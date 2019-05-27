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Каникулы начались! Покажите детям картинки о поведении в городе

"Лиза Алерт" напоминает о безопасности

  1. #Безвредныесоветы. Если потерялся в городе

    Начались летние каникулы. Многие дети на это время (или на какую-то его часть) останутся дома, в городе. Родители постоянно контролировать их не смогут. А неприятные ситуации вполне вероятны. Ребёнок может потеряться, заблудиться, сесть по ошибке не в «свой» автобус или троллейбус. Волонтёры поискового движения «Лиза Алерт» нарисовали карточки на тему, как дети должны вести себя в данном случае. Покажите ребятишкам эти рисунки, да и сами запомните советы.

  2. Кричи громче!

  3. Кто такие безопасные взрослые

  4. Позвони родителям!

  5. Заветный пароль

  6. Нужная остановка

  7. Никуда не убегай!

  8. Кондуктор и водитель вам в помощь!

    Главное фото: riamobalashiha.ru 

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