«Цветы эльфов» расцвели в генеральском парке

Купальницу – редкое растение, занесенное в Красную книгу, могут увидеть посетители музея «Усадьба двух генералов» в селе Павловское Ковровского района. Больше всего этих цветов в парке между обелиском героям штурма Измаила и центральной беседкой. Обычно купальницы растут в низинах, на берегах ручьев и прудов. В павловском парке они обитают в месте с повышенным уровнем грунтовых вод. Не случайно, когда там находили старинные медные и даже серебряные монеты, у них, как правило, был высокий уровень коррозии из-за высокой влажности грунта. То, что плохо для металлических сплавов, прекрасно подходит для нежных цветков. Рвать купальницы запрещено. Можно только наслаждаться их видом и утонченным благоуханием под упоительные соловьиные трели.

Купальница обладает красивыми ярко-желтыми или желто-оранжевыми цветами, причем соцветие имеет форму шара. Русское, наиболее распространенное в средней полосе нашей страны название этого растения – купальница – связано с тем, что оно зацветает на когда-то очень популярный в Древней Руси праздник Ивана Купалы (в нынешнем году из-за тёплой погоды это произошло раньше).

В странах Скандинавии купальницу называют «цветком эльфов». Именно с цветением купальниц там связана легенда об эльфах (троллях), которые в купальскую ночь варят эликсир жизни – волшебный напиток золотистого цвета, разливая его в специальные сосуды, которые по утру с первыми лучами солнца превращаются в ярко-желтые цветы купальниц, похожие на маленькие амфоры. Не случайно научное название купальницы на латинском языке звучит как tróllius, которое, как считают ученые, произошло от германского trollblume, что переводится, как «цветок троллей».

Похожий на маленькую желтую розу цветок купальницы имеет очень тонкий, завораживающий, сладкий, ни на что иное не похожий аромат, которым хочется надышаться снова и снова. Купальницы по праву обладают славой отличных медоносов. Поскольку они зацветают раньше многих других растений и дают много нектара, то пользуются большой популярностью у пчел, деловито перелетающих с одного «цветка эльфов» на другой. Вот только из-за редкости купальниц в чистом виде мед из нектара этих цветов попробовать сегодня практически нереально.

Кроме купальниц, в музейном парке обитает несколько видов экзотических бабочек, занесенных в Красную книгу, тоже «краснокнижные» зелёные дятлы и хотя и не столь тщательно охраняемые, но очень милые белочки.

Николай Фролов

Фото автора