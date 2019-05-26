Как сдать ЕГЭ и выжить?

В понедельник с экзаменов по литературе и географии начнется основная волна ЕГЭ-2019. Во Владимирской области почти 14 000 школьников с 27 июня по 1 июля будут сдавать ЕГЭ. Мы собрали мнение экспертов, как лучше подготовиться к этому испытанию? Как не выгореть эмоционально? Как правильно родителям поддержать ребенка?
Отдыхайте накануне и не позволяйте себя накручивать
Екатерина Комарова, учитель русского языка и литературы, сооснователь образовательного центра по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ “Высший балл”.
– Много лет я готовлю к итоговой аттестации в формате ЕГЭ и ОГЭ и наблюдаю за тем, что ребенок может быть прекрасно подготовлен функционально, но эмоциональный фон очень сильно мешает на экзамене. Это подтолкнуло меня к мысли, что с психологической подготовкой к экзамену можно и нужно работать! Как я рекомендую готовиться к экзамену:
1. Целенаправленная и систематическая подготовка хотя бы в течение одного года.
2. Подготовка с экспертами ЕГЭ и ОГЭ, то есть с теми учителями, которые ” в теме”, кто проверяет отдельные части экзамена в составе экспертной комиссии.
3. Готовьтесь в комфортной обстановке и ни в коем случае не позволяйте себя “накручивать” ни одноклассникам, ни педагогам! Это очень актуально для эмоционально ведомых, если к таковым себя относите. Минимизируйте свои контакты с окружающим миром до экзамена.
4. Обязательно отдохните в последний день и сделайте для себя что-то приятное, что поднимет вам настроение. Помните фильм “Чемпионы”? Как поступил тренер с проигравшей командные соревнования Хоркиной? Он не заставил ее тренироваться, потому что был уверен, что дело не в форме, а в голове. Он заставил ее отдохнуть (шопинг, массаж, тогда и появилась у гимнастки ее коронная короткая стрижка).
Очень много людей, которые позволяли себе отдых в последние дни перед экзаменами и сдавали гораздо успешнее, чем те, кто в последнюю ночь пытался “выловить” в Интернете варианты, а потом в «вареном» состоянии сдавал экзамен.
5. На самом экзамене обязательно выходите в коридор подвигаться. Я своим ученикам рекомендую присесть, отжаться, просто покрутить головой и размять шею, сделать 5 глубоких вдохов, чтобы насытить мозг кислородом.
6. Нельзя идти на экзамен с ощущением «взять 100 баллов». И вообще лучше сдавать, понимая, что мир не перевернется и не рухнет, если вы сдадите ниже, чем планировали. Вы должны абсолютно адекватно осознавать свой коридор – интервал баллов (разброс может быть до 15, примерно – 70-85). Грамотный специалист всегда озвучит ваши примерные результаты, ориентируйтесь также на свои «пробники».
7. На экзамене ни завышенная, ни заниженная самооценка не помогают. Если нужно, заранее поработайте с психологом, который поможет вам справиться с эмоциональным фоном и научит использовать стресс во благо!
Хочу всем ребятам пожелать удачи, чтобы вы шли на экзамен с радостью, ощущая волнение, оно необходимо. Но волнение не должно быть излишним. Выполняя мои нехитрые рекомендации, вы точно сможете заработать на экзамене высокие баллы, конечно, при условии, что готовиться к экзамену вы начали не сегодня вечером.
Внимательно читайте задание!
Анна Тюгова, учитель истории и обществознания школы №2, г.Владимира:
– ЕГЭ сегодня – та данность, которую надо принять и научиться жить в предлагаемых обстоятельствах и детям, и родителям. Обществознание – самый популярный для сдачи предмет у школьников в последние несколько лет. И это неудивительно: результаты ЕГЭ по этому предмету требуются для поступления на многие специальности. В основном это специальности гуманитарной, социальной, педагогической направленности.
Своим ученикам я рекомендую при выполнении тестов ЕГЭ, прежде всего, внимательно читать задания и находить условия, которые необходимо выполнить. Кроме этого советую не переживать и не зацикливаться на том, что кажется нерешаемым.
Почаще говорите себе: «Я смогу. Я справлюсь. Я вспомню всё. У меня всё получится». Правильный настрой – залог успеха на экзамене. В день перед экзаменом нужно выспаться, погулять, посмотреть любимый фильм, а не сидеть, допоздна не выпуская из рук книгу: голове нужен отдых!
А родителям хочется пожелать, поддерживайте своих детей, помогайте им! Убедите ребенка, что неудача на ЕГЭ – это не конец света, а лишь возможность стать лучше. Удачи на экзаменах!
Не наводим панику
Лилия Танеева, мама выпускника, г.Радужный:
– Самое важное для меня это физическое и психическое здоровье ребенка, поэтому паники мы не наводим. Я стараюсь демонстрировать уверенность в сыне, в его умной голове. Конечно, мы неоднократно обсуждали важность и значимость результатов ЕГЭ, но каждый раз повторяю, что жизнь на этом не кончается, есть много путей стать успешным.
Сын знает, что я всегда буду рядом и поддержу, чем смогу. Хорошо сдать экзамены для него – и дело чести, и игра амбиций. Он с 14 лет подрабатывает в летнее время, обычно подсобным рабочим, говорит, что пора идти выше, а выше – только через вуз. Родителям желаю не паниковать, а всем выпускникам – сдать ЕГЭ и получить высокие баллы!
Елена Середина
Фото – из личного архива героев
Верхнее фото: konakovograd.ru
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