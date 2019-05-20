Узнайте место во Владимире по советской фотографии

Где проходит митинг студенческих стройотрядов на фотографии 1982 года? Площадь Фрунзе Площадь 30-летия Победы Перед главным корпусом политехнического института на ул. Горького Правильно! Неправильно! -

На какой улице выросли эти девятиэтажки в 70-х годах? Проспект Строителей Ворошилова Растопчина Правильно! Неправильно! -

Где находится этот памятник Ленину? На площади Ленина На площади Свободы (ныне Соборная) Сквер перед Владимирским тракторным заводом Правильно! Неправильно! -

На какой улице скопились эти автобусы в 1988 году? Куйбышева Вокзальная Батурина Правильно! Неправильно! -

В каком здании размещается эта экспозиция? Золотые ворота Исторический музей Дом офицеров (ныне Центр культуры и искусств на Соборной) Правильно! Неправильно! -

На какой улице идет строительство с фотографии 1959 года? Фрунзе (ныне Большая Нижегородская) Октябрьский проспект Горького Правильно! Неправильно! -

По какой улице прошла майская демонстрация на фотографии 30-х годов? Большой Московской Сун-Ят-Сена (2-я Никольская) III Интернационала (ныне Большая Нижегородская) Правильно! Неправильно! -

Где в 1976 году проходил конкурс детского рисунка? Парк 850-летия Площадь Свободы (ныне Соборная) Перед Домом культуры ВХЗ на ул. Мира Правильно! Неправильно! -

Панорама какого микрорайона разворачивается на фотографии 1975 года? Доброе Юрьевец Коммунар Правильно! Неправильно! -