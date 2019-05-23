Московский блогер-урбанист обозначил проблемы Владимира

В апреле в ВлГУ прошел круглый стол «Актуальные проблемы городской среды». На мероприятие были приглашены специалисты из Москвы, в том числе популярный блогер-урбанист Аркадий Гершман. Аркадий выступил с докладом, который не оставил равнодушным никого, кто находился в зале.

Буквально через неделю, после мероприятия в Живом Журнале «Город для людей», Аркадий выпустил пост под названием «Не о таком Владимире мечтаю я». Этот материал (с подачи жителей города) был даже ретвитнут губернатором Владимирской области Владимиром Сипягиным.

Это говорит о том, что в “Белом доме” за критикой со стороны все-таки следят. И вот буквально вчера Аркадий выпустил подробный видеообзор под названием «Владимир, ты можешь лучше», который мы и приглашаем вас посмотреть:

Кому-то из жителей города подобная критика родного города, возможно, не понравится, но взгляд со стороны всегда полезен, особенно если этот взгляд сделан признанным экспертом. Ведь, согласитесь, возразить по большому счету тут нечего. Мы действительно могли бы жить в более удобном и комфортном городе, если бы на то была воля.

А как вы считаете? Согласны ли вы с мнением популярного блогера? Владимир, ты бы мог быть лучше?

Виктор Волчек

Заглавное фото и видео Аркадия Гершмана