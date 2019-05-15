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Во все колокола! Самая высокая точка Суздаля

Мини-экскурсия по Преподобенской колокольне

  1. Панорама Суздаля с Преподобенской колокольни

    Порой Ризоположенский монастырь туристы незаслуженно обходят стороной, устремляясь к стенам Спасо-Евфимиева или Покровского монастырей. Но его скромная красота заслуживает отдельного внимания. Именно здесь возвышается архитектурная доминанта Суздаля – Преподобенская колокольня. Ее высота – 72 метра. Трехъярусная колокольня была построена в начале XIX века, в честь победы в Отечественной войне 1812 года. Несколько лестничных пролетов и перед вами открывается панорама города-музея. Дух захватывает!

  2. Музей колоколов для всех желающих

    В 2016 году в Преподобенской колокольне по благословению игуменьи монастыря матушки Екатерины (Ивановой) открылся Музей колоколов. Еще одна причина посетить это место. Экспозиция располагается на лестничных пролетах. Экспонаты рассказывают историю появления колоколов и раскрывают основы их литья. Здесь же можно узнать, как возрождалось русское колокольное искусство в XX веке. Кстати, в 1923 году сам монастырь был закрыт, а его 12 колоколов отправлены в переплавку. Лишь в 2014 году здесь снова зазвучал колокольный звон.

  3. Почувствуй себя звонарем

    Интересно в Музее колоколов будет как взрослым, так и детям. Просто потому что можно не только посмотреть, но и потрогать экспонаты. В некоторые колокола можно даже позвонить. Есть возможность создать и свой собственный перезвон, на несколько минут став звонарем. Именно у интерактивных экспозиций чаще всего задерживаются туристы. Когда еще представится такая возможность – позвонить в настоящий колокол.

  4. Действующие колокола и благовестник

    Заканчивается экскурсия на главной площадке Музея колоколов с ее незабываемым видом и, пожалуй, самыми внушительными экспонатами – действующим звукорядом колоколов с благовестником в 3500 кило. Как рассказывают экскурсоводы, здесь настроена система ручного звона, но есть и автоматизированная система управления колоколами. При дефиците звонарей – ценная вещь. Трогать эти колокола нельзя. Зато сделать уникальные фото на их фоне никто не запрещает.

  5. Когда приезжать в Музей колоколов

    Посетить музей можно в любое время года. Вход стоит 200 рублей. При желании можно заказать экскурсию. На мой взгляд, сюда стоит приехать в августе, когда проходит всероссийский фестиваль духовной музыки и колокольных звонов «Лето Господне». Ризоположенский монастырь – одна из его главных площадок. В эти дни можно услышать живой “голос” действующих колоколов и посмотреть, как работают звонари. Звук с архитектурной доминанты Суздаля разносится на многие километры.

    Елена Пляскина

    Фото “Призыв ру”

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