Где во Владимире купить хорошую рассаду?

Если вы первый год в садоводстве и не знаете с чего начать, начните с нашей статьи. Садовод с многолетним стажем Эдуард Кошевец расскажет, где во Владимире брать саженцы, какие ошибки могут быть у начинающего огородника и сколько стоит рассада. Читайте и берите на карандаш.

Стоит начать с самых распространенных ошибок начинающих садоводов по закупке семян и рассады. Что здесь самое главное? Нужно купить качественную рассаду, чтобы потом все лето наслаждаться плодами.

Где не стоит покупать рассаду:

1.Покупка саженцев на выставках

Ни в коем случае нельзя покупать растения на выставках, потому что чаще всего туда все фирмы свозят остатки. А значит саженец будет не первой свежести и не лучшего качества.

2. Придорожные продажи

Невозможно узнать откуда саженец, в каких условиях его вырастили, откуда. Покупать в таких местах тоже опасно. Вы рискуете тем, что рассада просто не выживет у вас на огороде. Невозможно даже гарантировать то, что вы покупаете именно тот сорт, который вам продают.

3. Рассада у бабушки

Это тоже не очень хороший способ, потому что новые сорта появляются постоянно. Селекционеры работают. А на огороде у бабушки скорее всего старые варианты. Также вы можете привести с другого участка зараженную землю.

Поэтому лучше всего покупать рассаду в сертифицированных питомниках. Во-первых, именно там саженцы содержатся в самых хороших условиях и попадают к вам отличного качества. Во-вторых, в питомниках вас всегда проконсультируют, подскажут новые сорта, дадут рекомендации по посадке. Приживаемость саженца в таком случае 90%! Я по своему опыту могу сказать четыре самых лучших питомника саженцев в городе.

Где покупать рассаду можно и нужно:

1.«Патриарший сад»

У каждого питомника абсолютно стандартный набор того, что они предлагают. По сути вы везде можете найти ВСЕ. Но есть в каждом месте, так сказать, лучшее! Например, в «Патриаршие сады» стоит идти за всевозможными видами кустарников. Здесь самый большой выбор и отличное качество. Плюс очень много экспертов, которые вас удовольствием проконсультируют.

Кустарники: Калина, Гортензия, Вейгела, Барбарис, Бирючина, Дерен, Дейцея и другие.

Цена за куст – от 200 рублей

2.«Тепличный»

Фишка этого места – черешня. Лучше вы не найдете! Потому что комбинат «Тепличный» работает с питомниками, которые специализируются на этом.

Сорта черешни: Чермашный, Фатеж, Нарофоминский, Ипуть, Ревна.

Цена саженца черешни – от 200 рублей

3.Питомник «Ягуновых» в МЮДе

Груши и яблони уже много лет советую всем брать только здесь. При покупке вас еще ждет отличная консультация!

Сорта яблонь: Конфетное, Июльское Черненко, Грушовка, Белый налив (Папировка), Медуница, Десертное Петрова, Мелба (однолетка), Мантет, Мечта.

Цена за саженец – от 300 рублей

4.«Саженцы земли Владимирской» (частный питомник)

Хороший корневой, приживаемость, грамотная консультация. Здесь очень ответственная хозяйка. Она начала свою работу с увлечения виноградом. У нее его 28 сортов! Она очень глубокий знаток выращивания

Сорта винограда: Августин (Феномен), Агат Донской, Алёшенькин, Амурский прорыв (Один), Белый жемчуг, Восторг, Вэлиант, Гагаринский, Гуна, Жемчуг Сабо, Загадка Шарова, Золотой Потапенко, Зилга, Кишмиш №342, Кишмиш Потапенко, Минский розовый и другие.

Цена – от 350 рублей (виноград)

Беседовала Юлия Митина

Фото Эдуарда Кошевца