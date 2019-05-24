Шесть идей оригинально провести выходные

«Иэн МакКеллен – 80!»

25 мая знаменитый британский актер Иэн МакКеллен, известный всему миру по роли Гэндальфа из саги «Властелин колец», отмечает восьмидесятилетие. В честь этого события арт-объединение CoolConnections и отдел культуры и образования Посольства Великобритании в России подготовили программу «Иэн МакКеллен – 80!», включающую в себя специальные показы в 32 городах страны. К этой акции присоединяется и Владимир.

25 мая в «КиноМакс-Буревестнике» состоится премьера и единственный показ фильма «Чистая правда» (16+) режиссера Кеннета Браны, где сэр Иэн сыграл роль Генри Ризли, 3-го графа Саутгемптона. Его партнерами по фильму стали Кеннет Брана (Шекспир) и Джуди Денч (Энн Хатауэй).

26 мая великая шекспировская драма «Король Лир: МакКеллен» – настоящий бенефис сэра Иэна и, как утверждается, его последняя большая роль в пьесе Барда. Пронзительный и мощный, «Король Лир» во всей красе демонстрирует возможности МакКеллена как театрального актёра.

Все фильмы демонстрируются на английском языке с русскими субтитрами.

Кинотеатр «КиноМакс-Буревестник»: пр-кт Ленина, 29

25 и 26 мая в 18.00

Цена билета – 350 – 450 руб.

Татьяна Лысова

Заглавное фото: vk.com/vocalband_soul