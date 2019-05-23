Захар Прилепин рассказал владимирцам о войне на Донбасcе

Во владимирских Палатах прошла презентация новой книги известного писателя и публициста Захара Прилепина «Некоторые не попадут в ад». Она непосредственно связана с его деятельностью на Донбассе. С декабря 2015 года Прилепин был советником главы Донецкой народной республики Александра Захарченко. С октября 2016-го по июль 2018 года — заместителем командира батальона спецназа по работе с личным составом армии ДНР.

Он принимает непосредственное участие в работе фонда гуманитарной помощи Донецку, активно освещает в СМИ ситуацию в Донбассе. Новая книга Прилепина как раз и рассказывает о том, как все там было на самом деле, как принимались решения, какое участие в событиях на Донбассе принимают российские и украинские военные. Это книга, в которой многие вещи названы прямым текстом, поэтому она будет интересна всем, кого волнует ситуация на Украине. А таких людей в нашей стране немало – тех, кто с тревогой в голосе спрашивает: «Когда же закончится война на Донбассе?»

До романа «Некоторые не попадут в ад» Прилепин написал две книги публицистических очерков о ситуации на Донбассе: «Все должно разрешиться…» и «Не чужая смута». Но, как отмечает писатель, люди больше предпочитают читать романы. Зря говорят, что сейчас время нон-фикшна, реалистичной литературы. Человек никогда не будет смотреть больше документальных фильмов, чем художественных. Нам все-таки ближе слова Пушкина: «Над вымыслом слезами обольюсь…»

– Мы всегда будем воспринимать Гражданскую войну через романы «Тихий Дон», «Хождения по мукам» и «Доктор Живаго», поэзию Блока, Есенина и Маяковского, – рассуждает Захар Прилепин. – Хотя есть и замечательные мемуары, но художественная литература оперирует совсем другими вещами. Там действие происходит и в душе человека, и в окопе, и на небе, и на земле…

Причем у Прилепина это не просто роман, а фантасмагория. И этот факт вызывает наибольшее количество вопросов к писателю и со стороны читателей, и со стороны журналистов. Ведь, казалось бы, написан он о реальных и людях и событиях и нацелен вроде бы на разъяснение сложившейся ситуации на Донбассе. Но разве то, что происходит там, не фантасмагорично?

Но не только войной на Донбасе заняты мысли Захара Прилепина. Он считает, что самое главное в жизни народа, происходит в сфере культуры, а «не в той новостной повестке, которой нас основательно пичкают». Поэтому следующая книга писателя, которую он собирается закончить через пару недель, будет о великом русском поэте Сергее Есенине.

– Есть несколько биографий Есенина, но все они на тех или иных основаниях меня не вполне устраивают, – объясняет свое решение писатель. – Взаимоотношения Сергея Александровича с большевиками были очень сложные – от очарованности до жесточайшего отторжения. И я рассказываю, как это было…

Встреча Захара Прилепина продолжалась полтора часа. Он ответил на вопросы читателей, сурово покритиковал новый фильм Юрия Дудя «Колыма» и книгу Дмитрия Быкова о Маяковском, повеселил рассказом о пранкере Лексусе и поведал о своем видении ситуации на Украине. Полную запись встречи писателя с владимирскими читателями в Палатах можно посмотреть на канале «Призыв.ру» в Youtube.

Татьяна Лысова

Фото и видео Дмитрия Киреева