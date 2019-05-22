Владимирцы пишут свою историю

«Это я, Максим Терентьев, мне на этом фото пять лет. А это моя любимая прабабушка – Анисимова Лола Васильевна, ей здесь тоже пять. Когда ей было чуть меньше лет, чем мне теперь, вместо радостей детства на ее долю выпал ужас войны – блокада Ленинграда» – так начинается работа ученика 1-го класса школы № 37 г. Владимира Максима Терентьева.

Его прабабушка – художник. В её картинах отражены тяжёлые детские воспоминания.

– Прабабушка Лола часто рассказывает мне о том, как немцы стали подходить к городу. Детей было решено эвакуировать, а родителей – отправить на рытье противотанковых рвов (за отказ грозил расстрел). Лолу отправить на «большую землю» не успели – немцы сомкнули кольцо, и эвакуация была отменена. Наступила блокада, – пишет Максим.

История этой семьи, можно сказать, закончилась хорошо, несмотря на тяготы блокады: страшный голод, вражеские обстрелы. Лола Васильевна вместе со своей мамой Таисией Федоровной переправились по «дороге жизни» на Финляндский вокзал, а оттуда на поезде уехали в Новосибирск. После войны в Ленинград вернулся отец Лолы – Василий Константинович. В том же 1945 году семья воссоединилась.