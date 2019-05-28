Угадайте строчку песни группы «Иванушки International»

Друг твой не пришел,
Друг твой самый лучший,
Как нехорошо…
Друг твой самый лучший,
Как нехорошо…
Правильно!
Неправильно!
-
Хмурый рассвет в холодном окне,
Время конвейерной лентой.
Всё, что сейчас происходит во мне…
Время конвейерной лентой.
Всё, что сейчас происходит во мне…
Правильно!
Неправильно!
-
Далеко-далеко у зелёной реки,
Где не знают холодного ветра.
Собирают цветы, оставляя следы…
Где не знают холодного ветра.
Собирают цветы, оставляя следы…
Правильно!
Неправильно!
-
Колечко, колечко, кольцо,
Давно это было давно,
Зачем я колечко дарил…
Давно это было давно,
Зачем я колечко дарил…
Правильно!
Неправильно!
-
Тополиный пух, жара, июль –
Ночи такие звёздные.
Ты пойми, что первый поцелуй –
Ночи такие звёздные.
Ты пойми, что первый поцелуй –
Правильно!
Неправильно!
-
Весь день льёт дождь,
Дождь — зануда, дождь — зазнайка,
А ты все ждёшь,
Ждёшь, когда придет хозяйка,
Фонари зажгли вечерний свет…
Дождь — зануда, дождь — зазнайка,
А ты все ждёшь,
Ждёшь, когда придет хозяйка,
Фонари зажгли вечерний свет…
Правильно!
Неправильно!
-
А ты не сдерживай слёз — реви, реви,
Ведь я не всерьёз в твоей любви,
А ты не сдерживай слёз — реви, реви,
Как птицу, любовь…
Ведь я не всерьёз в твоей любви,
А ты не сдерживай слёз — реви, реви,
Как птицу, любовь…
Правильно!
Неправильно!
-
Вот это кино.
И на экране твой любимый герой,
Он самый лучший парень на свете.
В него влюбиться очень легко…
И на экране твой любимый герой,
Он самый лучший парень на свете.
В него влюбиться очень легко…
Правильно!
Неправильно!
-
Поверь мне тоже очень жаль,
Что все закончилось так скоро
И снова нужно уезжать…
Что все закончилось так скоро
И снова нужно уезжать…
Правильно!
Неправильно!
-
Разве тебе не жалко
Этот букет сирени?
Ради тебя все парки
Летом цветут…
Этот букет сирени?
Ради тебя все парки
Летом цветут…
Правильно!
Неправильно!
-
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