Чистые игры: уборку превратят в соревнование 

Сделать Улыбышевские карьеры чище и отлично провести субботний день – владимирцам предлагают совместить приятное с полезным. Завтра, 18 мая, все желающие смогут принять участие в экологическом квесте «Чистые игры» (6+). Это командная игра, в которой побеждает не только тот, кто соберет больше всего мусора, но и самый быстрый, отважный, ловкий, расчетливый, сильный, тот, кто сделает лучшие фотографии, отгадает все загадки, наберет дополнительные баллы в экологических конкурсах и спортивных турнирах.

Участие в играх бесплатное. Весь инвентарь организаторы выдают на месте. Победители получат ценные призы от спонсоров, а на финише всех участников ждет пикник и DJ-сет.

– Встречаемся в 11.30 на карьере Улыбышево. Можно участвовать с семьей, с друзьями, коллегами или найти команду единомышленников в нашей группе! – призывают организаторы.

«Чистые Игры» – это популярные командные соревнования по сбору мусора и сортировке отходов на природных территориях. В этот день, в рамках весеннего Кубка Чистоты пройдет более 100 игр в 60 городах России.

Ольга Ефремова

Фото группы “Чистый Игры 2019” в “ВКонтакте”