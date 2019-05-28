Угадайте строчку песни группы «Иванушки International»

Друг твой не пришел,

Друг твой самый лучший,

Как нехорошо… И слова колючи Да и на небе тучи Обиды так живучи Правильно! Неправильно! -

Хмурый рассвет в холодном окне,

Время конвейерной лентой.

Всё, что сейчас происходит во мне… Станут памятью нашей нетленной Вряд ли будет валютой обменной Тоже является частью Вселенной Правильно! Неправильно! -

Далеко-далеко у зелёной реки,

Где не знают холодного ветра.

Собирают цветы, оставляя следы… На горячем песке лета На теплом кусочке багета На ладони, солнцем нагретой Правильно! Неправильно! -

Колечко, колечко, кольцо,

Давно это было давно,

Зачем я колечко дарил… Какую беду сотворил Сердечко твоё бередил Большую цену заплатил Правильно! Неправильно! -

Тополиный пух, жара, июль –

Ночи такие звёздные.

Ты пойми, что первый поцелуй – Это не серьезно Это только слезы Это ещё не любовь Правильно! Неправильно! -

Весь день льёт дождь,

Дождь — зануда, дождь — зазнайка,

А ты все ждёшь,

Ждёшь, когда придет хозяйка,

Фонари зажгли вечерний свет… А её все дома нет и нет И пустует в кухне табурет Шлют прохожим теплый свой привет Правильно! Неправильно! -

А ты не сдерживай слёз — реви, реви,

Ведь я не всерьёз в твоей любви,

А ты не сдерживай слёз — реви, реви,

Как птицу, любовь… Ты отпусти Корми с руки Мы сохраним Правильно! Неправильно! -

Вот это кино.

И на экране твой любимый герой,

Он самый лучший парень на свете.

В него влюбиться очень легко… А думаешь ты об обеде И я тебе дарю свой билетик Ты держишь свои мысли в секрете Правильно! Неправильно! -

Поверь мне тоже очень жаль,

Что все закончилось так скоро

И снова нужно уезжать… Давай споем с тобою хором А я люблю твой тихий город Но мы с тобой в серьезной ссоре Правильно! Неправильно! -