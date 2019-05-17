Где развлечься в выходные, кроме «Ночи музеев»?

Владимирская областная библиотека для детей и молодёжи впервые присоединяется к всемирной кулинарной акции и становится одной из площадок «Ресторанного дня» во Владимире. В молодёжном корпусе библиотеки откроется Библиоресторан (6+), где можно будет попробовать кондитерские изделия, связанные с литературой: любимые блюда писателей или поэтов, приготовленные по рецептам из художественных произведений или навеянные прочтением какого-либо литературного произведения…

Заметьте, все вкусности сотрудники библиотеки (а также читатели и волонтёры) приготовят своими руками! У каждого кулинарного шедевра будет своя история! Всё можно будет попробовать бесплатно!

пр-кт Строителей, 23

18 мая с 15.00 до 18.00

Войти в Библиоресторан можно будет, лишь ответив на литературные вопросы «администратора»!