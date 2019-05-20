Узнайте место во Владимире по советской фотографии

Где проходит митинг студенческих стройотрядов на фотографии 1982 года?
Правильно!
Неправильно!
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На какой улице выросли эти девятиэтажки в 70-х годах?
Правильно!
Неправильно!
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Где находится этот памятник Ленину?
Правильно!
Неправильно!
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На какой улице скопились эти автобусы в 1988 году?
Правильно!
Неправильно!
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В каком здании размещается эта экспозиция?
Правильно!
Неправильно!
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На какой улице идет строительство с фотографии 1959 года?
Правильно!
Неправильно!
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По какой улице прошла майская демонстрация на фотографии 30-х годов?
Правильно!
Неправильно!
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Где в 1976 году проходил конкурс детского рисунка?
Правильно!
Неправильно!
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Панорама какого микрорайона разворачивается на фотографии 1975 года?
Правильно!
Неправильно!
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Где находится этот въезд в город?
Правильно!
Неправильно!
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Фото: vk.com/backtothepastt
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