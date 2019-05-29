Были Чертовы – стали Владыкины

Еще в 1330 году на службу к московскому князю Ивану Даниловичу Калите из Золотой Орды перешел татарский мурза по прозванию Черт, от которого на Руси пошли дворяне Чертовы. К XVII столетию они владели вотчинами во Владимирском и Суздальском уездах, а вот свою весьма своеобразную фамилию им пришлось сменить. В середине 1650-х гг. патриарх Московский и всея Руси Никон, которому служили патриаршие дети боярские братья Денис и Иван Ивановичи Чертовы, усмотрел в их фамилии непорядок. Мол, как же так: в свите святителя состоите, а прозвание бесовское.

Именно по просьбе патриарха Никона царь Алексей Михайлович в 1656 году повелел впредь именовать Чертовых Владыкиными, так как они служат святому владыке патриарху.

С тех пор во Владимирском крае появились дворяне Владыкины, а так как здесь с давних пор жительствовали еще и другие Владыкины — потомки ростовских бояр, то налицо оказалась путаница: пойми сразу, кто из какого рода. Для того чтобы разобраться нередко уточняли: мол, это Владыкины, бывшие Чертовы, а те, наоборот, ростовского корня. Сегодня хотелось бы рассказать именно о Чертовых-Владыкиных, которые на протяжении нескольких столетий были связаны с владимирской землей.

Потомки патриаршего дьяка

Уже сын Дениса Ивановича Чертова, ставшего по воле царя и патриарха Владыкиным суздальский помещик Андрей Денисович Владыкин сделал неплохую карьеру, став к 1686 году патриаршим кравчим, а в 1695-м — дьяком (то есть видным чиновником) при последнем до 1917 года патриархе Московском и всея Руси Адриане.

Именно он участвовал в причислении к лику святых Евфросинии Суздальской, которое состоялось в 1698 году.

После кончины Адриана 15 октября 1700 года его преемник так и не был избран, и фактически патриаршество в России было ликвидировано на два с лишним столетия.

Однако патриарший дом и его ведомства после этого сохранялись более двух десятков лет — вплоть до учреждения Святейшего Синода в 1721 году. Впрочем, дьяк Андрей Владыкин пережил последнего патриарха ненадолго и умер в 1701 году.

Его старшие дети Григорий, Семен и Алексей служили патриаршими дворянами. Однако потом Семен Андреевич Владыкин перешел на военную службу, где достиг чина полковника, а Алексей Андреевич Владыкин в качестве управляющего патриаршими, а потом синодальными, имениями достиг ранга статского советника, равного армейскому бригадиру (бригадному генералу). Алексей Владыкин владел селом Выпово тогда Владимирского уезда, что ныне — Суздальского района и знаменито своей кедровой рощей, а также домом в Москве в приходе храма Воскресения Словущего на Успенском вражке.

Офицерами стали и младшие сыновья дьяка – Гавриил и Степан Владыкины. Первый из них — капитаном, а второй — поручиком. Уже при Екатерине II служил заместителем воеводы Переславля-Залесского.

Из представителей следующего поколения этой ветви Владыкиных-Чертовых старший сын полковника Алексея Алексеевича Владыкина Сергей в армии «вырос» до майора, а второй сын Алексей Алексеевич Владыкин-младший преподавал в Сухопутном шляхетском кадетском корпусе в Петербурге — первом военном училище страны, готовившим офицеров для российской армии. Выйдя в отставку в чине титулярного советника (капитана) А. А. Владыкин в 1770-е годы доживал свой век в селе Выпово Владимирского уезда.

Из сыновей Алексея Алексеевича Владыкина-младшего Глеб Алексеевич служил прокурором в Твери и городничим в Козельске, вышел в отставку в чине коллежского советника (равного полковнику) и скончался в 1805 году в 60-летнем возрасте. Его младший брат Андрей Алексеевич Владыкин, отставной армейский секунд-майор, в 1790-е годы занимал пост нижегородского губернского стряпчего (прокурора) уголовных дел. На них ветвь Владыкиных, шедшая от Дениса Ивановича Чертова, по-видимому, пресеклась.

Защитники Отечества из синодальных дворян

Продолжительнее оказалась другая ветвь Владыкиных, родоначальником которой стал брат Дениса Ивановича – Иван Иванович Чертов-Владыкин. Его сын Роман Иванович Владыкин стал помещиком бывшей патриаршей и синодальной вотчины, села Подберезье Владимирского уезда (ныне в Суздальском районе), где устроил усадьбу и обосновался всерьез и надолго. Лука Романович Владыкин (сын Романа), тоже помещик Подберезья, при царе Федоре III Алексеевиче занимал высокую должность 2-го судьи Монастырского приказа, а в царствование Петра Великого и при его ближайших преемниках вплоть до 1731 года был земским комиссаром (главой дистрикта или уезда в провинции).

Его сестра Мария Романовна Владыкина первым браком вышла замуж за дворянина Леонтия Прокофьевича Нащокина, а потом, рано овдовев, вступила во второй брак с «рейтером» (профессиональным армейским кавалеристом) дворянином Степаном Матвеевичем Чихачевым. Их потомство по линии Чихачевых продолжается во Владимирской области до сих пор.

