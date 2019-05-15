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Что вы знаете о ковровском конструкторе оружия Владимире Федорове?

15 мая 1874 года родился создатель автоматического оружия

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