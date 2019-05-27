11 европейских стран за 20 дней! Личный опыт путешественника

За 20 дней проехать 11 стран Западной Европы на автомобиле и исполнить свою главную мечту! А вам слабо? Жителю Владимира Андрею Кондрашину и его жене Виктории такое путешествие запомнится надолго. Где были, что ели, как жили, сколько проехали километров, что интересного случилось в пути? Все в нашем подробном интервью!

– Мы с женой уже несколько лет хотели отправиться в большое автопутешествие по Европе. Но все время находились причины, чтобы перенести поездку. Наконец надоело откладывать свои мечты в долгий ящик. И мы решились!



Что за маршрут выбрали?



– За 20 дней мы посетили 11 стран: Эстонию, Латвию, Литву, Польшу, Германию, Нидерланды, Бельгию, Францию, Австрию, Чехию и Беларусь. Из Москвы мы выехали утром 22 апреля, а вернулись во Владимир вечером 11 мая.

До этого весь наш опыт поездок за границу на машине сводился к посещению Беларуси пару лет назад.

Мы изучили опыт путешественников и уяснили главное – ехать нужно на машине, в которой вы уверены. Поэтому предварительно прошли техосмотр, да и сама машина у нас относительно новая.

Первый день у нас заняла дорога от Москвы до Пскова, потом мы пересекли границу Эстонии. Спустя пару часов оказались в эстонском Тарту, где и переночевали. На следующий день мы поехали в Ригу, Латвию, потом в Вильнюс. Каждый день мы ночевали в новой стране. Далее была Польша, а из нее мы уже доехали до Берлина и провели там два дня. Далее Амстердам, где мы тоже пробыли два дня и наконец Париж! Там мы провели целых 4 дня! После мы начали наш путь назад, но по другим городам. Для начала вернулись в Германию, ночевали в Штутгарте и Мюнхене, затем Вена, далее Польша (города Ченстохова, Варшава). И далее Беларусь.

Дороги и бензин

– В общей сложности мы проехали 7 340 км. При расходе бензина 10 литров на 100 км мы потратили 740 литров бензина. Бензин везде чудовищно дорогой и по мере приближения к Западной Европе он становится все дороже.

Эстония – 1,32 евро за литр

Латвия – 1,13 евро за литр

Польша – 1,02 евро за литр

Германия – 1,31 евро за литр

Амстердам – 1,64 евро за литр

Париж – 1,50 евро за литр

На бензин за всю поездку у нас ушло больше 1000 евро. Плюс платные дороги, за которые мы заплатили 100 – 150 евро. Особенно хочется отметить ряд стран, где есть «виньетки». Это такая наклейка на стекло, которая позволяет ездить в течение определенного времени по платным дорогам. В Австрии (12 евро) и в Чехии (18 евро).

Кстати, заправки встречаются намного реже, чем мы привыкли. Сами дороги очень хорошие! Германия, Нидерланды и Беларусь – обладатели лучших дорог.

Проживание

– Мы пользовались только booking.com, мы не стали использовать другие приложения, потому что везде очень мало вариантов с бесплатной парковкой. И заранее мы ничего не планировали. Потому что просто не знали, с какой скоростью мы все это проедем и где когда окажемся. Единственное, что мы забронировали, – это Париж. Наше пребывание там попадало на майские праздники. Ранняя бронь позволяла сэкономить в данном случае.

В кемпингах мы не ночевали, только гостиницы. Но жили достаточно скромно. Нам все понравилось. Но, как и в случае с бензином, чем западнее, тем жилье становилось дороже. Самое дорогое у нас оказалось в Амстердаме и Париже. А самое дешевое – в Польше, мы ночевали за 20 евро/ночь.

Питание

– Дело в том, что я занимаюсь ресторанным бизнесом. И еда у нас – особая тема. Поэтому каждый раз мы старались найти что-то новое и интересное. Наш выбор – национальная кухня. В Вильнюсе мы ели цеппелины, в Вене – шницели, в Польше – журик (кислый суп). Хотя, конечно, были переезды, где мы питались едой из Макдоналдса, а один раз посетили мишленовский ресторан в Париже, который нам безумно понравился!

Как выбрать рестораны? Мы спросили друзей и ориентировались по ресурсу tripadvisor. Там можно найти хорошие места на любой бюджет.

