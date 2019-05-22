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Владимирский вице-губернатор оказался русским патриотом с немецкой фамилией

Фукс поднимал экономику нашего края

В июне 1909 года во Владимир прибыл новый вице-губернатор, статский советник Владимир Эдуардович Фукс — потомственный юрист и уже достаточно опытный администратор. Владимирская губерния стала для него третьей, где он занял вице-губернаторский пост. В ту пору вице-губернатор имелся только один, являясь единственным заместителем губернатора и фактически вторым человеком в регионе, отвечая в основном за хозяйственно-экономический блок. Во Владимире на Клязьме Фукс (переводится с немецкого как «лисица») сработался с губернатором Иваном Николаевичем Сазоновым и активно участвовал в общественной и светской жизни.

Владимир на открытке начала XX века

Служебные успехи нового вице-губернатора во Владимире получили высокую оценку в Петербурге в виде наград, среди которых было и почетное придворное звание камер-юнкера, которое носили лишь считанные владимирцы. Человек он был незаурядный, получил отличное образование и к тому же имел влиятельную родню. В числе его родственников оказался даже великий писатель граф Лев Толстой, семейство которого поддерживало близкие отношения с Фуксами. Однако в истории Владимирского края Владимир Фукс оказался незаслуженно позабыт, а место и обстоятельства его кончины до сих пор остаются до конца не выясненными.

Дед будущего владимирского вице-губернатора Яков Иванович Фукс — ровесник XIX столетия – был скромным учителем немецкого языка, который он преподавал в ремесленных учебных заведениях Воспитательного дома в Москве. Однако его сыновья, отличаясь разносторонними способностями к наукам, избрали не педагогическое, а юридическое поприще. Особенно блистательной оказалась карьера второго из учительских сыновей Эдуарда Фукса.

Он появился на свет в 1834 году, окончил 2-ю Московскую гимназию и юридический факультет Московского университета со степенью кандидата. Несколько лет прослужив в инспекторском департаменте Военного министерства, Владимир Фукс в 1860 году поступил в Министерство юстиции и сразу занял видный пост губернского прокурора в Астраханской губернии. Затем он был губернским прокурором в Воронежской и Тульской губерниях, а в 1866 году после проведенной судебной реформы стал членом только что открывшегося Московского окружного суда. Далее Эдуард Фукс служил председателем Харьковского окружного суда,  прокурором Одесской судебной палаты и Петербургской судебной палаты. Наконец, в 1877 году Эдуард Фукс стал сенатором Уголовного кассационного департамента (сегодня его бы назвали судьей Верхового суда) с чином тайного советника (аналог генерал-лейтенанта).

В 1881 году именно сенатор Фукс стал первоприсутствующим Особого Присутствия Правительствующего Сената по делам о государственных преступлениях — особого суда над участниками покушения и убийства императора Александра II. Эдуард Яковлевич провел процесс над «первомартовцами» и подписал смертный приговор цареубийцам Желябову, Перовской, Михайлову, Кибальчичу и Рысакову.

Процесс над убийцами Александра II. Крайний слева за судейским столом — председательствующий Э.Я. Фукс

Причем если слева ему открыто угрожали (было точно неизвестно, не продолжится ли политический террор), то справа, включая министра юстиции и нового императора, сенатора Фукса обвиняли в слабости, в том, что он давал возможность подсудимым высказываться о своих убеждениях.

Эдуард Яковлевич Фукс во время суда над «первомартовцами». Рисунок с натуры. Французский еженедельный журнал «L`Illustration» от 23 апреля 1881 год

Так или иначе, но Э.Я. Фукс стал одним из самых авторитетных юристов Российской империи. В 1899 году он получил чин действительного тайного советника, а в 1903-м стал членом Государственного совета. Ему были пожалованы многие ордена, в том числе св. Александра Невского и Белого Орла. Скончался Эдуард Яковлевич 1 октября 1909 года в 75-летнем возрасте. Если бы он дожил до 1917-го, то, скорее всего, пал бы жертвой расправы, так как революционеры «первомартовцев» считали героями и своими предшественниками, а их судей — палачами.

Сенатор Фукс был женат на Елене Михайловне Кузминской, родной брат которой сенатор и юрист Александр Михайлович Кузминский состоял в браке с Татьяной Андреевной Берс, младшей сестрой Софьи Андреевны Берс, жены писателя графа Льва Николаевича Толстого.

Александр Михайлович Кузминский, сенатор, дядя В. Э. Фукса по матери

Сын последних – граф Сергей Львович Толстой, служивший в 1888-1889 гг. в Петербурге, вспоминал, что «часто бывал у родственников моей матери, большей частью принадлежавших к высшему чиновничеству — Кузминских, Иславиных, Шидловских, Кириаковых, Фукс. Там не было интересно, но там вкусно ели и играли в винт».

