Фестивалю лэнд-арта нужны волонтёры

С приходом лета берега Клязьмы сказочно преобразятся. Владимирские художники и архитекторы собираются открыть на природном ландшафте целую лабораторию по изучению и созданию арт-объектов. Фестиваль лэнд-арта стартует 1 июня и продлится целую неделю. Участники творческого сообщества всё это время будут жить в походных условиях, в палатках.

Базой лаборатории стал культурный центр на Стрелецкой, 25, а сама стройка будет проводиться в полях в петле Клязьмы. От города совсем недалеко, говорят организаторы феста. Есть возможность добраться до места на автобусе. Для волонтеров скорее всего будет организован транспорт в определённые дни.

Уже набрано 8 команд художников, которые будут возводить в поле свои арт – объекты. Первый этап лаборатории прошел 11 и 12 мая: участники слушали лекции о современном искусстве и лэнд-арте, знакомились с тонкостями работы с материалами, встречались с биологами и краеведами. Чтобы получить контекст, с которым можно работать, выбирая темы для проектов, два раза выезжали в поле, чтобы самостоятельно его исследовать и подыскивать места для своих будущих работ. Сейчас художники вместе со своими командами дорабатывают проекты под руководством мастеров, сообщили организаторы проекта.

Большая стройка авторских объектов

Что же из себя представляет лэнд-арт? Во Владимире это будет большая стройка авторских объектов. Одними из главных творцов станут архитектор Артём Рубцов и художница Анна Лялина. У них можно будет многому научиться.

– В институте у нас не было такой практики, мы не делали масштабных объектов, заканчивалось все форматом А3 максимум, а мы, вообще-то, архитекторы. Те, кто учился со мной, занимаются чем-то очень обычным и не выходят за рамки. Я счастлив, что мы решились провести эту лабораторию и строить то, чего еще никогда не было, – говорит Артём Рубцов.

Против всего искусственного

Само же направление лэнд-арта как искусства появилось в Америке в конце 60-х годов. Это стиль стал своеобразным художественным протестом против искусственности и коммерческой составляющей творчества. Свои работы мастера создавали не в помещениях, а прямо на лоне природы: в лесах, на берегах водоёмов. Первый фестиваль лэнд-арта в России прошёл два года назад в Новосибирске, а теперь дошёл и до Владимира.

– Мы хотим развивать современное искусство в нашем регионе. Лэнд-арт – одно из его направлений. Во Владимире ничего подобного не проводилось. Если «Арт-Субъект» – это большой фестиваль, посвященный разным направлениям, то в этом году мы решили сфокусироваться на чем-то одном. В марте мы проводили лабораторию по кинотанцу, теперь – лэнд-арт, – отмечает организатор фестиваля Евгения Strange Fruit.

Как принять участие

Чтобы стать частью всей этой великолепной «движухи», нужно:

1. Стать волонтёром. На строке очень нужны руки (и мужские, и женские), администраторы, помощь по кухне, сопровождению гостей.

2. Можно помочь материалами. Все делается за собственные деньги на энтузиазме, поэтому приветствуются любые материалы, которые могут пригодиться в строительстве и даже неожиданные (цветы, ткани, световое оборудование).

Завершится проект фестивалем «Чисто поле», который пройдет 8 июня. Всех любопытствующих ждёт презентация объектов, лекции, кинопоказ, развлекательная программа и большая музыкальная вечеринка.

Возрастных ограничений, по словам организаторов, на мероприятии нет (0+). На данный момент в создании арт-объектов и площадки задействовано около 30 человек.

Татьяна Данилова

Фото Евгении Strange Fruit

Заглавное фото: lago-verde.ru