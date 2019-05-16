Жужжащие агрессоры, или Как защититься от ос и шершней

Нашествие ос и пчел начинает пугать. Они залетают в квартиры, постоянно кружат вокруг тебя на даче. А укусы шершней смертельно опасны! В некоторых местах от них просто негде укрыться. Как не быть ужаленным и что делать, если вас все-таки укусили? Советы врача Ирины Слесаревой и биолога Руслана Жукова.

Что нужно знать об осах и шершнях?

Биолог Руслан Жуков:

– Сейчас время, когда матки ищут место для гнезда. Сами по себе все матки безобидны, их боятся не стоит. Вот после образования гнезда рождается первое поколение защитников дома. Эти особи (шершни и осы) достаточно агрессивны. Чаще всего гнезда насекомые делают далеко от людей. Но можно встретить их на дачных участках, и даже в доме.

– Как избавиться от гнезда шершней или ос на участке? Во-первых, дождитесь вечера. В это время все насекомые прилетают домой и становятся не такими активными. Вы спокойно сможете подойти, надеть пакет на гнездо, после чего постараться его убрать подручными средствами. Иногда будет достаточно простого усилия руки, а в некоторых случаях приходится срезать гнездо ножом. В редких случаях может понадобиться «Дихлофос» (если гнездо разрослось до больших размеров). А потом вы сможете в пакете утилизировать гнездо без вреда для себя.

Опылители растений

– Хочу заметить, что шершни и осы – главные опылители растений. Поэтому, если у вас нет детей, и гнездо находится далеко в дальнем углу участка, то лучше не убирайте его. Насекомые опылят ваш огород!

Подлетели близко

-Если же гнездо находится близко, есть определенные правила поведения. Чтобы вас не трогали любые летающие насекомые, их не надо раздражать. Не совершайте резких движений руками! Ведите себя спокойно. Для них мы не больше, чем мебель, и насекомые подлетают к людям из-за резкого запаха духов, например. То есть они путают нас с цветами. Поэтому, находясь в огороде, лучше не надевать яркую одежду и не использовать духи. Если соблюдать хотя бы эти правила, то можно без паники уйти от роя ос или шершней.

Все – таки укусили. Что делать?

Врач Ирина Слесарева:

1. Промойте место укуса

– Первое, что вы должны сделать – промыть место укуса. Используйте воду с мылом. Чтобы микробы не попали в саму ранку, не касайтесь ее руками. И еще несколько дней промывайте место укуса водой с мылом.

2. Удалите жало с кожи

– Проведите по месту укуса кредитной картой или линейкой. Повторяйте движения до тех пор, пока жало не выйдет из кожи. Ни в коем случае нельзя тянуть за конец жала или выдавливать его из кожи. При таком воздействии из него пойдет только еще больше яда.

Кстати, жала может не быть вовсе. При укусах ос и шершней оно чаще всего не остается.

3. Наблюдайте за самочувствием

– Нередко после укуса случается аллергическая реакция, поэтому лекарства должны быть всегда под рукой. Бывает, что реакция происходит молниеносно! Может быть: тошнота, рвота, отек гортани, головокружение, обморок, сыпь, отек век или кистей. Как только вы заметили один из симптомов сразу примите любое антигистаминное средство. Если пострадал ребенок, то лучше вызвать скорую помощь. Особенно если место укуса – нос или рот. В таком случае может прекратиться доступ кислорода, наступит удушье.

4. Снимите отек

– К месту укуса в идеале нужно приложить лед на 10-30 минут. Это снимет отек, если он у вас появился.

5. Не чесать!

– Это лишь усилит зуд и отек.

Больше ничего делать в домашних условиях или на природе не стоит. Если у вас возникли какие-то неприятные симптомы или ощущения, лучше сразу вызывайте скорую помощь. А если вы знаете, что у вас есть аллергия на укусы, то до выхода на природу примите антигистаминные препараты. Тогда в случае чего вы перенесете укус намного спокойнее.

Юлия Митина

Заглавная фотография: gs.by