Мощная тренировка против лишних килограммов

Осталось меньше месяца до лета, а ваша физическая форма далека от идеала? Что делать? Устраивать систематические жиросжигающие круговые тренировки. Не нужно ходить в зал и платить за абонемент. Все, что вам нужно – спортивная площадка во дворе или у ближайшей школы. Тренер Наталья Андриянова показала нам одну тренировку, после которой вы завоете, но точно похудеете.

Кардиотренировка – основная ваша работа, если вы желаете похудеть. И на улице – это бег.

Заминка – 200 метров

Что это такое? Вы просто должны пробежать 200 метров трусцой, чтобы немного «разбудить» ваши мышцы.

Выпады (на каждую ногу по 20 раз/5 подходов)

Как правильно делать выпады? Бедро правой ноги должно быть параллельно полу, а левое колено — едва касаться пола. Очень важно выполнять подъём с пятки впереди стоящей ноги, не наклоняя корпус вперёд и не помогая отставленной назад ногой. Включите в работу заднюю поверхность бедра и ягодицы. С их помощью выполните подъём.

Подтягивание на турнике или отжимания от перекладины (15 раз/5 подходов)

Из этих двух упражнений выбирайте, какое наиболее вам комфортно выполнять. Если вы нечасто подтягиваетесь и вообще нагрузку на руки даете небольшую, то начните с отжиманий.

Бег – 2 км

Это первый этап нашей круговой тренировки. Выберете себе дистанцию заранее, затем вернетесь на площадку для продолжения тренировки.

Сгибания молот (20 раз/ 5 подходов)

Здесь вам понадобиться либо правильный турник, либо заранее приготовленные бутылки с водой в каждую руку. Вы должны просто сгибать в локте руки поднимая их до уровня плеча. Благодаря продолжительности этого упражнения, вы почувствуете, как ваши проблемные места на руках стали «гореть».

Опять бег – 2 км

Возвращайтесь на вашу дистанцию, преодолейте ее еще разок.

Выпады на месте (на каждую ногу по 20 раз/3 подхода)

Точно такое же упражнение, которое было описано выше. Уменьшается лишь количество подходов.

Снова заминка – 200 метров

Это нужно, чтобы сбросить напряжение с мышц, расслабить их. Дать понять, что тренировка окончена.

Такая тренировка направлена не на новичка, а на человека, который хотя бы раз в неделю занимается спортом. Если вы без подготовки решите провести такую тренировку, вам будет очень тяжело. Поэтому для начала лучше пару раз в недельку хотя бы просто побегайте. Это уже подготовит организм к более напряженным занятиям.

Удачи в борьбе с лишними килограммами!

Беседовала и занималась Юлия Митина