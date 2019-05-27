Известный физик откроет свой секрет успеха 

Талантливый молодой ученый-физик, обладатель престижной премии Национальной академии наук США Алексей Мельников встретится со своими земляками – учащимися владимирских школ. Он поделится с ребятами своей личной историей успеха и расскажет о том, чем живет сегодня российская наука.

Где лучше работать ученому – в России или за рубежом? Как поступить в вуз мечты, а затем получить желаемую работу? Ответы на эти и другие вопросы ученый также обещает дать в ходе встречи. Она состоится 28 мая на базе детского технопарка “Кванториум-33” (ул. Каманина, д. 30/18). Начало в 13.00. Чтобы попасть на встречу, нужно записаться. Сделать это можно, позвонив по телефону: 52-08-67.

Алексей Мельников окончил владимирскую школу № 36, затем учился в Московском физико-техническом институте. Сейчас он является научным сотрудником сразу четырех университетов, в том числе двух зарубежных.

Премия Национальной академии наук США была присуждена ученому за разработки в области квантовой физики и искусственного интеллекта.

Ольга Ефремова

Фото: mipt.ru