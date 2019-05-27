«Музыкальная экспедиция» снова отправляется в путь!

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От царской вотчины до родины героев 1812 года
Уникальный фестиваль-путешественник уже в шестой раз пройдет с 6 по 16 июня во Владимирской области. Международный проект традиционно объединит в себе цикл концертов ярчайших представителей классической музыки и путешествие по необычайным историческим местам Владимирского края. В 2019 году проект Центра классической музыки и всемирно известного виолончелиста Бориса Андрианова стал обладателем гранта Правительства Российской Федерации на реализацию творческих проектов в сфере музыкального искусства.
Каждый год «Музыкальная экспедиция» (6+) выбирает новые площадки. В этом году фестиваль посетит Кольчугино, Александровскую слободу, поселок Красное Эхо, Национальный парк «Мещера», «Усадьбу двух генералов» в с. Павловское, фабрику музыкальных инструментов во Владимире. Закрытие фестиваля состоится в областном центре, на смотровой площадке улицы Георгиевской. Вход на все концерты, кроме Центра классической музыки и фабрики, свободный. Билеты на концерты и трансферы можно приобрести в кассе Центра классической музыки.
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Центр классической музыки во Владимире
Открытие фестиваля 6 июня в 18.30 впервые будет полностью посвящено Владимирскому губернаторскому симфоническому оркестру и главному дирижеру коллектива Артёму Маркину, отмечающему в этот день 50-летие. В Центре классической музыки, который возглавляет маэстро, меломаны смогут поздравить Артёма Маркина с юбилеем и насладиться Седьмой симфонией Малера в его интерпретации.
Цена билетов – 300-400 руб.
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Центральная площадь города Кольчугино
«Музыкальная экспедиция» в этом году впервые посетит этот город. 8 июня в 18.00 на площади Ленина выступят скрипач Сергей Малов, альтист Максим Рысанов, виолончелистка Анна Кошкина, пианист Константин Лифшиц, кларнетист Антон Дресслер. Возглавит команду «странствующих музыкантов» заслуженный артист России виолончелист Борис Андрианов.
Вход свободный.
Для владимирцев будет организован трансфер от Театральной площади. Отправление в 16.00, цена билета – 400 рублей.
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Музей-заповедник «Александровская слобода»
Символичным станет возвращение фестиваля в Александровский район, где состоялся первый концерт «Музыкальной экспедиции» 6 лет назад. В нынешнем году концерт вновь пройдет в помещении экспозиции «Государев двор» 9 июня в 18.00. На этот раз в царской резиденции выступят скрипач Сергей Малов, альтист Максим Рысанов, виолончелистка Анна Кошкина, пианист Константин Лифшиц, кларнетист Антон Дресслер. Интересным новшеством станет участие в команде Бориса Андрианова юного таланта из Владимирской области – виолончелиста Михаила Луценко, принимавшего участие во владимирском конкурсе «Солист оркестра».
Вход свободный.
Для владимирцев организован трансфер от Театральной площади. Отправление в 15.00, цена билета – 400 рублей.
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Поселок Красное Эхо Гусь-Хрустального района
«Музыкальная экспедиция» впервые приезжает в этот район, зато сразу с двумя концертами. Один из них – на сцене современного, только что построенного Дома культуры в поселке Красное Эхо. Новый Дом культуры — символ обновления и расцвета культурной жизни района. Именно поэтому «Музыкальная экспедиция» в этом году не смогла обойти его стороной. 11 июня в 18.00 здесь выступят Владимирский губернаторский симфонический оркестр под управлением Артема Маркина, скрипачи Сергей Малов и Айлен Притчин, альтист Максим Рысанов, виолончелисты Борис Андрианов, Дора Кокаш и Анна Кошкина, кларнетист Антон Дресслер.
Вход свободный.
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Национальный парк «Мещера»
День России команда Бориса Андрианова встретит в Национальном парке «Мещёра», воплощающем красоту природы России. На территории Музея русского подворья 12 июня в 17.00 выступят скрипач Сергей Малов и Айлен Притчин, альтисты Максим Рысанов и Даниил Гришин, виолончелисты Борис Андрианов, Дора Кокаш и Анна Кошкина, пианист Константин Лифшиц.
Вход свободный.
Для владимирцев организован трансфер от Театральной площади. Отправление в 14.00, цена билета – 400 рублей.
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«Усадьба двух генералов» Ковровского района
14 июня в 18.30 «Музыкальная экспедиция» даст концерт в одном из самых молодых музейных комплексов во Владимирской области, созданном на основе старинной дворянской усадьбы Леванидовых-Юкичевых в селе Павловское Ковровского района. На родине героев штурма Измаила и Отечественной войны 1812 года выступят Владимирский губернаторский симфонический оркестр под управлением Артема Маркина, пианист Константин Лифшиц, флейтист Евгений Яковлев, скрипач Сергей Малов, альтисты Максим Рысанов и Даниил Гришин, виолончелисты Борис Андрианов, Дора Кокаш и Анна Кошкина.
Для владимирцев организован трансфер от Театральной площади. Отправление в 17.00, цена билета – 400 рублей.
Вход свободный.
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Фабрика музыкальных инструментов во Владимире
Самым необычным и экспериментальным станет концерт фестиваля в бывшей владимирской музыкальной фабрики, ныне стремительно превращающейся в новое городское арт-пространство. 15 июня в 18.00 здесь покажут свое мастерство скрипач Сергей Малов, альтисты Максим Рысанов и Даниил Гришин, виолончелисты Борис Андрианов, Дора Кокаш и Анна Кошкина, флейтист Евгений Яковлев, а также джазовые исполнители – Леонид Винцкевич (фортепиано), Николай Винцкевич (саксофон) и Вартан Бабаян (ударные).
Цена билета – 200 руб.
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Смотровая площадка улицы Георгиевской во Владимире
Финальной точкой фестиваля по традиции станет концерт в областном центре 16 июня в 19.00. В этом году он пройдет на открытой площадке в историческом центре г. Владимира – на смотровой площадке ул. Георгиевской, рядом с кузницей Бородиных. Слушателям будет представлена необычная концертная программа, в которой примут участие Владимирский губернаторский симфонический оркестр под управлением Артема Маркина, виолончелист Борис Андрианов, джазовые исполнители – Леонид Винцкевич (фортепиано), Николай Винцкевич (саксофон) и Вартан Бабаян (ударные), а также вокально-инструментальный ансамбль «Татьяна».
Вход свободный.
Татьяна Лысова
Заглавное фото: vk.com/classical_music_center
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