Метаморфозы «Эпидемии», или Как поклонник стал солистом группы

В прошедшее воскресенье во Владимире прошёл концерт московской группы «Эпидемия», которая существует с 1993 года. Тематика в основном связана с литературным жанром фэнтези и творчеством таких авторов, как Маргарет Уэйс, Трейси Хикмен, Майкл Муркок, Джон Р. Р. Толкин. На концерте команда представила свою новую металл-оперу «Легенда Ксентарона». Вокалист Евгений Егоров рассказал нам, какие изменения происходят в группе, о чем музыка, сложно ли стать автором песен.

– Насколько изменилась ваша аудитория за все время существования группы?

– Первый концерт был в конце 1995 года, отсюда и идет отсчет существования группы. Надо сказать, что аудитория стала более культурной. Может, потому, что цены на билеты стали выше, может, потому, что люди больше читают фэнтези. В «нулевые» приходили все подряд. А сейчас это чисто наша аудитория. И для нас это плюс. Мы знаем, что наша поклонники воспитанные, культурные и хорошие люди. Мы часто после концерта выходим в зал, общаемся, фотографируемся. Аудитория порождается творчеством, которое она любит.

– Почему именно фэнтези?

– Это совсем не медийный стиль музыки. Мы не гонимся за большим количеством поклонников. Мне всегда хотелось сделать то, что нравится. Поэтому, конечно, мы не очень популярная группа. Но зато мы делаем то, что хотим.

– О чем ваша музыка?

– Группу «Эпидемия» многие называют фэнтези-пауэр-метал. Хотя я не люблю стилистические ярлыки. Но здесь сразу характеризуется вся наша составляющая. У нас в репертуаре есть музыка по произведениям писателей жанра фэнтези. Если первый раз знакомить человека с нашим творчеством, то, наверное, стоит сказать, что его ожидает сказочная составляющая в достаточно тяжелой обертке. Мы пишем тяжелую мелодичную музыку. Этим все сказано.

– Что сейчас у вас в планах?

– Мы уже начали работать над новым альбомом и даже уже записали пару хороших треков. Осенью планируем выпустить сингл и порадовать наших слушателей. А в следующем году ждите полноценный альбом! В конце года мы хотим организовать постановку «Эльфийской рукописи» (металл-опера и концептуальный альбом группы «Эпидемия», выпущенный 13 февраля 2004 года. – Прим. ред.) в двух частях. Дело в том, что ей исполняется 15 лет, и мы решили немного отметить это событие. Причем не только в родной Москве или Санкт-Петербурге, но и в других городах.

– Кто автор текстов и музыки?

-В основном тексты у нас пишет Юра Мелисов. Но у нас еще двое авторов по музыке: Дима Процко и Илья Мамонтов. Обычно они высылают написанное Юре, и он уже смотрит, какой текст на какой трек ложится. Иногда он поверх музыки пишет текст. Мы все вместе потом редактируем.

– Каким критерием должен отвечать текст или музыка, чтобы попасть в треки группы «Эпидемия»?

– Все просто: текст и музыка должны мне понравиться. Мне не важен жанр музыки. Если песня интересна гармонически, мелодически, особенно если это какое-то литературное произведение в стихах. Все возможно! Я доверяю своим ощущениям. Как показывает практика, мы не рассматриваем варианты музыки извне. То есть трек должен родится в коллективе. Хотя стихи часто предлагают достаточно интересные. Но мы их не берем, потому что есть принципиальный момент – создания трека внутри группы.

– Как семьи относятся к творчеству?

– Семьи всегда все понимали. И как это можно не понимать? Помимо того, что это любимое дело, это еще и работа, которая приносит доход. У нас в прошлом году было 63 концерта, плюс репетиции. Да, это занимает немало времени. Но тут надо уметь находить выход из ситуации. Просто это не должно идти в ущерб какой-то сфере жизни.

– Самая любимая ваша песня?

– Не хочется, конечно, что-то выделять. Но у меня была самая любимая «Я молился на тебя». Потому что именно благодаря этой песни я полюбил группу и втянулся. Потом «Маги и меч».

Конечно, в каждом альбоме есть любимые песни. Но я готов исполнять любую. Потому что все они проходят мою редактору, и все они априори мне нравятся, иначе они не попали бы в альбом.

Кстати, обе песни, которые мы сейчас записали, нам тоже очень нравятся. Они уже наши любимчики. Новый материал всегда очищает голову от старого, появляются новые мысли, эмоции, какие-то решения. Это очень полезно. Поэтому если в коллективе творческий кризис, то самое время заняться новым материалом.

– Как вы попали в группу?

– Я увлекся сначала ее творчеством. Один раз моему брату друг принес альбом группы, я услышал и полюбил. Мне тогда было лет 14. На волне увлечения я тусовался на форуме группы «Эпидемия». Я писал каверы, отправлял их в группу. Потом на одной из встреч с музыкантами мне удалось спеть песню вместе с Юрой. После чего мне и поступило приглашение войти в состав. Я в то время ушёл из группы «Колизей», просто потому что видел, что перспектив никаких там у меня нет. Мне было 20 лет.

Сейчас в группе «Эпидемия» мы с каждым годом поднимаем планку. Мы растём, берём новые творческие вершины. Это нас всех объединяет, обеспечивает постоянный стабильный рост.

Беседовала Юлия Митина

Фото предоставила студия звукозаписи MEDIUM

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