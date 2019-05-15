Спортивный меч готовит в рыцари

Рыцарями не рождаются, рыцарями становятся. Во Владимире набирает популярность новый вид спорта – спортивный меч. 11 летний Фёдор Самоснов уже овладел этой дисциплиной. Мальчик учится в 4 классе 32-й школы. Увлекается ментальной математикой, рисованием, посещает еврейскую воскресную школу. А прошлой осенью решил заняться ещё и спортом, освоил спортивный меч. Выбрать это направление ему подсказал папа.

– Занятия проходят во Дворце детского (юношеского) творчества. Здесь есть две группы для детей и взрослых. И они ходят заниматься вместе. Тренировка по 2 часа два раза в неделю. Сначала они занимаются раздельно. Потом спарринги идут общие: дети со взрослыми. Знаю, что туда ходит много владимирских семей. Благодаря этим тренировкам Фёдор уже успешно выступает на соревнованиях, – рассказывает мама мальчика Елена Григорьева.

Занятие платные. Около 1000 рублей в месяц. Участники тренируются в специальном снаряжение в виде шлемов, мечей, щитов. «Доспехи» сделаны из специального полимерного материала. Спортсмены используют инвентарь, имитирующий оружие воинов – рыцарей. Во время соревнований допускают применение любых техник фехтования со щитом и мечом, копьем, копьем и щитом. В настоящее время эта спортивная дисциплина развивается более чем в 20 регионах России.

Фёдор занимал призовые места, выступая в Московской области, Москве, Вологде, Владимире. Одно из последних состязаний – чемпионат России по спортивному мечу, где по рейтингу в своей категории он занял 4 место. На этих соревнованиях у Фёдора взяли интервью ведущие детского канала «Карусель.

– Нужна быстрая скорость, чтобы победить соперника, и нужна хорошая техника. Важно быстро и правильно наносить удары, – рассказывает Фёдор. – Секрет успеха в том, что я занимаюсь на усиленных тренировках и никогда их не пропускаю. А ещё мы свои удары отрабатываем на взрослых. Наши тренеры нам всё понятно объясняют. Мы участвуем во многих соревнованиях. Потом эти бои смотрим в записи, видим свои ошибки и прорабатываем их.

Сейчас в копилке Фёдора уже есть 4 золотых, 3 серебряных и 1 бронзовая медали. Мальчик пробует себя и в роли оператора. Он сделал собственный видеоролик, пропагандирующий спортивный образ жизни и борьбу с наркоманией.

– Мы очень довольны, что ребенок занимается именно этим видом спорта. У него очень хорошие тренеры, семейная пара, профессионалы. Детей любят, поэтому те их слушают. Потом эти занятия чем ещё хороши – это выплеск адреналина, негативных эмоций, которые у ребёнка накопились за неделю, – отмечает мама.

Спортивный меч развивает скорость реакции, выносливость, и координацию. А ещё – фантазию. Не каждый вид спорта даст почувствовать атмосферу Средневековья. Недавно у Федора был день рождения. Отпраздновать его решили в рыцарском стиле. На костюмированной вечеринке мальчика ожидаемо посвятили в благородные рыцари.

Татьяна Данилова

Фото, видео Елены Григорьевой