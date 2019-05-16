Драмтеатр представил спектакль по рассказам владимирского автора

Уникальная премьера состоялась на днях во Владимирском театре драмы. За литературную основу спектакля «Тайны старого дома», поставленного на Малой сцене, были взяты рассказы владимирского автора – психолога Ольги Гуниной. Совсем недавно она дебютировала на писательском поприще изданием двух сборников своих новелл. Театрализованные презентации этих книг на фестивалях, гастролях, в библиотеках города и за его пределами подтвердили догадку, что рассказы Ольги Гуниной буквально просятся на сцену.

Перевести их на язык театра была приглашена Юлия Беляева, молодой режиссер из Москвы. Из предложенных автором девяти рассказов были выбраны шесть, которые и легли в основу спектакля. В процессе инсценировки появились три героини, что позволило создателям спектакля провести некоторую параллель с чеховскими сёстрами Прозоровыми — Ольгой, Машей и Ириной.

Творческий коллектив собрался сплошь женский – и в этом еще одна особенность этого спектакля. Трех сестер играют прекрасные актрисы нашего театра – Ирина Жохова, Валерия Емельянова и Анна Лузгина. Художник-постановщик Алина Бровина создала удивительно поэтическое пространство, а московский хореограф Евгения Миляева помогла актрисам через танец показать истинное Я своих героинь.

Получилась, на первый взгляд, удивительно женская история. Потому что и рассказы Ольги Гуниной в большинстве своем о женщинах и обращены к женщинам. И артистки во время работы над спектаклем привнесли в него много своего личного, женского опыта. У режиссера на первом этапе даже появилась мысль сделать такой эксперимент – один-два спектакля сыграть на чисто женскую аудиторию. Потому что женщина, которая приходит в театр с мужчиной, – это один зритель. А женщина, которая приходит в театр одна или с подругой, – это совсем другое восприятие.

Тем не менее спектакль не столько о женских проблемах, сколько о семейных ценностях. Вопросы, которые задают в нем себе и зрителю его создатели, не несут какой-то гендерный признак. Это разговор о преемственности поколений, о своих предках, о себе, о том, как жить дальше – с оглядкой на прошлое или нет. Вопросы, которые волнуют всех и каждого. Тем не менее поданы они по-женски нежно, трепетно и трогательно до слез! (Возрастная категория 6+)

Татьяна Лысова

Фото и видео Дмитрия Киреева