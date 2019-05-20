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А роды снятся по ночам!

Владимирская акушерка Евгения Бодягина о приметах и счастливых моментах профессии

Евгения Бодягина, старшая акушерка  ГБУЗ ВО «Областного перинатального центра», принимает роды уже 21 год. Новорожденные видят первой именно ее. А родители малышей надеются на ее профессиональную помощь и ищут поддержку. В начале мая, когда акушерки всего мира отмечали свой профессиональный праздник, мы расспросили Евгению о ее работе.

Евгения Бодягина

 Хотела в акушерки с детства

– Евгения, что привело вас в такую нелегкую и очень ответственную профессию?

– Мама вспоминала, что в детстве я постоянно лечила кукол, причем с гинекологическим уклоном. К тому же одна из маминых подруг была медиком, и я с большим интересом листала ее книжки по гинекологии. Так что вопрос, куда идти после школы, передо мной не стоял. Только в медицину!

Помню, девчонки-сокурсницы еще раздумывали над специализацией. А я сразу все для себя решила: хочу быть акушеркой и именно на родах!  Кстати, в каждом отделении роддома (патология, родовое и послеродовое отделения) есть свои акушерки, и задачи у них разные.

Мне повезло, у меня были чудесные грамотные учителя, которые многому научили. В 19 лет окончила Костромское медицинское училище и стала работать. И еще раз убедилась, что мой выбор – правильный. И вот уже 21 год в профессии. Можно сказать, всю жизнь в родовой. Роды мне даже по ночам иногда снятся!

– Медицинские работники в вашей семье еще есть?

– Нет, я дочь военнослужащего. Во время его службы мы часто переезжали с места на место. Папа вышел на пенсию, перебрались жить во Владимир. Мужа я себе хотела не военного и нашла такого. Он мне иногда говорит: «Завидую, ты так любишь свою профессию!» Кем станет мой сын, не знаю, он еще первоклассник, у него все впереди.

– А когда сами родили ребенка, что-то изменилось?

– Я родила в 32 года, достаточно осознанный возраст. С появлением ребенка жизнь разделилась на «до» и «после». Быть мамой – огромное счастье. Я полностью поменялась, изменилось мое отношение ко многим вещам.

– Как реагируют люди, когда узнают, что вы акушерка?

 Часто слышу: «Вау!» И обязательно вопросы задают, причем женщины спрашивают одно, мужчины – другое. И советуются, и расспрашивают, и поддержку ищут. И в таких ситуациях я уже больше как психолог выступаю, можно сказать, появилась вторая специальность у меня.

 – Помните первые роды, которые приняли самостоятельно?

 – На удивление нет. Но помню роды, когда я всю ночь продержала за руку роженицу. Мы с ней были молоды, быстро нашли общий язык. Я поддерживала ее изо всех сил. И роды прошли успешно, я помню их до сих пор.

 Кесарево не для всех

– Когда вы начинаете работать с роженицей?

– Как только женщина вступает в роды и два часа после них. Она может попасть к нам, приехав из дома в схватках, или из патологии для беременных, где роженицы лежат на сохранении, дожидаясь своего часа икс.

Фото: pravmir.ru 

Заранее не дано предугадать, сколько будут длиться роды, как они пройдут. Да, от врача, от акушерки зависит многое, но еще больше – от самой роженицы. И здесь важно, чтобы она следовала советам, рекомендациям медработников.

Например, у женщины было ЭКО, ей рекомендовали кесарево сечение, а она отказывается, мотивируя, мол, хочу рожать сама. Но операцию не назначают всем подряд, значит, есть показания. Чаще всего к процедуре ЭКО прибегают женщины, у которых уже есть проблемы со здоровьем, они в возрасте. Бывает и наоборот, женщина по всем показаниям может рожать сама, а она требует операцию, не хочет испытывать боль.   Но нет показаний – нет и операции.

 – А когда чаще рожают?

 – Обычно днем больше, чем ночью, из-за плановых операций и родов. В праздники бывает по-разному. Вот в прошедшую новогоднюю ночь много рожало женщин. Всю ночь напролет смена трудилась. А что делать? Ребенок не ждет, на даты и часы не смотрит. На эти первомайские праздники немало деток родилось.

– Если несколько женщин начнут рожать одновременно, у каждого будет своя акушерка?

  Мы работаем по сменам, смена 24 часа, в смене нас четверо – 3 акушерки и 1 старшая акушерка. Волноваться не нужно: у каждой роженицы обязательно будет рядом своя акушерка.

– О чем вас спрашивают роженицы?

 – О! Часто спрашивают, как я рожала сама. А еще, кого больше рождается – мальчиков или девочек!

