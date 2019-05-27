«Музыкальная экспедиция» снова отправляется в путь!

Уникальный фестиваль-путешественник уже в шестой раз пройдет с 6 по 16 июня во Владимирской области. Международный проект традиционно объединит в себе цикл концертов ярчайших представителей классической музыки и путешествие по необычайным историческим местам Владимирского края. В 2019 году проект Центра классической музыки и всемирно известного виолончелиста Бориса Андрианова стал обладателем гранта Правительства Российской Федерации на реализацию творческих проектов в сфере музыкального искусства.

Каждый год «Музыкальная экспедиция» (6+) выбирает новые площадки. В этом году фестиваль посетит Кольчугино, Александровскую слободу, поселок Красное Эхо, Национальный парк «Мещера», «Усадьбу двух генералов» в с. Павловское, фабрику музыкальных инструментов во Владимире. Закрытие фестиваля состоится в областном центре, на смотровой площадке улицы Георгиевской. Вход на все концерты, кроме Центра классической музыки и фабрики, свободный. Билеты на концерты и трансферы можно приобрести в кассе Центра классической музыки.