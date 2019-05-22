Благодаря Сипягину во Владимире появился парк «Липки»

Парк «Липки» во Владимире имеет длинную историю. Но начало своё он получил во многом благодаря визиту в наш город Дмитрия Сергеевича Сипягина. Был в конце XIX века такой министр внутренних дел Российской империи. В результате глубоких исследований владимирского краеведа и историка Маргариты Поповой выяснилось, что именно к его приезду губернское и городское начальство устроило сквер и посадило липы.

Дмитрий Сергеевич Сипягин, родившийся в 1853 году, происходил из старинного дворянского рода, образование получил на юридическом факультете Петербургского университета. Сторонник самодержавия, с ноября 1899 года ставший министром внутренних дел Российской империи, решил «обозреть всю Россию», дабы обо всём иметь собственное мнение. Страна была поделена на 12 очередей, которые он предполагал объехать в течение 12 лет – по одной ежегодно. Первая и единственная его поездка охватила губернии промышленного района Центральной России, в том числе и Владимирскую. Естественно, на местах ожидаемого визита местное чиновничество тщательно готовились к визиту важной особы.

Коровы у Присутственных мест

Площадь перед Присутственными местами во Владимире с XVIII в. являлась плацем, где проводились воинские смотры, парады и обучения солдат гимнастике. Лишь в 1847 году благодаря стараниям владимирского инженера Никитина по северному краю, напротив здания Дворянского собрания и мужской гимназии, посадили первую аллею деревьев. К сожалению, посаженные деревья ежегодно повреждались бродячим скотом – коровами и козами. За это полагались штрафы по 20 копеек за каждое животное, из которых 10 копеек шло лицу, доставившему животное, а другие 10 копеек – в пользу города.

Через 20 лет владимирский губернатор Владимир Николаевич Струков вновь обратился к благоустройству этой площади, предложив разбить здесь общественный сад, украсив его фонтаном, но благоустройство опять было отложено. В очередной раз вопрос о приведении в надлежащий вид площади будущего парка «Липки» поставил городской глава Андрей Алексеевич Шилов 23 октября 1896 года, обратившись с докладом к городской думе. Предполагалось устроить сквер, установить скамейки, разбить клумбы и посадить деревья. Все работы оценивались в 700 рублей, возможный перерасход в 200 рублей Шилов брал на себя.

Визит министра

Владимирский губернатор Николай Максимович Цеймерн, видимо, исходя из ожидаемого визита Дмитрия Сергеевича Сипягина, согласился с градоначальником и предложил приступить к постепенной посадке деревьев. С 14 мая 1901 года работы по благоустройству начались. Знакомство с Владимирской губернией Сипягин начал с Мурома (он ехал из Нижнего Новгорода), затем посетил Шую, Кохму, Иваново-Вознесенск и утром 16 июля прибыл на вокзал Владимира.

Осмотрел достопримечательности города, прошёлся по залам губернского правления в здании Присутственных мест, посетил разбитый к его визиту сквер с фонтаном. Довольный состоянием дел во Владимирской губернии и посетив напоследок Суздаль, министр уехал. Уже в следующем 1902 году он был убит студентом и эсером Степаном Балмашевым, а сквер и фонтан, как напоминание о визите этой высочайшей особы, остались…

Экзоты парка

В советское время парк представлял собой ухоженный, уютный уголок Владимира. Благодаря организациям «Зеленхоз» и «Зеленстрой» много экзотических деревьев появилось среди старых лип, например, псевдотсуга Мензиса (родина – западные области Северной Америки). В парке она растёт рядом с Дмитриевским собором и у одного из входов в парк, со стороны памятника в честь 850-летия г. Владимира. Это мощное, красивое, вечнозелёное растение, достигающее высоты 100 м, образующее огромные леса по всему побережью Тихого океана от Британской Колумбии до Калифорнии. Кстати, живёт экзот более 500 лет, изредка доживает и до тысячелетнего возраста.

Есть там сосна Веймутова, в естественных условиях растущая в США. В XVIII веке это дерево широко использовалась в судостроении Британским королевским флотом. В настоящее время культивируется в лесоводстве, но в отдельные годы в условиях Центральной России растения могут подмерзать. В «Липках» её можно наблюдать у детской площадки – и не только наблюдать, но и собирать с детьми изящные и крупные шишки этого дерева.

Напротив бывшего Дома офицеров, а ныне Центра культуры и искусств на Соборной, около остановки общественного транспорта, разместилась лиственница европейская с изящной «флаговой» кроной. В парке есть и свой долгожитель – это ясень, возраст которого около 130 лет, он отмечен специальной табличкой.

Проблемные места

В утренние и дневные часы в апреле и мае парк оглашается песнями зябликов, пеночек-теньковок и скворцов, а в дуплах старых лип гнездятся крикливые галки. Но в ходе проведения зимнего аттракциона «Катанье на квадратиках» вымерзла популяция лютика кашубского и сильно уплотнилась почва под ясенем-долгожителем, а в кору патриарха парка было вогнано множество скоб, на которых держалась рекламная афиша.

Увы, погибли все травянистые растения в тех местах, где несколько лет размещались торговые палатки. Ежегодно осенью вывозится нужный для деревьев листовой опад, участвующий в круговороте веществ. А летом проводится ненужная косьба, лишающая насекомых их естественной среды обитания, а парковых птиц – корма.

Тем не менее старинный парк – прекрасное место для знакомства не только с различными интересными растениями, но и многими «пернатыми владимирцами», которых не встретишь на обычных городских улицах.

Денис Дуденков, сотрудник ВСМЗ

Заглавное фото: kozlovatatiana.a-range.ru