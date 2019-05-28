Доставайте корзины, грибы пошли!

Жители разных уголков Владимирской области на этой неделе активно делятся фото первых грибов. Кому-то повезло набрать корзину подберезовиков. А кому-то достался настоящий клад! Например, пользователь @zhezherok в своем микроблоге поделился фото первых подосиновиков. “Никогда я ещё не собирал осенние грибы в мае. Природа чудит, но эта её странность очень кстати. Осени ждать не пришлось, и сварить грибное рагу на костре получилось уже сейчас! Подберёзовики, подосиновики, маслята… Осталось найти только белые и будет полный восторг!!!” – делится эмоциями грибник.

Елена Пляскина

Фото Александра Жежера