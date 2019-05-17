Где развлечься в выходные, кроме «Ночи музеев»?

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Социальный кинотеатр
Два полнометражных мультфильма, приключенческий фильм для детей и историческую драму для взрослых предлагает своим гостям социальный кинотеатр «Милосердие и порядок». Веселый анимационный фильм «Принцесса-лягушка: Тайна волшебной комнаты (США, 2016, 6+) малыши с родителями могут посмотреть в 10.30.
Приключенческий мультфильм «Робинзон Крузо: Очень обитаемый остров» (Франция, Бельгия, 2016, 6+) покажут в 13.30. О говорящем медвежонке рассказывает семейный фильм «Приключения Паддингтона» (Великобритания, Франция, США 2014, 6+) в 16.00. Подлинную историю создания пьесы узнаете из фильма «Сирано. Успеть до премьеры» (Франция, Бельгия, 2018, 16+) в 18.30.
ул. Добросельская, 2г
18-19 мая в 10.30, 13.30, 16.00, 18.30
Вход свободный
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Парк Пушкина
Выставка – 0+
Музыкальные мероприятия 6+
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Библиоресторан в библиотеке
Владимирская областная библиотека для детей и молодёжи впервые присоединяется к всемирной кулинарной акции и становится одной из площадок «Ресторанного дня» во Владимире. В молодёжном корпусе библиотеки откроется Библиоресторан (6+), где можно будет попробовать кондитерские изделия, связанные с литературой: любимые блюда писателей или поэтов, приготовленные по рецептам из художественных произведений или навеянные прочтением какого-либо литературного произведения…
Заметьте, все вкусности сотрудники библиотеки (а также читатели и волонтёры) приготовят своими руками! У каждого кулинарного шедевра будет своя история! Всё можно будет попробовать бесплатно!
пр-кт Строителей, 23
18 мая с 15.00 до 18.00
Войти в Библиоресторан можно будет, лишь ответив на литературные вопросы «администратора»!
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Игротека в кофейне «Друг другу»
Большой выбор настольных развлечений предлагает оценить сообщество «Мосигра». Почти каждый майский выходной всех любителей интеллектуальных забав ожидает знакомство более чем с пятью десятками различных игр. Среди них будут самые веселые и шумные: «Шакал», «Ответь за 5 секунд», «Тик Так Бум», «Экивоки», «Имаджинариум», «Крокодил», «Дженга», «Кодовые имена», «Гоббит», «Пятница», а также много-много простых карточных игр для разного возраста (12+).
Игротека – это большая встреча друзей, только в начале почти никто никого не знает, но уже к финалу все становятся друг другу практически родней, закаленной множеством азартных битв. Не стоит волноваться по поводу правил – на площадке будут присутствовать аниматоры, которые все объяснят. Так что спешите оценить игры века прошлого и наступившего – всем будет неимоверно интересно!
ул. Б.Московская, 12
18 мая с 15.00 до 17.00
Вход свободный
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Музейный центр «Палаты»
Информационный центр по атомной энергии и Владимиро-Суздальский музей-заповедник приглашают владимирцев на концерт Петра Термена (6+), правнука советского изобретателя Льва Термена, создавшего уникальный инструмент – терменвокс. Руководитель российской школы терменвокса сыграет классические произведения и расскажет об истории создания этого необычного инструмента, у которого нет ни струн, ни клавиш. Музыкант играет с помощью движений рук в электромагнитном поле. Выглядит волшебно, звучит потрясающе!
ул. Б Московская, 58, 3-й этаж
19 мая в 15.00
Бесплатные билеты в кассах ВСМЗ
Татьяна Лысова
Заглавное фото: nashahistory.ru
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