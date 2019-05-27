Каникулы начались! Покажите детям картинки о поведении в городе

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#Безвредныесоветы. Если потерялся в городе
Начались летние каникулы. Многие дети на это время (или на какую-то его часть) останутся дома, в городе. Родители постоянно контролировать их не смогут. А неприятные ситуации вполне вероятны. Ребёнок может потеряться, заблудиться, сесть по ошибке не в «свой» автобус или троллейбус. Волонтёры поискового движения «Лиза Алерт» нарисовали карточки на тему, как дети должны вести себя в данном случае. Покажите ребятишкам эти рисунки, да и сами запомните советы.
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Кричи громче!
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Кто такие безопасные взрослые
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Позвони родителям!
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Заветный пароль
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Нужная остановка
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Никуда не убегай!
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Кондуктор и водитель вам в помощь!
Главное фото: riamobalashiha.ru
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