Модная комбинация. Составляем шесть образов из двух вещей!

Сегодня стилист Алина Новосельцева поделилась с нами секретом, как она собирает свои образы. На повестке дня – розовые брюки и принтованая юбка. Как с каждой из этих вещей создать по три стильных и ярких образа? Не бойтесь экспериментировать и сочетайте разные вещи. Скорее смотрите, как это сделать.

Три образа с принтованной юбкой

Вещи с принтом всегда интересны и добавляют образу некой остроты. Здесь я нарочито сочетала данную вещь с максимально простыми компонентами. Потому что миксовать разные принты и фактуры между собой сложно, не каждый человек на это решиться, не каждый сможет. Моя же задача – показать читателям такие луки, которые они смогут составить сами. Что нужно знать про вещи с принтом?

Юбка + алый топ

Можно выбирать как нежные оттенки, так и яркие цвета. Здесь все зависит от уместности – нужно понимать, куда вы пойдёте. И от смелости: не каждая девушка готова надеть и принт, и алый топ разом.

Юбка + топ в цвет

Эти вещи лучше сочетать с однотонными вещами, схожими по фактуре. Такой комплект всегда выглядит прекрасно!

Юбка + блузка

Если вы уже готовы к экспериментам и сочетания выше для вас слишком просты, миксуйте два принта в одном образе. Например, к данной юбке можно добавить нежно-желтый топ в клетку или блузу в мелкий горох.

Три образа с розовыми брюками

Розовые брюки – не самая практичная вещь, скажете вы. Но это не так. У любой однотонной вещи всегда большой вариатив. Нужно только приложить побольше усилий и времени. Откройте свой шкаф и приложите к ярким брюкам вещи, которые, как вам кажется, совсем не сочетаются с ними. Вы удивитесь, но при детальном просмотре многие комплекты вам понравятся. Итак, с чем сочетать розовые брюки.

Розовые брюки + пайетки

С блестящими фактурами, как на первом фото. Естественно, если на работе у вас негласное правило черно-белого дресс-кода, то в таком образе лучше отправиться на прогулку с друзьями или в кино. Здесь можно использовать топ в пайетках вместо жилетки. Сверху можно надеть жакет.

Розовые брюки + блузка в горох

С принтованными блузками. Геометрические принты в данном случае будут смотреться особенно выигрышно: горох, клетка, ромбы. Старайтесь выбирать монохромные сочетания. Черно-белые или серые.

Розовые брюки + яркий жакет

С ярким жакетом. Красным, как на фото. Жёлтым, как цвет у пальто. Розовым, чтобы создать неувядающий total look. Главное – смотрите на свою фигуру. Если у вас полные бёдра, не надевайте укороченный жакет к ярким брюкам, выберите модель до середины бедра или ниже.

С любовью, Модная!

Фото из личного архива Алины Новосельцевой