Кого пугает домовой?

Исследователь аномальных явлений Дмитрий Савва рассказал нам, что очень часто слышит от людей истории про домовых. Их видят, ощущают, они проказничают и вредят людям. Существуют ли эти мифологические существа на самом деле? Где чаще всего появляются? Есть ли научное объяснение? Ищем ответы вместе…

У домового – мифологическая природа

– Домовой – покровитель дома. Этот персонаж присутствует у многих. У славянских народов – это домашний дух, мифологический хозяин, обеспечивающий нормальную жизнь семьи, плодородие, здоровье людей, животных. Чаще всего наши предки считали домовых душами прежних хозяев дома.

Домовой – дух добрый. Бывает, вредничает и шалит, если ему что-то не нравится.

В случае беды в старину говорили: “Чур, меня защити!” – обращаясь в том числе и к домовому. Он представлялся в виде маленького старичка. Ворчливый, но заботливый и добродушный. Помните, мультфильм про Домовенка Кузю? Вот в нем отразился типичный образ из мифологии.

Считается, что домового злят непорядок в доме, немытая посуда и прочее. Часто люди наблюдали, что домовой начинает нервничать, когда человек вдруг обретает пару. Духи начинают строить пакости новому человеку. Но весь вред сводится к проказам.

Как приходит домовой?

– Сейчас домового воспринимают как жутковатое явление. И проявления его в физическом мире можно выделить двух типов, если проанализировать рассказы людей, которые якобы видели/слышали/ощущали домового.

Первый тип связан с физическим эффектом, когда пропадают вещи, стекла разбиваются и так далее.

Второй тип имеет скорее психологический эффект, когда человек ощущает, что его ночью душат, чувствует чье-то присутствие.

Психологический эффект чаще всего связан с таким понятием, как сонный паралич. Это состояние, когда мышцы не двигаются, то есть тело спит, а мозг функционирует. Интересно, что такое переходное состояние между бодрствованием и сном испытывают многие люди. И все легенды про домового очень похожи на сонный паралич. В этом состоянии могут наблюдаться галлюцинации, которые очень сложно отличить от реальности.

И еще одна странность. Разные люди дают одинаковое описание того, что с ними происходит в этом состоянии. Все видят и чувствуют «мохнатое существо, которое запрыгивает на грудь». Причем у меня тоже была такая галлюцинация. По сути, это тоже можно отнести к состоянию сонного паралича. Но странно, что люди видят одно и то же. Это необъяснимо.

Состояние сонного паралича испытывали очень многие и в разные времена, этим объясняются и легенды, которые пришли к нам из древности.

Что касается каких-то механических действий: бьется стекло, падает посуда. Это действительно сложно объяснить. Возможно, есть у этого всего реальная причина, но люди ее не ищут, а верят в иррациональную природу происходящего. Рассказов подобных очень много. Кто-то думает, что это души предков таким образом дают знать о себе. Кто-то даже молочка наливает для домового, чтобы он ничего не крушил.

Истории очевидцев

У Дмитрия собрано огромное количество историй, когда люди утверждают, что видели именно домового.

Рассказывает жительница Владимира Кристина Корнилова: «Перед свадьбой я просила у домового: «К добру или к худу?». Долго не могла уснуть, проснулась, когда за дверью услышала странные звуки. Скребет кто-то, топает, дверями скрипит! И вот перед входом в спальню с полки упала коробка с папиными патронами (он у меня охотник). Такой звон был! Родители проснулись, выскочили и долго удивлялись, как могла устойчиво стоящая коробка вдруг свалиться на пол? Через полгода я поняла, почему домовой дал о себе знать. Я очень сильно поплатилась здоровьем в браке».

Алена Маркина: «Был со мной один случай. Как-то вечером сидела в гостях у подруги. И вдруг я увидела, как мимо меня пролетело что-то, напоминающее световой шар (причем оттенки были разного цвета). Подруга спросила: «В чем дело?» Я ей рассказала, что кого-то видела. И тут она отвечает: «Не переживай, это домовята. Они у меня живут. Их семь, вон они сидят на пороге балкона». Я ей не поверила, стала спорить. Она лишь сказала, что я их не вижу, потому что не верю».

Как избавиться от домового

Верить в домовых или нет – дело каждого. Но если вы заметили что-то подозрительное, то Дмитрий Савва рассказывает, как от них можно избавиться. Именно так поступали в старину. Вот несколько способов.

Считается, что домовые не любят зеркал. Повесьте их дома в большом количестве.

Язычники изгоняли домового, воткнув нож над дверью.

Также многие верят, что помочь может священник, который совершит обряд освящения жилища. И тогда все существа дом должны покинуть.

А вы верите в нечистую силу?

Беседовала Юлия Митина

Заглавное фото: livemaster.ru