Татьяна Андреевна Кузминская, урожденная Берс — жена А.М. Кузминского и сестра жены Льва Толстого

Владимир Фукс был старшим из четырех сыновей сенатора. Он родился в 1874 году в Петербурге — 145 лет назад. Имея столь выдающегося и высокопоставленного отца, он тоже стал юристом, окончив в 1896 году Императорское училище правоведения с чином титулярного советника. Для немалой части чиновников эта степень становилась пределом их карьеры, а Фукс-младший, еще не начав служить, уже стал вровень с армейскими капитанами. Однако Минюсту он предпочел Министерство внутренних дел, где сначала занимал должность ландс-секретаря Выборгской губернии в тогдашней Финляндии. В 1905 году 31-летний Владимир Фукс в чине коллежского советника был назначен витебским вице-губернатором, где стал статским советником и в 1907-м перешел на такой же пост в Бессарабскую губернию (в нынешней Молдавии). Оттуда в июне 1909-го статский советник Фукс был переведен на вице-губернаторскую должность во Владимир вместо выбывшего в Лифляндию своего предшественника Аркадия Келеповского.

Пост владимирского вице-губернатора Фукс-младший занимал почти три года — до марта 1912-го, во время которых был пожалован в камер-юнкеры, а в царские именины 6 декабря 1910 года получил «Анну на шею» — орден св. Анны II степени. Кроме своей непосредственной должности, Владимир Эдуардович занимал посты члена Владимирского губернского присутствия, а также губернских присутствий по воинским делам (аналог областного военкомата), а также по земским и городским делам.

Прекрасно воспитанный и широко образованный, общительный и веселый, к тому же совсем молодой для столь высокой должности и неспесивый, Фукс быстро стал одним из «львов» местного света и любимцем общества. Любопытно, что именно светские знакомства вице-губернатора привели к тому, что он покинул Владимир. Он познакомился с семейством владимирских помещиков Ненароковых, имевших немалый вес в чиновном мире и родню со связями. Один из них, бывший покровский уездный предводитель дворянства Николай Васильевич Ненароков, получил должность вице-губернатора в Вологде. Однако там ему служить не хотелось, и он стал просить Фукса поменяться местами. После некоторых размышлений Владимир Эдуардович согласился сделать подобную любезность. Эту сделку удалось «пробить» в Петербурге, после чего весной 1912 года В.Э. Фукс покинул Владимир, а его место занял Н.В. Ненароков. Видимо, решающую роль в этом переводе стало стремление Фукса быть поближе к родному для него Петербургу.

Дмитрий Константинович Абациев — зять В. Э. Фукса

В Вологде он прослужил до 1915 года и был награжден орденом св. Станислава I степени и генеральским чином действительного статского советника — для 40-летнего чиновника это была неплохая карьера. Далее в разгар Первой мировой войны Владимир Фукс отправился в действующую армию в качестве уполномоченного Красного Креста Юго-Западного фронта. Дальнейшая его судьба неизвестна. По одним данным, он погиб 30 июля 1917 года. По другим, был убит во время Гражданской войны в 1920-м.

Погибли и оба младших брата бывшего владимирского вице-губернатора. Младший артиллерийский офицер штаба вице-адмирала Рожественского, 27-летний лейтенант Михаил Эдуардович Фукс погиб 14 мая 1905 года в Цусимском сражении на броненосце «Князь Суворов». А 40-летний полковник-кавалерист Лев Эдуардович Фукс пал смертью храбрых в бою с германскими войсками во Франции на реке Сомме в сентябре 1916 года. Там он находился в качестве прикомандированного к союзной британской армии, успев получить шесть боевых орденов и георгиевское оружие. Посмертно полковник Фукс был произведен в генерал-майоры «за боевые отличия».

Первую мировую и Гражданскую пережила лишь их мать Елена Михайловна Фукс, урожденная Кузминская. Она скончалась в эмиграции в 86-летнем возрасте в Югославии в 1931 году. Из всех ее детей выжила лишь дочь Елизавета, вышедшая замуж за Дмитрия Константиновича Абациева — в молодости личного ординарца легендарного «белого генерала» М.Д. Скобелева, а потом генерала от кавалерии. Абациев, зять сенатора Фукса, умер в 1936 году в столице Югославии Белграде. Его вдова Елизавета Эдуардовна Абациева, старшая сестра Владимира Фукса, перебралась в Англию и скончалась в Лондоне в мае 1964 года в 92-летнем возрасте. Недавно в селении Кадрагон в Северной Осетии, на родине генерала Абациева, ему установили памятник.

Памятник генералу Абациеву на его родине в Северной Осетии

А из семейства Фуксов, в основном, вспоминают лишь о сенаторе Э.Я. Фуксе в связи с процессом «первомартовцев». О воспитанных им сыновьях, погибших на службе Отечеству, давно никто не помнит, и даже их могил на родине не осталось.

Николай Фролов 

На заглавном фото – здание Присутственных мест во Владимире. Здесь работал вице-губернатор В.Э. Фукс

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