Пей, потей, себя жалей! Что можно и чего нельзя делать в жару

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Самый жаркий день
Аномально тёплый май заканчивается настоящей летней жарой. Сегодня, 29 мая, – самый жаркий день этого месяца. Столбики термометров в отдельных уголках области поднялись до тридцатиградусной отметки. Последний раз столь же жаркая погода была 12 лет назад – 29 мая 2007 года. Тогда температура поднялась до 32,5°. В связи с жаркой погодой областной департамент здравоохранения напомнил, какие правила нужно соблюдать в жару, чтобы сохранить здоровье и хорошее самочувствие.
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Как сохранить хорошее самочувствие?
– носить одежду из натуральных тканей;
– пить воду – в сутки не менее 2-2,5 литров;
– стараться как можно меньше находиться под прямыми солнечными лучами, защищать голову шляпами и зонтами (наиболее активно солнце с 12.00 до 16.00);
– использовать закрытую одежду и солнцезащитные кремы;
– не употреблять алкоголь;
– не заниматься активным спортом при температуре свыше 25°C;
– минимально использовать декоративную косметику;
– чаще принимать водные процедуры.
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Жара наносит удар
Отличие теплового удара от солнечного только одно: тепловой удар может произойти от общего перегрева организма даже вне зоны действия солнечных лучей. Симптомы обоих состояний могут проявиться не сразу, а в течение нескольких часов. Происходит это из-за нарушения работы терморегулирующего центра и температура тела продолжает повышаться, даже после попадания в более прохладное место.
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Симптомы теплового или солнечного удара
-усталость, разбитость, сонливость;
– шум, звон в ушах;
– головокружение, головная боль;
– тахикардия (учащенное сердцебиение);
– тошнота;
– частое дыхание;
– температура тела может повышаться до 41°C.
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Как помочь пострадавшему?
– перенести в более прохладное место;
– приподнять голову, чтобы улучшить отток крови;
– снять одежду и облить человека прохладной водой либо завернуть во влажную простыню;
– положить влажный прохладный компресс на голову;
– обеспечить обильное питье (холодная минеральная вода или крепкий сладкий чай) ;
– если состояние ухудшается, вызвать скорую медицинскую помощь.
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В зоне риска
Особую осторожность в жаркий период следует проявить людям с эндокринными заболеваниями и поражениями сердечно-сосудистой системы, обеспечив себя препаратами для экстренной помощи. Метеочувствительным гражданам необходимо следить за прогнозами погоды и стараться избегать нагрузок в неблагоприятные дни. По возможности больше бывать на природе, ограничить пребывание в общественном транспорте, где зачастую бывает душно.
Игорь Чернов
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