«Промелькнёт, как сторис в Инстаграме…»

«Долой из речи иноязычные слова! Не позволим засорять наш великий и могучий! Сохраним богатство родного языка!» – такие призывы звучат не только в наши дни, их можно было услышать и в ХХ, и в XIX веке. Нужно ли охранять чистоту языка, зачем в нашей речи появляются заимствования и какова роль мата в языке, рассказал владимирцам главный редактор портала «Грамота.ру» Владимир Пахомов на лекции «Ангелы и аэропланы: судьба заимствованных слов в русском языке».

«УНДЕРВУД» – ДИКТАТОРЫ!

«Слова “ангелы и аэропланы” в названии лекции не случайны: во-первых, это заимствованные слова с разной судьбой, во-вторых, так называется одна из песен группы “Ундервуд”. Вот уже четыре года музыканты выступают в роли диктаторов на Тотальном диктанте. Одна из конференций Тотального диктанта завершилась концертом “Ундервуда”, и, пожалуй, это была единственная научно-практическая конференция, на которой звучал рок», – рассказал Владимир Пахомов.

«Ангелы» и «аэропланы», по мнению лингвиста, демонстрируют варианты судьбы заимствований. «Ангелы» – вполне живое слово, которое активно употребляется в речи, а «аэропланы» – слово устаревшее, которое ушло в прошлое вместе с первыми самолётами из фанеры, то есть вместе с самим устройством.

ВАМ ТЕФТЕЛИ ИЛИ МИТБОЛЫ?

«Какой будет судьба заимствованного слова, предсказать сложно. Некоторые из них промелькнут, оставшись незамеченными, как сторис в Инстаграме, а другие станут неотъемлемой частью языка. Если слово появляется в языке, значит, есть какая-то причина, это всегда системный процесс», – объяснил Владимир Пахомов.

Вместе со слушателями он разобрал филологическую задачу. Существуют три слова, называющие небольшие мясные шарики: фрикадельки, тефтели и митболы. Какое из них в какой ситуации употреблять? Оказалось, что все три слова заимствованные, но у каждого из них есть своя ниша, лингвистический «ареал обитания». То, что сварено в бульоне, называют фрикадельками. Если в мясной фарш добавляют рис, лук и т.п., то это тефтели. А если это фарш без добавок или обжарка в панировке, то митболы.

БЕЗ ФУТБОЛА НИКУДА

«Иногда заимствованные слова сразу встраиваются в язык, а у некоторых возникают сложности. Вспомним, например, чемпионат мира по футболу. Пришедшее из испанского слово “мундиаль” всплывает каждые четыре года и вызывает неприятные ассоциации, оно неблагозвучное. А вот слово “чемпионат” давно воспринимается как естественное для языка, хотя оно тоже заимствовано, но из английского», – объяснил лектор.

Употребление неблагозвучного «мундиаля» имеет свои причины: одно слово удобнее использовать, чем длинное словосочетание.

НЕПЕЧАТНЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ

Филологи считают матерные слова важной и неотъемлемой частью языка, но злоупотреблять ими не стоит. «Не зря мат называют непечатными словами. Когда мат выходит за пределы табуированной сферы, он теряет свою силу. Это универсальный и быстрый выплеск сильных эмоций, особенно негативных, когда хочется выразить боль, обиду, возмущение… Когда эти слова начинают употребляться в обиходной речи, то для острых ситуаций ничего не остается. И чтобы сохранить эту часть лексики, нужно держать её под замком. А регулярное употребление мата, как ни странно, приводит к его обезличиванию и потере», – отметил Пахомов.

Лектор разобрал основные мифы, связанные с матом. Так, мифом оказалось расхожее мнение, что матерные выражения попали на Русь с монголо-татарами. Этимологический анализ показал, что все корни, от которых образуются матерные слова, – наши, родные. Также выяснилось, что русский мат не самый богатый в мире – поляки в этом нас обогнали.

ЗАПРЕЩАТЬ НЕЛЬЗЯ ДОВЕРЯТЬ

Так что же всё-таки делать с лавиной заимствований? «Когда мы обсуждаем, хорошо или нет использование заимствованных слов, мы имеем в виду, прежде всего, новейшие заимствования: дауншифтинг, вебинар, тру-эмо, брейк-даун, приквел, фаббинг и т.д. Но бороться с ними, особенно законодательно, не имеет смысла. Язык сам разбирается со словами, и попытки искусственно ограничить употребление заимствованных слов ничем хорошим не заканчивается», – убеждён Владимир Пахомов.

Заимствования начинают вести себя по законам русского языка, обрастают приставками и суффиксами.

«Русский язык – один из мировых языков, и некоторый иммунитет у него есть. Он и не с такими задачами справлялся. И справлялся безукоризненно», – подчеркнул лингвист.

БЕРЁМ НА ЗАПАДЕ – ОТДАЁМ НА ВОСТОК

Один из вопросов слушателей был посвящён заимствованиям из русского языка в другие. «Русский язык берёт слова из западных языков, а отдаёт на восток. Водка, матрёшка, балалайка, спутник – это русские экзотизмы, которые используются в европейских языках. В Академический словарь французского языка было внесено слово «малосоль». А название порта Турку произошло от русского “торг”, поэтому можно сказать, что Турку и Торжок – одно и то же», – объяснил Владимир Пахомов.

Пополняется русский язык и из говоров. Так, например, слова «нудный», «неудачник» и «шуршать» ещё в XIX веке были диалектными.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Итак, главный рецепт сохранения богатства языка от Владимира Пахомова – самому говорить правильно, а не устраивать бесконечные войны в Интернете за чистоту речи; не материться, приберегая непечатные выражения для совсем уж вопиющих случаев; читать хорошие книги и ходить на интересные лекции.

Лекция «Ангелы и аэропланы: судьба заимствованных слов в русском языке» прошла 22 мая во Владимирском филиале Финансового университета – традиционной городской площадке Тотального диктанта, а приехал известный лингвист по приглашению Информационного центра по атомной энергии Владимира.

Наталия Фельдман

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