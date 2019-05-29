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Пей, потей, себя жалей! Что можно и чего нельзя делать в жару

Рекомендации областного департамента здравоохранения

  1. Самый жаркий день

    Аномально тёплый май заканчивается настоящей летней жарой. Сегодня, 29 мая, – самый жаркий день этого месяца. Столбики термометров в отдельных уголках области поднялись до тридцатиградусной отметки. Последний раз столь же жаркая погода была 12 лет назад – 29 мая 2007 года. Тогда температура поднялась до 32,5°. В связи с жаркой погодой областной департамент здравоохранения напомнил, какие правила нужно соблюдать в жару, чтобы сохранить здоровье и хорошее самочувствие.

  2. Как сохранить хорошее самочувствие?

    – носить одежду из натуральных тканей;

    – пить воду – в сутки не менее 2-2,5 литров;

    – стараться как можно меньше находиться под прямыми солнечными лучами, защищать голову шляпами и зонтами (наиболее активно солнце с 12.00 до 16.00);

    – использовать закрытую одежду и солнцезащитные кремы;

    – не употреблять алкоголь;

    – не заниматься активным спортом при температуре свыше 25°C;

    – минимально использовать декоративную косметику;

    – чаще принимать водные процедуры.

  3. Жара наносит удар

    Отличие теплового удара от солнечного только одно: тепловой удар может произойти от общего перегрева организма даже вне зоны действия солнечных лучей. Симптомы обоих состояний могут проявиться не сразу, а в течение нескольких часов. Происходит это из-за нарушения работы терморегулирующего центра и температура тела продолжает повышаться, даже после попадания в более прохладное место.

    Фото: bzi.ro

  4. Симптомы теплового или солнечного удара

    -усталость, разбитость, сонливость;

    – шум, звон в ушах;

    – головокружение, головная боль;

    – тахикардия (учащенное сердцебиение);

    – тошнота;

    – частое дыхание;

    – температура тела может повышаться до 41°C.

  5. Как помочь пострадавшему?

    – перенести в более прохладное место;

    – приподнять голову, чтобы улучшить отток крови;

    – снять одежду и облить человека прохладной водой либо завернуть во влажную простыню;

    – положить влажный прохладный компресс на голову;

    – обеспечить обильное питье (холодная минеральная вода или крепкий сладкий чай) ;

    – если состояние ухудшается, вызвать скорую медицинскую помощь.

  6. В зоне риска

    Особую осторожность в жаркий период следует проявить людям с эндокринными заболеваниями и поражениями сердечно-сосудистой системы, обеспечив себя препаратами для экстренной помощи. Метеочувствительным гражданам необходимо следить за прогнозами погоды и стараться избегать нагрузок в неблагоприятные дни. По возможности больше бывать на природе, ограничить пребывание в общественном транспорте, где зачастую бывает душно.

    Фото: cleanmalaysia.com

    Игорь Чернов

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