«Я верю во все наши песни»! «Рекорд Оркестр» выпускает новый альбом

У наших любимых владимирских музыкантов группы «Рекорд Оркестр» 30 мая выйдет новый альбом «Клуб путешественников». Сейчас он уже доступен к предзаказу на всех площадках. По этому поводу мы решили провести небольшой блиц с солистом группы Тимофеем Копыловым. Мы задали ему несколько вопросов. Читайте мини-интервью прямо сейчас.

– Идея нового альбома. О чем он?

– В альбоме собраны песни, написанные после выхода макси-сингла “Лезгино-Балкано”. Никакой идеи нет. Это просто отчёт о проделанной работе.

– Кто слушатели?

– Слушатели те, кто случайно зашел к нам на концерт или увидел нас на ТВ, те кому “зашло” наше творчество.

– Как бы вы сформулировали главный посыл этой пластинки?

– Главный посыл нашей пластинки – посыл к любви, счастью и новым географическим открытиям.

– Ваш прогноз. Какие песни выстрелят?

– Прогнозов нет. Я ничего не понимаю в шоу-бизнесе и продвижении музыкального материала. Я верю во все наши песни. Но это моё личное мнение, и я его никому не навязываю.

– Есть уже график концертов по продвижению альбома? Владимирский слушатель когда живьем услышит вас с этим альбомом?

– Альбом выпускается при поддержке звукозаписывающей фирмы «Навигатор Рекордс». Работа с лейблом подразумевает продвижение альбома в СМИ и Интернете. Тут мы доверились профессионалам, на счету которых лучшие альбомы Земфиры, “ДДТ”, группы “Звери”, “F.P.G” и многих других коллективов. Они умеют раскручивать материал, при условии если материал достойный. Владимирский слушатель уже основную массу песен слышал.

– Что вы пожелаете человеку, который вас никогда не слышал и у которого в руках вот эта, новая пластинка?

– Пожелал бы здоровья и мирного неба над головой – при этом неважно, чья пластинка у него в руках.

– Песня “Без трусов” о любви ? Есть ли связь с песней “Крематория” “Таня”?

– Песня “Без трусов” – да, о любви. Вы правильно меня услышали. Для артиста это важно – быть услышанным. Песню “Таня” у “Крематория” я не слышал, увы, теперь есть повод открыть для себя что-то новое, слава богу.

Миру давно была нужна эта песня – и теперь она у него есть! Я несколько лет вынашивал идею этого припева, не понимая, как его преподать… Но случилось чудо: в один день я умудрился жёстко накосячить на работе, и до кучи владелец одной радиостанции, послушав нашу песню “Самое прекрасное место”, попросил меня свои творения больше им не присылать. Всё сразу встало на свои места, и уже вечером мы принялись за музыкальное оформление на репетиции. Теперь в нашей обойме одним гимном больше.

Ссылка на скачивание альбома тут!

Юлия Митина

Все фотографии из личного архива Тимофея Копылова