Во все колокола! Самая высокая точка Суздаля

Интересно в Музее колоколов будет как взрослым, так и детям. Просто потому что можно не только посмотреть, но и потрогать экспонаты. В некоторые колокола можно даже позвонить. Есть возможность создать и свой собственный перезвон, на несколько минут став звонарем. Именно у интерактивных экспозиций чаще всего задерживаются туристы. Когда еще представится такая возможность – позвонить в настоящий колокол.