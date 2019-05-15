Что вы знаете о ковровском конструкторе оружия Владимире Федорове?

Какой неоценимый вклад в развитие российского стрелкового оружия внес Владимир Федоров?
Правильно!
Неправильно!
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Где родился Владимир Федоров?
Правильно!
Неправильно!
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На каком заводе Владимир Федоров разработал оригинальную конструкцию автоматической винтовки при активном участии тогда еще слесаря опытной мастерской Василия Дегтярёва?
Правильно!
Неправильно!
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С какой целью в 1918 году Владимир Федоров был направлен в Ковров?
Правильно!
Неправильно!
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Какое количество автоматов выпускалось на Ковровском пулеметном заводе в 1921 году?
Правильно!
Неправильно!
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В каком году Владимир Федоров организует на Ковровском пулеметном заводе первое в стране проектно-конструкторское бюро стрелкового оружия?
Правильно!
Неправильно!
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Сколько образцов автоматического стрелкового оружия Федоров и Дегтярев совместно с молодыми конструкторами Шпагиным и Ивановым создали на ковровском заводе в 1920-1925 годах?
Правильно!
Неправильно!
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Какая улица в городе Коврове, на которой жил Владимир Федоров, впоследствии была названа его именем?
Правильно!
Неправильно!
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Где в городе Коврове был установлен памятник Владимиру Федорову?
Правильно!
Неправильно!
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Кто из перечисленных известных конструкторов автоматического стрелкового оружия НЕ является непосредственным учеником Владимира Федорова?
Правильно!
Неправильно!
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