Весной у нас хорошо. А также летом, осенью и зимой. Приезжайте!

На высоком берегу Нерли, рядом с устьем реки Поколяйки, у заливных лугов и соснового бора стоит в Суздальском районе село Порецкое. Там живут хорошие люди. Хорошие – значит, добрые, гостеприимные и открытые душой. И может быть, отчасти наличие этих качеств объясняется тем, что многие селяне знают литературу и любят её. А преподаёт этот предмет в школе Елена Матсапаева. Сама она считает Порецкое своим домом. И знает про это село очень много. Об истории родного места она рассказала зрителям проекта «Наши люди».