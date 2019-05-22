Владимирцы пишут свою историю

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"Мы пишем историю вместе"
История шире, чем просто наука. Это каждый человек, каждая судьба, всё, что происходит вокруг нас. Мы живём в относительно мирное время. А более семидесяти лет назад люди видели другое – кровь, боль, смерть. Владимирцы попытались восстановить ту страшную историю, которая даровала всем нам сегодняшний день. Участники областного конкурса «Мы пишем историю вместе» собрали семейные рассказы, письма фронтовиков и экспонаты школьных музеев. Самые пронзительные материалы конкурса публикуем сегодня.
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Блокадное детство в картинах
«Это я, Максим Терентьев, мне на этом фото пять лет. А это моя любимая прабабушка – Анисимова Лола Васильевна, ей здесь тоже пять. Когда ей было чуть меньше лет, чем мне теперь, вместо радостей детства на ее долю выпал ужас войны – блокада Ленинграда» – так начинается работа ученика 1-го класса школы № 37 г. Владимира Максима Терентьева.
Его прабабушка – художник. В её картинах отражены тяжёлые детские воспоминания.
– Прабабушка Лола часто рассказывает мне о том, как немцы стали подходить к городу. Детей было решено эвакуировать, а родителей – отправить на рытье противотанковых рвов (за отказ грозил расстрел). Лолу отправить на «большую землю» не успели – немцы сомкнули кольцо, и эвакуация была отменена. Наступила блокада, – пишет Максим.
История этой семьи, можно сказать, закончилась хорошо, несмотря на тяготы блокады: страшный голод, вражеские обстрелы. Лола Васильевна вместе со своей мамой Таисией Федоровной переправились по «дороге жизни» на Финляндский вокзал, а оттуда на поезде уехали в Новосибирск. После войны в Ленинград вернулся отец Лолы – Василий Константинович. В том же 1945 году семья воссоединилась.
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Из «лагеря смерти» - на ферму
Ученик 7-го класса школы № 18 города Мурома Анатолий Тельнов свою работу посвятил своему соседу Владимиру Ивановичу Голубу. В 1941 году он был ровесником мальчика, закончил 7 классов и намеревался поступать в военно-морское училище, но война всё перечеркнула.
Немцы захватили город, по улицам ходили карательные отряды. Родители хотели переправить Володю в более спокойное место – к знакомым в Лохвицы, но в пути тот попал в облаву. Дальше был пункт временного пребывания, концлагерь в Люблине, а далее Веймар, где находился один из «лагерей смерти». Там парня выставили на продажу, его купил пожилой фермер, на которого Володя работал до самого конца войны. Это его и спасло… Уже в мирное время Владимир Голуб был школьным учителем истории. И после выхода на пенсию продолжал встречаться со школьниками и рассказывать о военном детстве.
– Мы с Владимиром Ивановичем были очень хорошо знакомы, все ученики нашей школы его хорошо помнят, а в нашем школьном музее есть стенд, посвященный истории его жизни, – рассказывает Анатолий Тельнов. – К сожалению, в феврале нынешнего года этого замечательного человека не стало. В память о нем мы с моим классным руководителем сделали эту работу и представили ее на конкурсе.
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История фронтового фото
Ученица школы № 31 города Владимира Ольга Царькова посвятила свою работу прадедушкам и прапрадедушкам. Больше всего воспоминаний сохранилось о Николае Васильевиче Пиголеве. Он был призван на фронт в 26 лет, в первый же день войны – 22 июня 1941 года. Служил старшим сержантом и помощником командира стрелкового взвода гвардии. До войны увлекался фотографией. Продолжил снимать и во время неё. Вот один из фронтовых снимков, история которого просто поражает…
– Здесь прапрадедушка Николай Васильевич со своими сослуживцами, – рассказывает Оля. – Они хотели сделать фото на память, но тут немцы пошли в наступление. Фотоаппарат заснял самое начало боя. Смотрите, кто-то ещё продолжает позировать, а мой прадедушка (в центре) уже перевёл оружие к бою.
Николаю Васильевичу повезло, он вернулся домой в 1946 году. Скончался в возрасте 70 лет. Его фронтовые фотографии семья Царьковых бережно хранит и сегодня.
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101 письмо солдата Романова
«В нашей семье уже 37 лет хранятся три школьные тетрадки. В них 101 письмо солдата Виктора Романова, старательно переписанные его отцом Романовым Николаем Георгиевичем», – так начала свою презентацию соцработник «Владимирского комплексного центра социального обслуживания» Наталья Миронова. За свою жизнь она встретила немало людей со сложной судьбой, но эта история навсегда оставила след в ее душе.
– Николай Георгиевич был нашим соседом, – вспоминает Наталья Дмитриевна. – В те годы мы жили во Владимире на улице Грибоедова. Несчастный отец так и не смог смириться с тем, что его сын погиб на войне, поэтому, боясь, что «треугольники» с фронта обветшают, старательно переписал 101 письмо сына в три школьные тетрадки. После смерти Николая Георгиевича часть его архива оказалась у моего брата, который увлекался историей. Я рада, что мне представилась возможность познакомить людей с судьбой солдата и его семьи и тем самым увековечить память о нём.
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Общая история
Эти и многие другие работы жители региона представили на конкурс «Мы пишем историю вместе». Его организатор – общественная организация «Милосердие и порядок». Участвовать дали возможность всем – и детям, и взрослым. Мог быть представлен один человек или целая школа, класс, семья, команда друзей. В этом году было рекордное число участников – более 270 человек.
– В каждом городе, селе и деревне есть свои герои, которые внесли свой вклад в развитие родного края, – отметила куратор культурных и образовательных программ общественной организации «Милосердие и порядок» Оксана Завьялова. – Участники рассказали о судьбах людей, на чью долю выпало такое страшное испытание, как Великая Отечественная война. Очень ценно, что работы готовили целыми классами и семьями. Такие мероприятия очень важны для патриотического воспитания подрастающего поколения.
Алена Славина
Фото предоставлены общественной организацией «Милосердие и порядок»
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