Стоит ли ехать в Крым весной… и в другое время года?

Традиционно большинство россиян предпочитает посещать Крым летом, в самый разгар пляжного сезона. Вместе с тем и весной здесь есть чем заняться. В это время года в Крыму все обильно цветет и зеленеет, повсюду журчат ручьи, а воздух прогревается до комфортной температуры. Еще один несомненный плюс отдыха здесь в это время года – отсутствие толп туристов, что позволит насладиться достопримечательностями если не в полном уединений, то хотя бы без толчеи. Также весной лучше всего ходить в походы и заниматься трекингом из-за того, что еще нет сильной жары. Жилье по сравнению с летним периодом гораздо дешевле, цены на продукты и экскурсии также немного ниже. Стоимость билетов на самолет тоже радует.

Тем не менее, собираясь в Крым весной, как, впрочем, и в любое время года, стоит учитывать многие факторы, чтобы ваш отдых не был омрачен неожиданными «сюрпризами».

Особенности выбора места

Курортный Крым очень разнообразен: от степей, живописных скал и песчаных пляжей на западном берегу до отвесных причудливых гор и галечных пляжей на южном берегу. Здесь есть водопады, пещеры, множество возможностей для активного отдыха. Крым — отличное место, чтобы поправить здоровье, именно поэтому здесь столько санаториев и пансионатов. Горы укрывают побережье от ветров, а свежий морской воздух и прогулки по хвойным аллеям поставят на ноги кого угодно. Прибавьте сюда насыщенную историю, памятники ВОВ, город-герой Севастополь, древние пещерные города, крепости генуэзцев, мечети, церкви…В общем, в Крыму каждый найдет себе занятие по душе.

От своих планов на отдых и отталкиваетесь при выборе места в Крыму. Не стоит останавливаться в Феодосии, если вы планируете посетить чеховские места и царские резиденции в Ялте. Сеть общественного транспорта в Крыму развита хорошо, но расстояния между курортными городами довольно большие и даже весной на дорогах частенько бывают пробки. Цены на проезд невысокие, но ехать придется в тесном украинском «Богдане» даже на длительные расстояния. Бывают и большие автобусы, но они тоже довольно старые и коптят. Туристические фирмы обеспечивают комфорт во время перевозки по экскурсионным маршрутам, но и просят за это немалые деньги.

Большинство курортных поселков южного берега Крыма расположено на склоне гор. И если вам претит весь отпуск постоянно подниматься и спускаться по крутым улочкам, то тоже учитывайте это обстоятельство при выборе место жительства. Хотя, откровенно говоря, через пару недель ты уже привыкаешь к этим спускам и подъемам. Если тебе, конечно, здоровье позволяет.

Соотношение цена-качество

Дело не в высоких или низких ценах в Крыму, а в том, что вы получите за ваши деньги. С вас могут запросить 250 рублей за тарелку борща и накормить абсолютно столовским блюдом. Если в больших городах типа Ялты или Севастополя между кафе развернута конкурентная борьба за клиента, то в курортных поселках выбор едален весной весьма скромен и не отличается хорошим сервисом. Прежде чем выбрать заведение, где вы будете питаться, расспросите местных жителей о их предпочтениях. Иначе поиск хорошего кафе влетит вам в копеечку.

И вообще кулинарными изысками Крым не богат. Можно смело сказать, что гастрономический туризм здесь провалился. В массе своей кафе и рестораны предлагают кавказские блюда: лагман, шурпа, хачапури, долма, шашлык… Татарская кухня представлена в основном чебуреками, а украинская – борщом. Поэтому отдыхающих очень выручает возможность готовить самим. Позаботьтесь об этом при выборе жилья и обговорите этот вопрос с хозяйкой. Впрочем, если вы остановитесь в санатории – 3-разовое питание вам и так будет обеспечено.

Символ Крыма – забор

К сожалению, на длительные прогулки вдоль моря в Крыму рассчитывать не приходится. Вдоль пляжа просто не пройдешь — тут и там ржавые заборы частных санаториев, отелей или вообще чьих-то вилл. Неплохие набережные есть лишь в Ялте, Гурзуфе, Судаке. И мы с грустью вспоминали 14-километровый терренкур вдоль моря в Геленджике.

В небольших курортных поселках Крыма явный недостаток супермаркетов, часто нет логичного и удобного спуска к пляжу, чистота на улицах тоже оставляет желать лучшего. Приезжая на отдых, хочешь видеть совершенно другую картину, а попадаешь как в обычный провинциальный городок в России со всеми его проблемами. Вся инфраструктура еще советская, какой была при Украине, такой и осталась при России. Идти с моря в гостевой дом по темному переулку и разбитому тротуару — обычное дело.

Выводы

Отдых в Крыму как весной, так и в другое время года имеет свои плюсы и минусы. Здесь великолепная природа, благоприятный климат, восхитительные горы, еще не испорченные людьми, множество достопримечательностей и возможностей для активного отдыха. Но плохой сервис и изношенная инфраструктура отталкивают многих туристов. Для нетребовательных путешественников, которые хотят узнать что-то новое и провести активно свое время, Крым станет ярким впечатлением. Только советую тщательно планировать свой отдых.

Татьяна Лысова

Фото Елены Волковой