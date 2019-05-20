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Где во Владимире купить хорошие саженцы?

Проверенные питомники области от опытного садовода

Если вы первый год в садоводстве и не знаете с чего начать, начните с нашей статьи. Садовод с многолетним стажем Эдуард Кошевец расскажет, где во Владимире брать саженцы и какова цена вопроса. Читайте и берите на карандаш.  

Эдуард Кошевец

Стоит начать с самых  распространенных ошибок начинающих садоводов по закупке посадочного материала. Что здесь самое главное?  Нужно купить качественное, чтобы потом все лето наслаждаться плодами.

Где не стоит покупать саженцы: 

1.Покупка саженцев на выставках

Ни в коем случае нельзя покупать растения на выставках, потому что чаще всего туда все фирмы свозят остатки. А значит саженец будет не первой свежести и не лучшего качества. 

2. Придорожные продажи

Невозможно узнать откуда саженец, в каких условиях его вырастили, откуда. Покупать в таких местах тоже опасно. Вы рискуете тем, что рассада просто не выживет у вас на огороде. Невозможно даже гарантировать то, что вы покупаете именно тот сорт, который вам продают.

Фото: supersadovnik.ru

3. У бабушки

Это тоже не очень хороший способ, потому что новые сорта появляются постоянно. Селекционеры работают. А на огороде у бабушки скорее всего старые варианты. Также вы можете привести с другого участка зараженную землю. 

Поэтому лучше всего покупать саженцы в сертифицированных питомниках. Во-первых, именно там саженцы содержатся в самых хороших условиях и попадают к вам отличного качества. Во-вторых, в питомниках вас всегда проконсультируют, подскажут новые сорта, дадут рекомендации по посадке. Приживаемость саженца в таком случае 90%! Я по своему опыту могу сказать четыре самых лучших питомника саженцев в городе.

Где покупать можно и нужно: 

1.«Патриарший сад»

У каждого питомника абсолютно стандартный набор того, что они предлагают. По сути вы везде можете найти ВСЕ. Но есть в каждом месте, так сказать, лучшее! Например, в «Патриаршие сады» стоит идти за всевозможными видами кустарников. Здесь самый большой выбор и отличное качество. Плюс очень много экспертов, которые вас удовольствием проконсультируют.

Кустарники: Калина, Гортензия, Вейгела, Барбарис, Бирючина, Дерен, Дейцея и другие. 

Цена за куст – от 200 рублей

Саженец калины. Фото: sadnikitina.ru

2.«Тепличный»

Фишка этого места – черешня. Лучше вы не найдете! Потому что комбинат «Тепличный» работает с питомниками, которые специализируются на этом. 

Сорта черешни: Чермашный, Фатеж, Нарофоминский, Ипуть, Ревна. 

Цена саженца черешни – от 200 рублей

Саженцы черешни. Фото: festima.ru

3.Питомник «Ягуновых» в МЮДе

Груши и яблони уже много лет советую всем брать только здесь. При покупке вас еще ждет отличная консультация!  

Сорта яблонь: Конфетное, Июльское Черненко, Грушовка, Белый налив (Папировка), Медуница, Десертное Петрова, Мелба (однолетка), Мантет, Мечта.

Цена за саженец – от 300 рублей

Саженцы яблонь. Фото5 ogorodlegko.ru

4.«Саженцы земли Владимирской» (частный питомник)

Хороший корневой, приживаемость, грамотная консультация. Здесь очень ответственная хозяйка. Она начала свою работу с увлечения виноградом. У нее его 28 сортов! Она очень глубокий знаток выращивания 

Сорта винограда: Августин (Феномен), Агат Донской, Алёшенькин, Амурский прорыв (Один), Белый жемчуг, Восторг, Вэлиант, Гагаринский, Гуна, Жемчуг Сабо, Загадка Шарова, Золотой Потапенко, Зилга, Кишмиш №342, Кишмиш Потапенко, Минский розовый и другие.

Цена –  от 350 рублей  (виноград)

Саженцы винограда. Фото: vinzap.uaprom.net

Беседовала Юлия Митина

Фото Эдуарда Кошевца

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