Как сдать ЕГЭ и выжить?

В понедельник с экзаменов по литературе и географии начнется основная волна ЕГЭ-2019. Во Владимирской области почти 14 000 школьников с 27 июня по 1 июля будут сдавать ЕГЭ. Мы собрали мнение экспертов, как лучше подготовиться к этому испытанию? Как не выгореть эмоционально? Как правильно родителям поддержать ребенка?

Отдыхайте накануне и не позволяйте себя накручивать

Екатерина Комарова, учитель русского языка и литературы, сооснователь образовательного центра по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ “Высший балл”.

– Много лет я готовлю к итоговой аттестации в формате ЕГЭ и ОГЭ и наблюдаю за тем, что ребенок может быть прекрасно подготовлен функционально, но эмоциональный фон очень сильно мешает на экзамене. Это подтолкнуло меня к мысли, что с психологической подготовкой к экзамену можно и нужно работать! Как я рекомендую готовиться к экзамену:

1. Целенаправленная и систематическая подготовка хотя бы в течение одного года.

2. Подготовка с экспертами ЕГЭ и ОГЭ, то есть с теми учителями, которые ” в теме”, кто проверяет отдельные части экзамена в составе экспертной комиссии.

3. Готовьтесь в комфортной обстановке и ни в коем случае не позволяйте себя “накручивать” ни одноклассникам, ни педагогам! Это очень актуально для эмоционально ведомых, если к таковым себя относите. Минимизируйте свои контакты с окружающим миром до экзамена.

4. Обязательно отдохните в последний день и сделайте для себя что-то приятное, что поднимет вам настроение. Помните фильм “Чемпионы”? Как поступил тренер с проигравшей командные соревнования Хоркиной? Он не заставил ее тренироваться, потому что был уверен, что дело не в форме, а в голове. Он заставил ее отдохнуть (шопинг, массаж, тогда и появилась у гимнастки ее коронная короткая стрижка).

Очень много людей, которые позволяли себе отдых в последние дни перед экзаменами и сдавали гораздо успешнее, чем те, кто в последнюю ночь пытался “выловить” в Интернете варианты, а потом в «вареном» состоянии сдавал экзамен.

5. На самом экзамене обязательно выходите в коридор подвигаться. Я своим ученикам рекомендую присесть, отжаться, просто покрутить головой и размять шею, сделать 5 глубоких вдохов, чтобы насытить мозг кислородом.

6. Нельзя идти на экзамен с ощущением «взять 100 баллов». И вообще лучше сдавать, понимая, что мир не перевернется и не рухнет, если вы сдадите ниже, чем планировали. Вы должны абсолютно адекватно осознавать свой коридор – интервал баллов (разброс может быть до 15, примерно – 70-85). Грамотный специалист всегда озвучит ваши примерные результаты, ориентируйтесь также на свои «пробники».

7. На экзамене ни завышенная, ни заниженная самооценка не помогают. Если нужно, заранее поработайте с психологом, который поможет вам справиться с эмоциональным фоном и научит использовать стресс во благо!

Хочу всем ребятам пожелать удачи, чтобы вы шли на экзамен с радостью, ощущая волнение, оно необходимо. Но волнение не должно быть излишним. Выполняя мои нехитрые рекомендации, вы точно сможете заработать на экзамене высокие баллы, конечно, при условии, что готовиться к экзамену вы начали не сегодня вечером.

Внимательно читайте задание!

Анна Тюгова, учитель истории и обществознания школы №2, г.Владимира:

– ЕГЭ сегодня – та данность, которую надо принять и научиться жить в предлагаемых обстоятельствах и детям, и родителям. Обществознание – самый популярный для сдачи предмет у школьников в последние несколько лет. И это неудивительно: результаты ЕГЭ по этому предмету требуются для поступления на многие специальности. В основном это специальности гуманитарной, социальной, педагогической направленности.

Своим ученикам я рекомендую при выполнении тестов ЕГЭ, прежде всего, внимательно читать задания и находить условия, которые необходимо выполнить. Кроме этого советую не переживать и не зацикливаться на том, что кажется нерешаемым.

Почаще говорите себе: «Я смогу. Я справлюсь. Я вспомню всё. У меня всё получится». Правильный настрой – залог успеха на экзамене. В день перед экзаменом нужно выспаться, погулять, посмотреть любимый фильм, а не сидеть, допоздна не выпуская из рук книгу: голове нужен отдых!

А родителям хочется пожелать, поддерживайте своих детей, помогайте им! Убедите ребенка, что неудача на ЕГЭ – это не конец света, а лишь возможность стать лучше. Удачи на экзаменах!

Не наводим панику

Лилия Танеева, мама выпускника, г.Радужный:

– Самое важное для меня это физическое и психическое здоровье ребенка, поэтому паники мы не наводим. Я стараюсь демонстрировать уверенность в сыне, в его умной голове. Конечно, мы неоднократно обсуждали важность и значимость результатов ЕГЭ, но каждый раз повторяю, что жизнь на этом не кончается, есть много путей стать успешным.

Сын знает, что я всегда буду рядом и поддержу, чем смогу. Хорошо сдать экзамены для него – и дело чести, и игра амбиций. Он с 14 лет подрабатывает в летнее время, обычно подсобным рабочим, говорит, что пора идти выше, а выше – только через вуз. Родителям желаю не паниковать, а всем выпускникам – сдать ЕГЭ и получить высокие баллы!

Елена Середина

Фото – из личного архива героев

Верхнее фото: konakovograd.ru