Сын комиссара Луки Владыкина Иван Лукич в течение 27 лет (с 1704 по 1731 гг.) служил в лейб-гвардии Семеновского полка, участвовал в боях Северной войны со Швецией, в том числе в знаменитой Полтавской битве, и вышел в отставку в чине гвардии капитана.

Наиболее успешной оказалась карьера его двоюродного брата, сына синодального дворянина Бориса Романовича Владыкина – Андреяна. Андреян Владыкин поступил на военную службу в 1734 году в царствование императрицы Анны Иоанновны. При императрице Елизавете Петровне стал полковником, а в ноябре 1764-м Екатериной II был назначен обер-штерн-кригс-комиссаром бригадирского ранга — интендантским чиновником, ведавшим снабжением войск и военных заведений денежным и вещевым довольствием, ручным оружием, обозным и лагерным снаряжением, а также отвечал за снабжение госпиталей. На этом крайне ответственном и хлопотном посту А. Б. Владыкин зарекомендовал себя умелым администратором, и в сентябре 1767-го императрица пожаловала его в чин генерал-майора. В армии Андреян Борисович прослужил 36 лет и в 1770 году вышел в отставку в чине генерал-поручика (генерал-лейтенанта).

После этого генерал-поручик Владыкин поселился в селе Подберезье вместе со своей супругой Федосьей Васильевной, где и прожил остаток дней. Не исключено, что он был погребен при еще деревянной церкви в честь Смоленской иконы Божией Матери в Подберезье.

Наследницей генерала Владыкина стала его дочь Мария Андреяновна, родившаяся в 1749 году. Она вышла замуж за ярославского помещика Петра Прокопьевича Курзакова. Он служил офицером в Елецком пехотном и в Старооскольском пехотном полках и вышел в отставку секунд-майором. После учреждения Владимирской губернии в 1778-1783 гг. Петр служил заседателем Владимирского советского суда и Владимирской верхней расправы, а потом занимал пост советника Владимирского губернского правления, получив чин надворного советника (равного подполковнику). Дважды зять генерала Владыкина избирался владимирским уездным предводителем дворянства и в 1803-1805 гг. занимал почетную должность владимирского губернского предводителя дворянства. В 1806-1807 гг. Петр Прокопьевич состоял тысячным начальником (полковым командиром) Владимирской милиции — первого губернского ополчения, собранного против армии Наполеона Бонапарта, получив за службу в данном качестве золотую медаль. Жили Курзаковы в собственной усадьбе в селе Подберезье, которую унаследовали от генерала А. Б. Владыкина.

Поэт Иван Владыкин и его семейство

Известен также двоюродный племянник генерала А. Б. Владыкина внук синодального дворянина Ефима Романовича, коллежский советник Иван Афанасьевич Владыкин. Он родился в 1720 году, в 1737-м поступил на военную службу, участвовал в войнах с турками и шведами, потом продолжил служить по статской части. В начале 1760-х гг. занимал пост полицеймейстера в Ярославле, затем был чиновником VI департамента Ревизион-коллегии в Петербурге. И в 1778-1781 гг. — первым членом Петербургской канцелярии конфискации вплоть до ее закрытия. Остаток жизни он провел в своем имении селе Ларионово Владимирского уезда (ныне оно не существует, находилось неподалеку от Владимира к северо-западу от города).

И. А. Владыкин получил известность как поэт духовного жанра. Среди его произведений «Элегия о смерти Петра Великого», «Поэма на похвалу истины, на обличение лжи, на подкрепление и утешение христиан, от различных приключений колеблемых и скорбящих». Длительное время он работал над большой религиозно-философской поэмой «Вопрос к христианскому философу и на оный решительное изъяснение о человеке», состоящую из около 2000 стихов), которая так и не была опубликована.

Автор духовных стихов Владыкин встречал непонимание со стороны светских поэтов, которые открыто насмехались над ним.

Однако не подлежит сомнению, что Иван Афанасьевич был человеком разносторонне образованным, пытливым и не лишенным талантов.Скончался он в 1794 году в 74-летнем возрасте.

Дочь поэта Владыкина Екатерина Ивановна вышла замуж за поручика Льва Степановича Хметевского, заседателя Суздальского уездного суда и родственника контр-адмирала Степана Петровича Хметевского.

Окончательно род Владыкиных-Чертовых прекратился на рубеже 1830-х – 1840-х гг. со смертью внучатого племянника поэта И. А. Владыкина поручика Василия Ивановича Владыкина. Другой род Владыкиных ростовского происхождения, представители которого породнились даже с князьями Ковровыми, по фамилии которых получил название город Ковров, продолжается до сих пор. И данный материал, созданный на основе многолетних архивных изысканий, поможет историкам и любителям старины не путать тех и других, а также наглядно демонстрирует судьбу одной из семейств владимирского дворянства XVII – XVIII столетий с уникальной историей смены своей фамилии.

Николай Фролов

На верхнем фото – Село Подберезье, где жили многочисленные Владыкины, бывшие Чертовы