– Многие, насмотревшись сериалов и ток-шоу, боятся, что их детей могут перепутать в роддоме.

– У нас все отработано до автоматизма. На обе ручки ребенка сразу после появления на свет надевают специальные бирочки, в которых указано: ФИО мамы, дата и время рождения, пол, вес и рост малыша. Во время пребывания в родильном доме бирки не снимаются. И на совместном пребывании мамы с ребенком не разрешается их снимать.

На обе ручки ребенка сразу после его появления на свет надевают специальные бирочки. Фото Натальи Левашевой

 – Что можете сказать о тех, кто рожает с партнером?

 – Молодцы, что решились, шаг ответственный. И я – за, есть в моей практике и партнерские роды. Интересно наблюдать за мужчинами. Новоявленные папы плачут, и это так трогательно. Бывают, конечно, редкие случаи, когда мужчины стремятся, чуть ли не ассистировать врачу и акушерке. Но это исключение. Роды с мужем объединяют, скрепляют брак.

Фото: mama.guranka.ru

– Были ли в вашей практике двойняшки-тройняшки?

– Двойняшки да, тем более, по ЭКО часто случается двойня. А вот тройня – нет, другие принимали, я на родах не присутствовала. Зато помню, какими были эти малыши, когда родились. Уже прошло 15 лет, смотрю на братьев-тройняшек и удивляюсь, как быстро летит время. Кстати, если раньше двойня часто была именно по ЭКО, то сейчас больше «естественных» случаев, без медицинского вмешательства.

Полнолуние и упавшая ложка

– Есть ли приметы у вас?

– Каких-то особых нет, но, если упала ложка, значит, кто-то точно спешит к нам рожать. Предугадываем заранее, когда рожениц будет много: в полнолуние, а также в периоды резких перепадов погоды – в грозу, в снегопад.

В полнолуние и при резкой смене погоды рожениц больше. Фото: static.mywed.com

– Вы верите в Бога?

– Да. И все мои коллеги. Мне кажется, в этой профессии нельзя не верить. 20-15 лет назад, когда больницы не были оснащены современной медицинской техникой, компьютерами, многое завесило только от опыта врачей, роды не всегда проходили успешно. Были в моей работе ситуации, когда спасало чудо и когда чуда не происходило…Увы.

 – Фильмы про акушерок, врачей смотрите?

– Да, смотрю иногда. Но правды и вымысла в них примерно 50% на 50%. Не стоит верить всему, что показывают в кино.

А что в реальной жизни? Работа наша сложная, ответственная, требует таланта, умения и знаний. Бывают экстремальные ситуации, когда отключаются эмоции, действует только разум. Слезы и эмоции потом. Мы работаем в команде, в связке.

– Какая самая любимая часть работы?

 – Конечно, рождение ребенка! Я не могу подобрать слов, чтобы передать то чувство, когда на твоих глазах рождается малыш. И каждое рождение для меня – до сих пор чудо, возможность прикоснуться к счастью!

Фото Натальи Левашевой

Я вижу результат своей работы. У меня есть знакомая-бухгалтер, ее работа – цифры, бумаги. Спросила ее: «Тебе твоя работа интересна?» «Да! Очень», – получила в ответ. Конечно, каждая работа важна. Но я не понимаю, что может быть интересного в бумагах? Где результат? Где эмоции?

Когда-то мне стихотворение прочитали, я потом узнала, что автор Юлия Друнина.   Лучше не сказать про мою профессию.

Мир ежедневно пополняется,

Все у младенца впереди:

С рук акушерки начинаются

И наши судьбы, и пути.

Идем ли вдаль по стрелке компаса.

Иль направляем путь реки,

Штурмуем ли просторы компаса

Всё с легкой, всё с ее руки.

И нет профессий человечнее

На всех шести материках,

Когда лежит все человечество

У акушерки на руках!

– Что пожелаете и посоветуете будущим мамам, а также своим коллегам?

– Вы знаете, у многих женщин сейчас большие проблемы с тем, чтобы забеременеть и выносить ребенка. Я желаю им, чтобы мечта сбылась! И чтобы будущие мамы прошли свою беременность по максимально легкому пути, без проблем и осложнений. И не боялись рожать! А коллегам желаю любви, здоровья и успехов!

Беседовала Елена Середина

Верхнее фото – из личного архива Евгении Бодягиной

Обсуждение 1

  • Аватар Татьяна Третьяк:
    20.05.2019 в 18:54

    Именно Женечка 19 лет назад,будучи ещё совсем молоденькой акушеркой – помогла появиться на свет моему сыну Евгению. Спасибо ей огромное за её доброту,внимательность,профессионализм и отзывчивость!!!

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