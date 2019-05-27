Каникулы начались! Покажите детям картинки о поведении в городе

Начались летние каникулы. Многие дети на это время (или на какую-то его часть) останутся дома, в городе. Родители постоянно контролировать их не смогут. А неприятные ситуации вполне вероятны. Ребёнок может потеряться, заблудиться, сесть по ошибке не в «свой» автобус или троллейбус. Волонтёры поискового движения «Лиза Алерт» нарисовали карточки на тему, как дети должны вести себя в данном случае. Покажите ребятишкам эти рисунки, да и сами запомните советы.