Во все колокола! Самая высокая точка Суздаля

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Панорама Суздаля с Преподобенской колокольни
Порой Ризоположенский монастырь туристы незаслуженно обходят стороной, устремляясь к стенам Спасо-Евфимиева или Покровского монастырей. Но его скромная красота заслуживает отдельного внимания. Именно здесь возвышается архитектурная доминанта Суздаля – Преподобенская колокольня. Ее высота – 72 метра. Трехъярусная колокольня была построена в начале XIX века, в честь победы в Отечественной войне 1812 года. Несколько лестничных пролетов и перед вами открывается панорама города-музея. Дух захватывает!
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Музей колоколов для всех желающих
В 2016 году в Преподобенской колокольне по благословению игуменьи монастыря матушки Екатерины (Ивановой) открылся Музей колоколов. Еще одна причина посетить это место. Экспозиция располагается на лестничных пролетах. Экспонаты рассказывают историю появления колоколов и раскрывают основы их литья. Здесь же можно узнать, как возрождалось русское колокольное искусство в XX веке. Кстати, в 1923 году сам монастырь был закрыт, а его 12 колоколов отправлены в переплавку. Лишь в 2014 году здесь снова зазвучал колокольный звон.
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Почувствуй себя звонарем
Интересно в Музее колоколов будет как взрослым, так и детям. Просто потому что можно не только посмотреть, но и потрогать экспонаты. В некоторые колокола можно даже позвонить. Есть возможность создать и свой собственный перезвон, на несколько минут став звонарем. Именно у интерактивных экспозиций чаще всего задерживаются туристы. Когда еще представится такая возможность – позвонить в настоящий колокол.
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Действующие колокола и благовестник
Заканчивается экскурсия на главной площадке Музея колоколов с ее незабываемым видом и, пожалуй, самыми внушительными экспонатами – действующим звукорядом колоколов с благовестником в 3500 кило. Как рассказывают экскурсоводы, здесь настроена система ручного звона, но есть и автоматизированная система управления колоколами. При дефиците звонарей – ценная вещь. Трогать эти колокола нельзя. Зато сделать уникальные фото на их фоне никто не запрещает.
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Когда приезжать в Музей колоколов
Посетить музей можно в любое время года. Вход стоит 200 рублей. При желании можно заказать экскурсию. На мой взгляд, сюда стоит приехать в августе, когда проходит всероссийский фестиваль духовной музыки и колокольных звонов «Лето Господне». Ризоположенский монастырь – одна из его главных площадок. В эти дни можно услышать живой “голос” действующих колоколов и посмотреть, как работают звонари. Звук с архитектурной доминанты Суздаля разносится на многие километры.
Елена Пляскина
Фото “Призыв ру”
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