Владимирские малыши победили в скоростной гонке

Владимирские малыши блеснули на 1-м этапе топовых гонок международного Чемпионата в Нижнем Новгороде. Маленькие беговелогонщики – 5-летний Денис Котов и 4-летняя Марта Чернова завоевали, соответственно, «золото» и «серебро». У них были опытные и сильные соперники. Заезды проводились на специальной трассе сложной конфигурации. Интересно, что Марта, дочь владимирского мотогонщика Андрея Чернова, все отборочные туры и финал бежала вместе с мальчишками, «выбив» второе место.

Наши победители – из секции «Беговел Владимир». Вообще детский велоспорт в нашей стране разрабатывается сравнительно недавно – с 2015 года. Эту программу реализует Федерация велоспорта России. В спортивных школах и клубах с секциями «Беговел» детишки начинают заниматься с 2 лет. Сначала на беспедальных беговых велосипедах, а в 6-летнем возрасте они уже с легкостью осваивают велосипед в школе олимпийского резерва по велоспорту BMX.

К этому времени у них есть понимание сложно координационных движений. А с помощью беговых двухколесников их отлично мотивируют и готовят к занятиям спортом с раннего возраста. Соревнования проходят часто. Например, 26 мая состоятся новые гонки от «Беговел Владимир» в рамках чемпионата России по автозвуку. Это будет на автостоянке у торгового центра «Глобус» во Владимире.

Яна Климова

Фото Андрея Чернова