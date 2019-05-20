А роды снятся по ночам!

Евгения Бодягина, старшая акушерка ГБУЗ ВО «Областного перинатального центра», принимает роды уже 21 год. Новорожденные видят первой именно ее. А родители малышей надеются на ее профессиональную помощь и ищут поддержку. В начале мая, когда акушерки всего мира отмечали свой профессиональный праздник, мы расспросили Евгению о ее работе.

Хотела в акушерки с детства

– Евгения, что привело вас в такую нелегкую и очень ответственную профессию?

– Мама вспоминала, что в детстве я постоянно лечила кукол, причем с гинекологическим уклоном. К тому же одна из маминых подруг была медиком, и я с большим интересом листала ее книжки по гинекологии. Так что вопрос, куда идти после школы, передо мной не стоял. Только в медицину!

Помню, девчонки-сокурсницы еще раздумывали над специализацией. А я сразу все для себя решила: хочу быть акушеркой и именно на родах! Кстати, в каждом отделении роддома (патология, родовое и послеродовое отделения) есть свои акушерки, и задачи у них разные.

Мне повезло, у меня были чудесные грамотные учителя, которые многому научили. В 19 лет окончила Костромское медицинское училище и стала работать. И еще раз убедилась, что мой выбор – правильный. И вот уже 21 год в профессии. Можно сказать, всю жизнь в родовой. Роды мне даже по ночам иногда снятся!

– Медицинские работники в вашей семье еще есть?

– Нет, я дочь военнослужащего. Во время его службы мы часто переезжали с места на место. Папа вышел на пенсию, перебрались жить во Владимир. Мужа я себе хотела не военного и нашла такого. Он мне иногда говорит: «Завидую, ты так любишь свою профессию!» Кем станет мой сын, не знаю, он еще первоклассник, у него все впереди.

– А когда сами родили ребенка, что-то изменилось?

– Я родила в 32 года, достаточно осознанный возраст. С появлением ребенка жизнь разделилась на «до» и «после». Быть мамой – огромное счастье. Я полностью поменялась, изменилось мое отношение ко многим вещам.

– Как реагируют люди, когда узнают, что вы акушерка?

– Часто слышу: «Вау!» И обязательно вопросы задают, причем женщины спрашивают одно, мужчины – другое. И советуются, и расспрашивают, и поддержку ищут. И в таких ситуациях я уже больше как психолог выступаю, можно сказать, появилась вторая специальность у меня.

– Помните первые роды, которые приняли самостоятельно?

– На удивление нет. Но помню роды, когда я всю ночь продержала за руку роженицу. Мы с ней были молоды, быстро нашли общий язык. Я поддерживала ее изо всех сил. И роды прошли успешно, я помню их до сих пор.

Кесарево не для всех

– Когда вы начинаете работать с роженицей?

– Как только женщина вступает в роды и два часа после них. Она может попасть к нам, приехав из дома в схватках, или из патологии для беременных, где роженицы лежат на сохранении, дожидаясь своего часа икс.

Заранее не дано предугадать, сколько будут длиться роды, как они пройдут. Да, от врача, от акушерки зависит многое, но еще больше – от самой роженицы. И здесь важно, чтобы она следовала советам, рекомендациям медработников.

Например, у женщины было ЭКО, ей рекомендовали кесарево сечение, а она отказывается, мотивируя, мол, хочу рожать сама. Но операцию не назначают всем подряд, значит, есть показания. Чаще всего к процедуре ЭКО прибегают женщины, у которых уже есть проблемы со здоровьем, они в возрасте. Бывает и наоборот, женщина по всем показаниям может рожать сама, а она требует операцию, не хочет испытывать боль. Но нет показаний – нет и операции.

– А когда чаще рожают?

– Обычно днем больше, чем ночью, из-за плановых операций и родов. В праздники бывает по-разному. Вот в прошедшую новогоднюю ночь много рожало женщин. Всю ночь напролет смена трудилась. А что делать? Ребенок не ждет, на даты и часы не смотрит. На эти первомайские праздники немало деток родилось.

– Если несколько женщин начнут рожать одновременно, у каждого будет своя акушерка?

– Мы работаем по сменам, смена 24 часа, в смене нас четверо – 3 акушерки и 1 старшая акушерка. Волноваться не нужно: у каждой роженицы обязательно будет рядом своя акушерка.

