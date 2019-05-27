Владимирский учитель меняет отношение к ЕГЭ

Она сдает экзамен с каждым учеником. Переживает и порой не спит по ночам. Но этого не увидят другие. Екатерина Комарова заряжает позитивом и вселяет уверенность. Ее вдохновляют занятия, самые сложные темы она давно научилась рассказывать простым языком. В декрете Екатерина начала преподавать индивидуально. Желающих оказалось так много, что востребованный учитель рискнула открыть центр подготовки к ЕГЭ. К сложному испытанию она готова поменять отношение. Ее бизнес-идея уже получила поддержку федерального образовательного проекта «Мама-предприниматель». Легко ли педагогу перейти в бизнес? Узнаете из очередного выпуска программы «Кофе ТВ»

Полина Тарбеева