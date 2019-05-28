Потомки «русского Колумба» посетили Ковровский район

Потомки знаменитого полярного исследователя и путешественника капитан-командора Алексея Чирикова, первооткрывателя Аляски, посетили Владимирскую область. Их интересовала усадьба Танеевых в селе Маринино Ковровского района, которая принадлежала их близким родственникам. Несколько лет назад в областном Госархиве был найден интереснейший документ XVIII века, доказывающий родство Чириковых и Танеевых.

В музей-усадьбу прибыли Михаил Александрович Чириков – неутомимый общественный деятель и популяризатор истории своего рода, создавший в Нижнем Новгороде музей Чириковых. С ним были его матушка Валентина Георгиевна Чирикова – старейший представитель данного рода, супруга Нина Леонидовна и сын Алексей, получивший свое имя, кстати, в честь героического предка-моряка. Гостей принимала директор Историко-краеведческого музея Ковровского района Элла Владимировна Фролова. Уже более двух десятков лет она занимается историей рода Танеевых.

В Маринино родственники бывших владельцев имения осмотрели старинный усадебный дом, построенный в 1758 году (это самый старый деревянный дом во всей Владимирской области), а также музейные экспозиции. Заодно опробовали старое фортепьяно, причем, как выяснилось, все Чириковы – прекрасные пианисты. Потомки «русского Колумба» с большим интересом познакомились с историей усадьбы, основанной еще в XVII столетии, обошли весь усадебный парк от нижнего до верхнего пруда, побывали на горбатом мостике и у солнечных часов, в беседке на Парнасе, рассмотрели стелу с изображением родового танеевского герба и построенный Танеевыми в 1808 году Покровский каменный храм.

Михаил Чириков сказал, что готов принять участие в историко-краеведческой конференции, которую музей Ковровского района будет проводить в начале октября нынешнего года. Он даже намерен привезти с собой в Ковровский район и потомков соратника капитан-командора в его экспедиции к берегам Аляски великого мореплавателя Витуса Беринга – датчанина по рождению и капитан-командора русского военного флота. В конференции примут участие родственники Танеевых, в том числе москвичка Елена Владимировна Фетисова – прямой потомок родного брата композитора, юриста и философа Владимира Ивановича Танеева. Примечательно, что именно она и познакомила сотрудников музея Ковровского района с семейством Чириковых.

Николай Фролов

Фото автора

На заглавном фото: Алексей Михайлович Чириков, Нина Леонидовна Чирикова, Элла Владимировна Фролова, Михаил Александрович Чириков, Валентина Георгиевна Чирикова