Узбекская шурпа с вариациями

Друзья, всем привет! С вами снова собиратель и испытатель интернет- рецептов Дмитрий Мареев. Прошли майские праздники, и природа преобразилась до неузнаваемости. Воздух насытился свежими дурманящими ароматами, солнце припекает вовсю, снимая с нас надоевшие тяжелые одежды, птицы по утрам упражняются в певческом искусстве, сводя своим пением простых смертных с ума, эмоции переполняют «инстаграмщиков». И они готовы каждый едва приметный цветочек закинуть себе в ленту. Что происходит? Просто весна в самом разгаре!

Так чем же пахнет весна? Весна сейчас пахнет едой. Уже 2 недели ветер носит по нашим городам и весям запахи колбасок, сосисок, курятины, свинины, телятины, баранины. Страна в этот время похожа на стан, вставшего на привал войска. Кругом дым и огни.

Вот и я решил не отставать от всех. Правда, шашлыками меня накормили друзья, спасибо им за это огромное, поэтому я продолжу тему казана. В марте мы готовили штрули, “заморачивались” с тестом… Сегодня рецепт будет гораздо проще. Это, я бы даже сказал, не рецепт, а руководство к действию. Ведь что в таких рецептах самое удивительное? ПРАВИЛЬНО – красивое название! Итак, друзья, УЗБЕКСКАЯ ШУРПА, которую мы готовим, конечно, в казане. И вот такая аппетитная красота у нас получится:

Казан появился у меня лет 10 назад. На книги по приготовлению пищи я тогда внимания сильного не обращал, а все рецепты выуживал из Интернета. Очень меня тогда увлек Сталик Ханкишиев. Его манера исполнения азиатских блюд не может никого оставить равнодушным. Я и сейчас частенько заглядываю в его книги и блог. Вот под этим соусом я и выудил тогда рецепт узбекской шурпы. Вариаций ее исполнения предостаточно в Интернете, и можно спокойно экспериментировать со специями и компонентами. Одно должно оставаться неизменным: ШУРПЕ НЕЛЬЗЯ ДАВАТЬ СИЛЬНО КИПЕТЬ. Это очень важно. Да простят меня «хранители» этого блюда, если я вдруг сильно упростил рецепт.

Вот мой набор продуктов на 9 – литровый казан, хотя возможны и вариации:

2 кг мяса – свинина, крупные куски на кости с жирком;

100 г сала;

5 шт. крупных луковиц;

2 шт. моркови;

2 шт. сладкого перца – один красный, один желтый (для антуража);

4 шт. средних помидора;

7 небольших картофелин;

Специи – ваши любимые;

По 1 пучку свежей зелени: петрушки, укропа, кинзы

Еще можно добавить в конце салатный лук: пара луковиц, наструганных полукольцами.

Обычно, когда я выезжаю готовить на природу или к друзьям, то стараюсь сразу нарезать все составляющие блюда. Потом остается только контролировать процесс и вовремя закидывать в казан продукты.

Итак, режем и шинкуем:

Мясо – крупными кусками. Я подстраиваюсь под количество народа.

Сало – мелкими кубиками.

Помидоры – на дольки. Можно еще и кожицу снимать, но я не насилую ни себя, ни томаты.

Морковь – вдоль на 2 части и наискосок ломтиками толщиной по 2 мм.

Перец – пополам и на полукольца. Прям тонюсенькие.

«Картофан» – обычно на 4 части. Его мельчить не надо.

Лук – полукольцами.

Зелень – меленько в мисочку. Она в тарелку каждому к готовой ШУРПЕ пойдет.

А теперь, друзья, разжигаем костер, мангал или печь, устанавливаем казан, заливаем в него воду и закидываем мясо!

Доводим до кипения, уменьшаем огонь так, чтобы кипело не бурно, и добавляем щепотку соли. Это ускоряет процесс выделения пены. Если не удалить пену полностью, бульон получится мутный и неаппетитный.

После этого в очищенный бульон добавляем лук, нарезанный кольцами или полукольцами, и оставляем вариться на слабом огне 30 минут.

Далее в бульон закладываем нарезанное сало и морковь.

В этот самый момент можно добавить специи: кориандр, зиру, стручковый перец. Это по желанию. Я это делаю только для себя, а вот с гостями всегда сложнее. Вкусы у всех разные, поэтому я пользуюсь простыми специями, которые покупаю на рынке у лоточников. Ароматные приправы мы добавили и оставляем вариться еще минут 20.

Через несколько минут после возобновления кипения добавить помидоры.

Через минуты 5 закладываем картофель. Если у вас гигантские картошки, то рубаните их на 6 частей.

Еще минут через 10 добавляем наш красиво нашинкованный перец.

Можно насытить шурпу дымком. Зачерпываем половником бульон и тонкой струйкой выливаем обратно в казан. Аромат уже плотным туманом окутал все вокруг. Будьте готовы отбиваться от страждущих.

Даем нашей шурпе побулькать еще минут 10-15 и снимаем с огня. Накрываем крышкой и оставляем настояться.

Сразу вооружитесь большим половником, чтоб отгонять назойливых гостей от казана. Ну на крайний случай можете выдать каждому по веточке петрушки и укропа. Пусть хоть этим утолят аппетит))) И пора начинать раздачу.

Медленно доставайте из казана кусок мяса и выкладывайте в супницу. В следующем заходе ваш половник должен поймать гущу. Ну а в третьем заходе к мясу и гуще добавиться прозрачный ароматный бульон. Но это еще не все. Всю эту красоту надо сдобрить й мелко нарубленной зеленью – укроп, петрушка и кинза. Вот теперь блюдо готово.

Кстати, другие рецепты, испытанные мной, можете посмотреть здесь. Бон апети, друзья, и до новых встреч!

Дмитрий Мареев

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