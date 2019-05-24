Шесть идей оригинально провести выходные

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Устройте семейный киномарафон
Полнометражный мультфильм, два детских фильма и военную драму для взрослых предлагает своим гостям социальный кинотеатр «Милосердие и порядок». Веселый анимационный фильм «Пчелка Майя и кубок мёда» (Германия, Австралия, 2017, 0+) малыши с родителями могут посмотреть в 10.30.
О дружбе мальчика-сироты и горной собаки расскажет в 13.30 кинокартина «Белль и Себастьян» (Франция, 2013, 6+). Приключенческий фильм «Миа и белый лев» (Франция, Германия, ЮАР, 2018, 6+) начнется в 16.00. Историю сопротивления человеческого духа бездушной машине уничтожения узнаете из фильма «Собибор» (Россия, 2018, 12+) в 18.30.
Кинотеатр «Милосердие и порядок»: ул. Добросельская, 2г
25-26 мая в 10.30, 13.30, 16.00, 18.30
Вход свободный
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Присоединитесь к фронтовым бригадам
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Зарядитесь энергией творческих людей
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Окунитесь в мир музыки
Юбилейное шоу «Территория твоей песни» (12+)
Vocal-band «Soul» – это не просто группа певцов. Это команда, это семья! Каждый из них солист и при этом каждый дополняет друг друга при работе в команде. На юбилейном шоу вас ждёт: премьера новых музыкальных направлений, которых ещё не было в нашем славном городе Владимире, а также премьера новых коллективов и масштабное шоу, которое не оставит вас равнодушными! Живая музыка, качественный вокал и яркое зрелище доберутся до самых глубин ваших душ и останутся там лучшими воспоминаниями на долгие годы!
ДК молодёжи: ул. Мира, 55
26 мая в 17.00
Цена билета – 200 руб.
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Познакомьтесь с живописью соседей
Выставка «Краски Собиновой пустоши» (0+)
Вернисаж познакомит жителей и гостей Владимира с произведениями современных собинских деятелей изобразительного искусства. Название выставки отражает то, с чего начинались город Собинка и, конечно же, творчество художников этого края. Представленные произведения ярко демонстрируют как уникальность каждого автора, так и то, что их всех объединяет, – любовь к живописи и родному краю. Поскольку в экспозицию вошли работы самых разнообразных стилей и направлений, то каждый зритель обязательно найдет на выставке что-то созвучное своей душе.
Художники Собинского края придерживаются и традиционных, и современных тенденций. Они ценят законы станковой картины и не противопоставляют себя тому, что во все времена называлось «школой». А современными их произведения являются потому, что выражают сокровенные чувства, убеждения и переживания людей нашего времени.
Выставка посвящается трём значительным датам: 75-летию Владимирской области, 90-летию Собинского района и 80-летию города Собинки.
Центр ИЗО: ул. Б.Московская, 24
Выставка работает до 9 июня
Цена билета – 50-100 рублей.
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Отметьте день рождение великого актера
«Иэн МакКеллен – 80!»
25 мая знаменитый британский актер Иэн МакКеллен, известный всему миру по роли Гэндальфа из саги «Властелин колец», отмечает восьмидесятилетие. В честь этого события арт-объединение CoolConnections и отдел культуры и образования Посольства Великобритании в России подготовили программу «Иэн МакКеллен – 80!», включающую в себя специальные показы в 32 городах страны. К этой акции присоединяется и Владимир.
25 мая в «КиноМакс-Буревестнике» состоится премьера и единственный показ фильма «Чистая правда» (16+) режиссера Кеннета Браны, где сэр Иэн сыграл роль Генри Ризли, 3-го графа Саутгемптона. Его партнерами по фильму стали Кеннет Брана (Шекспир) и Джуди Денч (Энн Хатауэй).
26 мая великая шекспировская драма «Король Лир: МакКеллен» – настоящий бенефис сэра Иэна и, как утверждается, его последняя большая роль в пьесе Барда. Пронзительный и мощный, «Король Лир» во всей красе демонстрирует возможности МакКеллена как театрального актёра.
Все фильмы демонстрируются на английском языке с русскими субтитрами.
Кинотеатр «КиноМакс-Буревестник»: пр-кт Ленина, 29
25 и 26 мая в 18.00
Цена билета – 350 – 450 руб.
Татьяна Лысова
Заглавное фото: vk.com/vocalband_soul
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