Впечатления

– Я много где был, но это однозначно самая концентрированная поездка по впечатлениям в моей жизни. Столько удалось посетить и посмотреть! Важно понимать, что такая поездка комфортна для тех, кто любит водить.

Я посоветовал бы останавливаться в тех местах, которые именно вам интересны. Это то преимущество, которое дает вам автомобиль. Например, в Штутгарте проходит Фрюлингфест (это весенний пивной фестиваль). И мы специально выстроили поездку, чтобы его посетить. Или, например, нас очаровал город Вильнюс, и мы просто решили остаться там подольше, не поехали сразу дальше. Вот главный совет в путешествии на машине – будьте гибкими! Делайте так, как вам хочется и удобно. Ведь машина дает такую возможность.

Топ-3 достопримечательностей

1. Музей “Мерседес-Бенц” в Штутгарте. Лучший музей, который я видел. Даже если вы не любите автомобили, обязательно посетите его. Здесь есть все: от первых моделей до самых современных автомобилей, очень познавательная экспозиция. Есть аудиогид на нескольких языках, практически все экспонаты озвучены. История автомобилестроения буквально перед вами. Цены доступные: детям бесплатно, взрослым – 10 евро, подросткам – 5 евро.

2. В Вильнюсе есть район Ужупис (Заречье), который провозгласил себя независимым районом художников, где огромная творческая “движуха” и тусовка. Он частично расположен в Старом городе. Его часто сравнивают с районом Монмартр в Париже. Сегодня в Ужуписе располагаются художественные галереи и мастерские, многочисленные кафе.

3. По архитектуре огромное впечатление произвел центральный вокзал в Амстердаме. Он выглядит невероятно стильно. Здание было построено в 1889 году архитектором Питером Кейперсом. Он же, к слову, проектировал здание Рейксмюсеума. Оба здания очень сильно похожи друг на друга, но располагаются в противоположных концах исторического центра Амстердама. Это настоящая архитектурная достопримечательность!

Рекомендации по подготовке к поездке

Что сделать заранее, чтобы избежать проблем:

– Купите европейскую сим-карту. Стоило нам это 2500 рублей. Тем самым мы себя подстраховали Интернетом. Конечно, старались пользоваться и точками Wi-Fi.

– Почитайте ПДД других стран. Российские права действуют везде, но правила отличаются от наших. В большинстве стран Европы в населенных пунктах разрешенная скорость – 50 км/час, по трассе – 80 км/час.

– Загрузите карты в навигатор. В Европе работают лучше карты G00gle, а не Яндекс.

– Интересную информацию о стране или городе лучше найдите заранее, а не тогда, когда вы уже будете в том или ином городе.

– Закачайте себе любимую музыку или аудиокниги – очень много!!!! Потому что в машине вы будете находится долго.

Прохождение границы

Как переезжать в шенгенскую зону.

Оформите грин-карту – это страховка для автомобиля, которая действует на территории всей Европы. Ее у вас обязательно проверят на границе при въезде в Еврозону. Срок действия страховки обязательно должен покрывать всю вашу поездку.

В мае 2019 года стоимость грин-карты для легкового автомобиля на 15 дней составляет 2450 рублей, а на месяц – 4670 рублей. Оформить ее можно практически в любой страховой компании России. Но если вы не успели этого сделать, километров за 50 до границы вдоль трассы вы увидите множество будок, в которых быстро оформят необходимый документ. Стоимость его утверждена заранее и не зависит от места приобретения.

В мае 2019 года стоимость грин-карты для легкового автомобиля на 15 дней составляет 2450 рублей, а на месяц – 4670 рублей. Оформить ее можно практически в любой страховой компании России. Но если вы не успели этого сделать, километров за 50 до границы вдоль трассы вы увидите множество будок, в которых быстро оформят необходимый документ. Стоимость его утверждена заранее и не зависит от места приобретения. Держите необходимые документы подготовленными при прохождении границы.

Вывоз некоторой продукции ограничен (если это вина, то 3 литра на человека). Если вы хотите хамон или краковскую колбасу привезти, то на таможне у вас это отберут.

Юлия Митина

Фото из личного архива Андрея Кондрашина