Владимирский астроном “поймал” Юпитер 

Инженеру Антону Андрианову вместе с командой единомышленников не спалось майской ночью. В два часа астрономы выехали в пригород Владимира, установили самодельный телескоп и направили его в космические просторы. Видео с Юпитером было снято на 100-ый рефрактор. Проделанной работой исследователи остались довольны. Антон сумел запечатлеть не только гигантскую планету, но и её спутники. Юпитер находится от Земли на расстоянии в 778,57 миллионов километров.

– Нашей астрокоманде повезло с небом. Оно было исключительно чистым, даже у самого горизонта, где и находился Юпитер. Хорошее небо, точная фокусировка, настройка камеры и конечно хорошая отлаженная оптика – всё это и стало залогом успешной съёмки, – рассказал «Призыв РУ» Антон Андрианов. – Юпитер – газовый гигант, самая крупная планета солнечной системы, находится за поясом астероидов, по счету он пятый от Солнца. Юпитер в 317 раз массивнее Земли и имеет более 60 спутников. Самые крупные из них Каллисто, Ио, Ганимед и Европа – наиболее перспективный спутник для поиска на нём жизни. Под толстой коркой льда скрыт океан жидкой воды, а где жидкая вода там жизнь. Год на Юпитере равен 12-ти земным. В его атмосфере постоянно происходят бурные процессы, перемешивания газов, бури, меняются оттенки цветов. Юпитер в 2,5 раза превосходит по массе все планеты Солнечной системы.

Татьяна Данилова

Видео Антона Андрианова

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