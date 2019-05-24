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Фотограф застал ушастого за обедом

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Ушастый заяц попал в объектив владимирского фотографа. Михаил Малышев прогуливался по парку «Дружба». Зверька он заметил издалека. “Он сидел на краю дороги и мирно жевал травку. Аккуратно подкравшись, мне удалось сделать несколько фото и записать видео”, – рассказал Михаил в своей группе “Природа Владимирской области”. Русак даже не испугался и, кажется, был не прочь попозировать. Сейчас у зверьков период размножения, они теряют бдительность. В это время зайцев можно легко заметить, а если повезет, то и снять.

Полина Тарбеева

Фото и видео группы “Природа Владимирской области

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