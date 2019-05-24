Камешковцы почистили Синичкин пруд и метят на Кривулю

Масштабный субботник в рамках международной акции «Чистый берег» прошёл в Камешково. Там почистили Синицын, или Синичкин, пруд. По одной из версий, на его берегах было много синиц. Сейчас, правда, там синиц нет, зато пруд облюбовали утки. По другой версии, «виновница» этого названия некая жительница Камешково бабушка Маша Синицына, любившая задумчиво сидеть на берегу этого пруда – правда, когда это было, толком неизвестно. А на днях на этом водоёме не сидели, но работали десятки горожан.

Работа велась как на берегу, так и непосредственно на воде с нескольких лодок. В акции активно участвовали сотрудники завода «Ютекс», райадминистрации, муниципальных предприятий ЖКХ и местные жители с улиц Свердлова и Володарского, в том числе школьники – всего более полутора сотен человек. Присутствовали (причем не только дежурили, но и сами трудились) спасатели и медики. Все участники субботника могли подкрепить силы чаем с пирожками.

Участники субботника, конечно, ожидали, что мусора в пруду, дно которого давно не очищали, окажется много. Но все равно удивились тому изобилию всевозможных предметов, которые оказались под водной гладью – от старых диванов до тракторных колес. А бутылок оказалось столько, что если бы их принимали за деньги, как раньше, то можно было бы неплохо заработать. И это помимо всевозможных бревен, палок, пеньков и веток.

После очистки территории «Ютекс» и мэрия устроят на берегу пруда деревянный настил (возможно, даже в два уровня) с местами для загара, скамейками, урнами, баннерами и уличными фонарями. Закончить работы планируется к Дню города, который в 2019 году в Камешково будут отмечать 19 июня. Впрочем, эта дата – не догма, и торопиться в ущерб качеству не станут. Преображение Синицына пруда кардинально изменит облик центральной части Камешково, так как город получит такую зону отдыха, в том числе семейного, какой еще никогда не имел.

Всего в Камешково вместе с прилегающей деревней Берково насчитывается около 30 прудов, в том числе одно озеро Кривуля. Самые большие пруды имеют свои названия, например Фабричный (или Больничный) пруд площадью в полтора гектара. Водоемы в городской черте в основном пребывают не в лучшем состоянии. Их берега не благоустроены, заросли кустарником, местами замусорены. О лавочках или площадках для отдыха и говорить нечего. Между тем озеро Кривуля и наиболее крупные пруды могли бы стать хорошим местом отдыха для камешковцев. В перспективе и его можно очистить. Это придаст Камешково особый шарм. Венецией, конечно, этот моногород не станет, но имеет шансы преобразиться кардинально.

Николай Фролов

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