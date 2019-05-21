Свободные художники обжигают горшки

Уволиться с работы и стать фрилансером? Найти работу не только себе, но еще и другим людям? О радостях и трудностях, о буднях и выходных фрилансера рассказала руководитель гончарной школы «Колокол» Анастасия Королева.

Перебороть страх и уволиться

Месяц май щедр на праздники. На днях в календаре был День фрилансера. Фрилансер в переводе с английского языка означает «свободный художник». Он же – свободный работник. Кстати, есть мнение, что слово «фрилансер» придумал Вальтер Скотт. Да, тот самый, что написал «Айвенго». Для описания средневекового наёмного воина, «вольного копейщика», автор и употребил это слово, а общественность подхватила.

Профессии такой в России нет, но фрилансеры есть. И многие из них объединяются в сообщества. В Интернете работает несколько десятков крупных бирж с вакансиями для фрилансеров. В общем, жизнь кипит и удивляет. Кто-то легко становится свободным художником, а кто-то, как Анастасия Королева, ищет себя, свое дело и идет к этому годами. Настя рассказывает о себе:

– Мне 35, и эта цифра не укладывается в мое представление о себе. У меня есть чудесный сынок Матвей, ему уже 10 лет. И в целом мы с ним отлично справляемся и движемся к своим мечтам. По специальности я менеджер. Работать всегда любила и на всех работах старалась выкладываться по полной программе. В студенчестве летом подрабатывала продавцом, потом были экономические специальности.

В 2007 году абсолютно без бухгалтерского опыта стала работать главным бухгалтером в региональном отделении одной из политических партий. Я была тихой, стеснительной, но очень целеустремленной. Сразу ринулась в бой, установила современные бухгалтерские программы и работала днем и ночью. И так в течение 12 лет. Когда бывали проверки, меня выделяли в лучшую десятку бухгалтеров партии по всей России. Проверяющие даже спрашивали совета, что было очень приятно. Надо сказать, что характер мой сильно закалился именно на этой работе. Я поверила в себя!

– Как решилась пуститься в свободное плавание?

– Честно, бухгалтерия мне наскучила примерно лет через 5. Но был ребенок, ипотека и твердое убеждение, что склад ума у меня исключительно математический, ничего другого, кроме цифр, мне не светит.

Я всегда обожала перестановку мебели, ремонты, преображения дома – в общем, уют. И мне всегда приходилось экономить. Увы, моя работа, вопреки расхожему мнению, не озолотила меня. Новую мебель я позволить себе не могла. И тут случайно увидела краски Дарьи Гейлер – отличные краски для любой перекраски. Какое-то время, параллельно с работой была ее партнером, перекрашивала мебель, продавала краски, у меня даже была небольшая студия. Но сил и знаний не хватило, чтобы вытащить студию на такой уровень, на котором она бы не вытягивала из меня деньги, а приносила.

И тут в моей жизни появилась гончарная школа «Колокол». Я ласково называю ее «Колокольчик». И все закрутилось! Но только через год после открытия своей школы я смогла перебороть страхи и уволиться, так как совмещать 4 работы было очень тяжело. На тот момент я вела несколько организаций, а мой «Колокольчик» требовал много сил для развития – мозг взрывался.

– Почему гончарное дело?

– Это все от любви к уюту! Хотелось создавать красивую посуду, а учиться у нас было негде. В других городах есть подобные проекты, во Владимире – нет. Я решила, должно быть и у нас! Когда жизнь школы совсем наладится, я обязательно буду много гончарить и лепить. В планах – классный магазин керамики, да и не только он.

– Ты открыла школу по франшизе?

– Изначально я хотела просто сама делать посуду, продавать ее и проводить частные уроки. Но, наткнувшись на пост в Инстаграме о франшизе, я не раздумывала. Ведь на то, чтобы понять, как все устроено, мне бы понадобилось с моей загрузкой очень много времени. А так я быстро решилась и поехала учиться основам бизнеса и гончарного мастерства в Воронеж.

Работа и учеба из дома

– В чем же заключается твоя работа?

– В гончарной школе я за полтора года чего только не переделала. Весь первый год параллельно с основной работой пыталась контролировать все и вся, и мне это не удавалось. Да, я явно не Гай Юлий Цезарь, а было бы неплохо. По ночам приходилось глазуровать работы учеников, делать на заказ керамику. Я настраивала все процессы: а у нас, на минуточку, целое производство.

Ученики создали на мастер-классах свои изделия и ушли по домам. А мы изделия сушим, следим, чтобы не было трещин, обжигаем их в течение суток в специальных печах, где температура более 1 000 градусов, глазируем и снова обжигаем. И все это сложные химические процессы, в которых тоже нужно разбираться, ведь команда у нас небольшая, а опыта на момент открытия было немного.

Нужно было открыть ИП, купить кассу, вести отчетность. Кажется, ты ж была бухгалтером, тебе легко должно быть хотя бы в этом направлении. Но у меня был опыт только по некоммерческим организациям, а ИП – совсем другое дело. Пришлось все изучать заново.

После увольнения я еще работала администратором в нашей школе чтобы лучше понять, чего нам не хватает, чего хотят люди, как нам стать еще круче. Но совмещать это с руководством долго не получилось. Работа администраторов – это полная вовлеченность, а когда делать все остальное?

