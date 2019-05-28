Меняем пенсионный фонд. Как не потерять доход?

«Перевел деньги из Пенсионного фонда России в негосударственный пенсионный фонд и обнаружил, что мой доход пропал. Почему так произошло?» – такие вопросы часто возникают. Что нужно знать и как действовать, чтобы сохранить свои деньги при смене фонда, разъясняет управляющий владимирским отделением Банка России по ЦФО Надежда Калашникова.

Только добровольно!

Помните, что смена пенсионного фонда осуществляется на добровольной основе. Никто не имеет права заставить гражданина заключить договор на переход из одного фонда в другой.

Не чаще одного раза в пять лет

Менять фонд можно не чаще одного раза в год. Однако делать это чаще одного раза в 5 лет невыгодно. Пенсионные фонды фиксируют инвестиционный доход для каждого клиента раз в пять лет. Если сменить пенсионный фонд до истечения пятилетнего периода, заработанный фондом доход начислен не будет. Поэтому нужно тщательно обдумать решение о досрочной смене фонда. Важно отметить, что проверить сумму пенсионных накоплений можно через портал Госуслуг.

Что нужно, чтобы сменить фонд

С 1 января 2019 года изменились правила смены пенсионного фонда. Теперь для перехода (в том числе для досрочного) из одного фонда в другой нужно:

Заключить с новым фондом договор об обязательном пенсионном страховании.

Направить заявление о переходе в ПФР. В заявлении нужно указать реквизиты нового договора и свои контакты для связи.

Подать заявление на переход можно либо в электронном виде через портал Госуслуг (и это сейчас самый популярный способ), либо в бумажном виде в территориальный орган ПФР (лично или через своего представителя с нотариально удостоверенной доверенностью). Сроки подачи заявления на переход – до 1 декабря текущего года, а не до 31 декабря, как ранее.

Если застрахованный передумал менять фонд, необходимо подать уведомление об отказе от смены страховщика.

Если выбран другой фонд для перехода, нужно подать уведомление о замене страховщика.

Если вы подадите несколько уведомлений о замене, будет рассматриваться только последнее. Направить их можно до 31 декабря текущего года.

Сколько ждать результата

ПФР рассматривает заявления на переход до 1 марта года, следующего за годом подачи заявления. До 31 марта гражданин получит уведомление о решении, лично обратившись в территориальное отделение ПФР или через портал Госуслуг.

Информацию о возможных потерях инвестиционного дохода можно будет узнать сразу при подаче заявления о смене страховщика на портале Госуслуг или в территориальном подразделении ПФР.

Наталья Ковалева

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