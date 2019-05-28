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Меняем пенсионный фонд. Как не потерять доход?

Важные правила перехода

«Перевел деньги из Пенсионного фонда России в негосударственный пенсионный фонд и обнаружил, что мой доход пропал. Почему так произошло?»  – такие вопросы часто возникают.  Что нужно знать и как действовать, чтобы сохранить свои деньги при смене фонда, разъясняет управляющий владимирским отделением Банка России по ЦФО Надежда Калашникова. 

Только добровольно!

Фото: institutesp.ru

Помните, что смена пенсионного фонда осуществляется на добровольной основе. Никто не имеет права заставить гражданина заключить договор на переход из одного фонда в другой.

Не чаще одного раза в пять лет

Менять фонд можно не чаще одного раза в год. Однако делать это чаще одного раза в 5 лет невыгодно. Пенсионные фонды фиксируют инвестиционный доход для каждого клиента раз в пять лет. Если сменить пенсионный фонд до истечения пятилетнего периода, заработанный фондом доход начислен не будет. Поэтому нужно тщательно обдумать решение о досрочной смене фонда. Важно отметить, что проверить сумму пенсионных накоплений можно через портал Госуслуг. 

 

Что нужно, чтобы сменить фонд 

 С 1 января 2019 года изменились правила смены пенсионного фонда. Теперь для перехода (в том числе для досрочного) из одного фонда в другой нужно:

  •  Заключить с новым фондом договор об обязательном пенсионном страховании.
  • Направить заявление о переходе в ПФР. В заявлении нужно указать реквизиты нового договора и свои контакты для связи.
  • Подать заявление на переход можно либо в электронном виде через портал Госуслуг (и это сейчас самый популярный способ), либо в бумажном виде в территориальный орган ПФР (лично или через своего представителя с нотариально удостоверенной доверенностью). Сроки подачи заявления на переход – до 1 декабря текущего года, а не до 31 декабря, как ранее.
  • Если застрахованный передумал менять фонд, необходимо подать уведомление об отказе от смены страховщика.
  • Если выбран другой фонд для перехода, нужно подать уведомление о замене страховщика.
  • Если вы подадите несколько уведомлений о замене, будет рассматриваться только последнее. Направить их можно до 31 декабря текущего года.

 Сколько ждать результата

ПФР рассматривает заявления на переход до 1 марта года, следующего за годом подачи заявления. До 31 марта гражданин получит уведомление о решении, лично обратившись в территориальное отделение ПФР или через портал Госуслуг.

Информацию о возможных потерях инвестиционного дохода можно будет узнать сразу при подаче заявления о смене страховщика на портале Госуслуг или в территориальном подразделении ПФР.

Наталья Ковалева

Заглавное фото: b2bmaster.ru

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