В общем, теперь я руководитель своей собственной школы. Что я делаю каждый день? Во-первых, учусь. В моей работе нужно либо делегировать, либо уметь делать очень много самой. И я выбираю второе, а делегировать начну, когда пойму, что мне по душе, а что нет. На мне все: реклама, маркетинг, таргет, презентации, специальные программы по учету и анализу клиентов (у нас все серьезно, и мне это нравится). Впереди учеба по менеджменту и управлению, фотографии. На учебу сейчас основное время уходит, а также на внедрение новых знаний.

Придумывать и прорабатывать новые направления сложно, так как результат непредсказуем. И опять же часто не хватает знаний. Но я развиваюсь, и это здорово. Немало времени отнимают банковские, налоговые дела. А еще купить что-то, найти, починить (однажды сама меняла кран в школе). Мелкий ремонт – тоже я. Нужно постоянно придумывать что-то новое (мастер-классы, техники, мероприятия), не стоять на месте.

Сейчас основное время я работаю дома. Хотя в гончарной школе у меня есть кабинет, но там постоянная «движуха», вопросы, и я не могу сосредоточиться. Когда научусь делать многие вещи на автомате, тогда будет проще. Я проверяю посты в соцсетях, движения в кассе, а также как выглядят готовые изделия учеников, составляю расписание мастер-классов, желая всем угодить, учесть выходные мастеров, погоду, время года, праздники, тренды.

– Что самое сложное в работе фрилансера?

– Баланс! Прийти к нему непросто. Я как раз на пути, но в этом и вся прелесть. В работе с 9 до 18 ты привязан к внешнему, а в работе на себя – все, что ты делаешь, ты можешь сонастроить с собой. Семья, работа, спорт, прогулки, время на отдых – ты сам распоряжаешься своим временем. Но, прежде всего, нужно понять (и на это нужен, возможно, не один месяц), на что и сколько ты готов тратить времени. А дальше распределить его, упростив и автоматизировав рутинные процессы, чтобы они не отнимали энергию.

Год без зарплаты

– Как близкие отнеслись к твоему решению?

– Это было такое «многозначительное молчание». Никто особо ничего не говорил, да и это бесполезно, если я решила.

– Сколько длится твой рабочий день? Бывает ли так, что ты работаешь без выходных?

– Я пока не пришла к тому, чтобы отделить рабочее от нерабочего. Почти не было дней, когда я не на связи и не решаю, хоть и удаленно, какие-то вопросы. Обычно утро я провожу с сыном. Раньше я его очень мало видела, и это одна из основных причин решения об увольнении. А когда он уходит на занятия, сажусь за компьютер. По сути, я работаю и учусь все свободное от каких-то семейных дел время. Мне это не в тягость, так как все очень разнообразно – надоел один вид деятельности, переключаюсь.

– В отпуск с новой работы удалось съездить?

– На самом деле, я еще только полгода во фрилансе, а перед увольнением с работы был отпуск. Я не представляю свою жизнь без путешествий. Очень хочу на море. Надеюсь, что в этом году оно будет в моей жизни.

– Самый большой страх в работе? Были ли так, что, открыв школу, ты оставалась без денег?

– За первый год работы школы я не взяла себе ни копейки. Мне нужно отдавать то, что я брала взаймы на ремонт. Все то, что у меня сейчас есть (квартира в ипотеке, машина) – все это с заработанного на прошлой работе. Доход мой сейчас снизился, я знала это, когда уходила.

И все равно через месяц после ухода в свободное плавание, когда стало сложно с деньгами, с организацией своего графика жизни, у меня наступила депрессия. Я рыдала, думала, как же жить? Тогда мне казалось, что и школа никому не нужна, и делаю я все не так, и люди меня не воспринимают. И личная жизнь в тот момент была как последняя капля. Но все это прошло. Выглянуло солнышко, плечи расправились. Все хорошо.

Сейчас, если мне нужны деньги, беру. Например, май – месяц, когда за все летние развлечения ребенка надо заплатить заранее. Значит, буду больше работать. И все получится.

Учись заранее!

– Какие ошибки допускают те, кто становится фрилансером?

– Я думаю, это рефлексия и страхи. Если уж уволился, иди вперед, не оглядывайся! К слову, о старой работе я вспоминаю, только проезжая мимо или общаясь с кем-то, кто еще там.

– Чтобы ты изменила сейчас, если бы смогла отмотать время, когда ты пустилась в свободное плавание?

– Я бы провела больше времени в одиночестве, слушая себя, настраиваясь на совершенно новый и такой волнительный этап своей жизни. Я уволилась совершенно опустошенная. Прежде чем начинать новые виды деятельности, нужно наполниться энергией и оптимизмом!

– Твои пожелания новичкам?

– Научиться всему заранее. Серьезно, много времени уходит на обучение. Если у вас узкая специализация, вы в ней планируете оставаться и все знаете уже о вашей сфере, то самое главное – самодисциплина. И помните: если вы хотите больше зарабатывать, нужно прикладывать к этому больше усилий.

Отличный лайфхак – работа и всякие рутинные дела по таймеру. Вы сами определяете, сколько хотите потратить на работу или другие дела. И прекращаете сразу, как прозвенел таймер. Так вы успеете все, что запланировали. И верьте в себя, свои силы, свои возможности. Они только ваши, пусть никто не влияет на это. Ведь если вы решились на это, значит, дальше все зависит от вас.

Беседовала Елена Середина

Фото Анастасии Королевой