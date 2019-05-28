Магию гусевского хрусталя продемонстрируют в Санкт-Петербурге 

Лучшие изделия Гусевского хрустального завода, изготовленные мастерами за последние 35 лет, покажут в Санкт-Петербурге. Экспонаты будут представлены во «Дворце конгрессов» в Стрельне. Уже 30 мая залы Константиновского дворца заиграют хрустальными переливами. Представленные на выставке авторские произведения позволят заглянуть вглубь истории удивительного художественного промысла, увидеть его перспективы и насладиться волшебной красотой хрусталя, открытой благодаря таланту прославленных мастеров.

Выставка «Магический хрусталь» организована в рамках проекта «Современные художники России». Она будет открыта для посетителей до 31 августа.

В экспозицию войдут произведения народных художников России Владимира Муратова, Адольфа Курилова, заслуженных художников России Ольги Козловой, Владимира Касаткина, художников Вячеслава Зайцева, Романа Аксёнова. Вместе с изделиями корифеев гусевской школы художественного стекла будут экспонироваться работы их молодых коллег – Александра Грызунова, Светланы Березиной, Натальи Любимовой, Максима Морозова.

Ольга Ефремова

Заглавное фото Гусевского хрустального завода имени Акима Мальцова

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