Американцы во Владимире взялись за мечи и канаты

Шварценеггера в ЮАР встретили не очень. Какой-то местный шустрик засветил звезде ногой в спину. Бедный старик Арнольд! Дорогой железный кумир нашей молодости! Надо быть осмотрительнее в выборе маршрута для путешествий. Его землякам, студентам Иллинойского университета, повезло куда больше. Они выбрали правильную страну – Россию, и правильный город – Владимир. Здесь к иностранцам относятся уважительно. И, кстати, приветствуют их желание показать силу – в хорошем смысле слова.

На днях американские студенты посетили спортивный центр «Росич». Здоровье, семья и русские традиции – вот основа, на которой зиждется работа центра. Парням и девушкам из США разве что семьи не смогли организовать, а так – и физически развили, и познакомили с традициями. Тренировочный день прошёл интенсивно и насыщенно.

Была масса физических упражнений – подтягивания, отжимания, штанга. Были и куда более экзотические в глазах иностранцев (да и большинства наших соотечественников) упражнения. Например, мастер клинкового боя Андрей Крюков показал американцам приемы казацкого боя на шашках. Гости даже смогли поучаствовать в поединках – с тренировочными, правда, мечами.

Под занавес – традиционная русская забава, перетягивание каната. Команда хозяев, команда гостей. Первый раунд – за владимирцами, второй – за американцами. Победила дружба. Укрепить которую помогло и чаепитие с русскими блинами. «Война войной, а обед по расписанию!»

Сергей Зябликов