Модная комбинация. Составляем шесть образов из двух вещей!

Сегодня стилист Алина Новосельцева поделилась с нами секретом, как она собирает свои образы. На повестке дня – розовые брюки и принтованая юбка. Как с каждой из этих вещей создать по три стильных и ярких образа? Не бойтесь экспериментировать и сочетайте разные вещи. Скорее смотрите, как это сделать.
Три образа с принтованной юбкой
Вещи с принтом всегда интересны и добавляют образу некой остроты. Здесь я нарочито сочетала данную вещь с максимально простыми компонентами. Потому что миксовать разные принты и фактуры между собой сложно, не каждый человек на это решиться, не каждый сможет. Моя же задача – показать читателям такие луки, которые они смогут составить сами. Что нужно знать про вещи с принтом?
Юбка + алый топ
Можно выбирать как нежные оттенки, так и яркие цвета. Здесь все зависит от уместности – нужно понимать, куда вы пойдёте. И от смелости: не каждая девушка готова надеть и принт, и алый топ разом.
Юбка + топ в цвет
Эти вещи лучше сочетать с однотонными вещами, схожими по фактуре. Такой комплект всегда выглядит прекрасно!
Юбка + блузка
Если вы уже готовы к экспериментам и сочетания выше для вас слишком просты, миксуйте два принта в одном образе. Например, к данной юбке можно добавить нежно-желтый топ в клетку или блузу в мелкий горох.
Три образа с розовыми брюками
Розовые брюки – не самая практичная вещь, скажете вы. Но это не так. У любой однотонной вещи всегда большой вариатив. Нужно только приложить побольше усилий и времени. Откройте свой шкаф и приложите к ярким брюкам вещи, которые, как вам кажется, совсем не сочетаются с ними. Вы удивитесь, но при детальном просмотре многие комплекты вам понравятся. Итак, с чем сочетать розовые брюки.
Розовые брюки + пайетки
С блестящими фактурами, как на первом фото. Естественно, если на работе у вас негласное правило черно-белого дресс-кода, то в таком образе лучше отправиться на прогулку с друзьями или в кино. Здесь можно использовать топ в пайетках вместо жилетки. Сверху можно надеть жакет.
Розовые брюки + блузка в горох
С принтованными блузками. Геометрические принты в данном случае будут смотреться особенно выигрышно: горох, клетка, ромбы. Старайтесь выбирать монохромные сочетания. Черно-белые или серые.
Розовые брюки + яркий жакет
С ярким жакетом. Красным, как на фото. Жёлтым, как цвет у пальто. Розовым, чтобы создать неувядающий total look. Главное – смотрите на свою фигуру. Если у вас полные бёдра, не надевайте укороченный жакет к ярким брюкам, выберите модель до середины бедра или ниже.
С любовью, Модная!
Фото из личного архива Алины Новосельцевой
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