– О чем вас спрашивают роженицы?

– О! Часто спрашивают, как я рожала сама. А еще, кого больше рождается – мальчиков или девочек!

– Многие, насмотревшись сериалов и ток-шоу, боятся, что их детей могут перепутать в роддоме.

– У нас все отработано до автоматизма. На обе ручки ребенка сразу после появления на свет надевают специальные бирочки, в которых указано: ФИО мамы, дата и время рождения, пол, вес и рост малыша. Во время пребывания в родильном доме бирки не снимаются. И на совместном пребывании мамы с ребенком не разрешается их снимать.

– Что можете сказать о тех, кто рожает с партнером?

– Молодцы, что решились, шаг ответственный. И я – за, есть в моей практике и партнерские роды. Интересно наблюдать за мужчинами. Новоявленные папы плачут, и это так трогательно. Бывают, конечно, редкие случаи, когда мужчины стремятся, чуть ли не ассистировать врачу и акушерке. Но это исключение. Роды с мужем объединяют, скрепляют брак.

– Были ли в вашей практике двойняшки-тройняшки?

– Двойняшки да, тем более, по ЭКО часто случается двойня. А вот тройня – нет, другие принимали, я на родах не присутствовала. Зато помню, какими были эти малыши, когда родились. Уже прошло 15 лет, смотрю на братьев-тройняшек и удивляюсь, как быстро летит время. Кстати, если раньше двойня часто была именно по ЭКО, то сейчас больше «естественных» случаев, без медицинского вмешательства.

Полнолуние и упавшая ложка

– Есть ли приметы у вас?

– Каких-то особых нет, но, если упала ложка, значит, кто-то точно спешит к нам рожать. Предугадываем заранее, когда рожениц будет много: в полнолуние, а также в периоды резких перепадов погоды – в грозу, в снегопад.

– Вы верите в Бога?

– Да. И все мои коллеги. Мне кажется, в этой профессии нельзя не верить. 20-15 лет назад, когда больницы не были оснащены современной медицинской техникой, компьютерами, многое завесило только от опыта врачей, роды не всегда проходили успешно. Были в моей работе ситуации, когда спасало чудо и когда чуда не происходило…Увы.

– Фильмы про акушерок, врачей смотрите?

– Да, смотрю иногда. Но правды и вымысла в них примерно 50% на 50%. Не стоит верить всему, что показывают в кино.

А что в реальной жизни? Работа наша сложная, ответственная, требует таланта, умения и знаний. Бывают экстремальные ситуации, когда отключаются эмоции, действует только разум. Слезы и эмоции потом. Мы работаем в команде, в связке.

– Какая самая любимая часть работы?

– Конечно, рождение ребенка! Я не могу подобрать слов, чтобы передать то чувство, когда на твоих глазах рождается малыш. И каждое рождение для меня – до сих пор чудо, возможность прикоснуться к счастью!

Я вижу результат своей работы. У меня есть знакомая-бухгалтер, ее работа – цифры, бумаги. Спросила ее: «Тебе твоя работа интересна?» «Да! Очень», – получила в ответ. Конечно, каждая работа важна. Но я не понимаю, что может быть интересного в бумагах? Где результат? Где эмоции?

Когда-то мне стихотворение прочитали, я потом узнала, что автор Юлия Друнина. Лучше не сказать про мою профессию.

Мир ежедневно пополняется,

Все у младенца впереди:

С рук акушерки начинаются

И наши судьбы, и пути.

Идем ли вдаль по стрелке компаса.

Иль направляем путь реки,

Штурмуем ли просторы компаса

Всё с легкой, всё с ее руки.

И нет профессий человечнее

На всех шести материках,

Когда лежит все человечество

У акушерки на руках!

– Что пожелаете и посоветуете будущим мамам, а также своим коллегам?

– Вы знаете, у многих женщин сейчас большие проблемы с тем, чтобы забеременеть и выносить ребенка. Я желаю им, чтобы мечта сбылась! И чтобы будущие мамы прошли свою беременность по максимально легкому пути, без проблем и осложнений. И не боялись рожать! А коллегам желаю любви, здоровья и успехов!

Беседовала Елена Середина

Верхнее фото – из личного архива Евгении Бодягиной