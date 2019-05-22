Весной у нас хорошо. А также летом, осенью и зимой. Приезжайте!

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Учитель Елена Матсапаева о селе Порецкое

На высоком берегу Нерли, рядом с устьем реки Поколяйки, у заливных лугов и соснового бора стоит в Суздальском районе село Порецкое. Там живут хорошие люди. Хорошие – значит, добрые, гостеприимные и открытые душой. И может быть, отчасти наличие этих качеств объясняется тем, что многие селяне знают литературу и любят её. А преподаёт этот предмет в школе Елена Матсапаева. Сама она считает Порецкое своим домом. И знает про это село очень много. Об истории родного места она рассказала зрителям проекта «Наши люди».

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