здравоохранения напомнил, какие правила нужно соблюдать в жару, чтобы сохранить здоровье и хорошее самочувствие.