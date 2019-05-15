Что вы знаете о ковровском конструкторе оружия Владимире Федорове?

Какой неоценимый вклад в развитие российского стрелкового оружия внес Владимир Федоров? Он создал первый револьвер Он спроектировал первую автоматическую винтовку Он сконструировал знаменитую трёхлинейную винтовку образца 1891 года Правильно! Неправильно! -

Где родился Владимир Федоров? Санкт-Петербург Владимир Ковров Правильно! Неправильно! -

На каком заводе Владимир Федоров разработал оригинальную конструкцию автоматической винтовки при активном участии тогда еще слесаря опытной мастерской Василия Дегтярёва? Сестрорецкий оружейный завод Ковровский пулеметный завод Тульский оружейный завод Правильно! Неправильно! -

С какой целью в 1918 году Владимир Федоров был направлен в Ковров? Для доработки автоматической винтовки Для испытания новых образцов автоматического оружия Для организации производства автоматического оружия Правильно! Неправильно! -

Какое количество автоматов выпускалось на Ковровском пулеметном заводе в 1921 году? 50 100 200 Правильно! Неправильно! -

В каком году Владимир Федоров организует на Ковровском пулеметном заводе первое в стране проектно-конструкторское бюро стрелкового оружия? 1918 1921 1924 Правильно! Неправильно! -

Сколько образцов автоматического стрелкового оружия Федоров и Дегтярев совместно с молодыми конструкторами Шпагиным и Ивановым создали на ковровском заводе в 1920-1925 годах? 6 10 13 Правильно! Неправильно! -

Какая улица в городе Коврове, на которой жил Владимир Федоров, впоследствии была названа его именем? Пролетарская Крестьянская Мещанская Правильно! Неправильно! -

Где в городе Коврове был установлен памятник Владимиру Федорову? На улице его имени В сквере Оружейников У проходной завода им. В. Дегтярева Правильно! Неправильно! -