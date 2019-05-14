Родители, ПОСЛУШАЙТЕ!

В Конституции Российской Федерации прописано, что каждый гражданин обязан получить основное общее образование, то есть окончить девять классов школы. Для каждого человека время, проведенное в этом учреждении, является особенным периодом жизни. Это целый класс незнакомых людей, общаться с которыми ты учишься на протяжении как минимум девяти лет. Это учителя, которых ты одновременно и боишься, и уважаешь, и любишь. Это череда бесконечных контрольных, лабораторных, проверочных и самостоятельных работ. Каждый человек учился в школе, все в этом «плавали», поэтому процесс обучения обычно не вызывает никаких особых опасений: «Ну все же через это проходили, и ты как-нибудь выучишься».

Однако нельзя отрицать важность этого этапа жизни. В процессе обучения в школе, особенно в 8 – 11 классах, дети сталкиваются с множеством проблем, большинство из которых, к сожалению, взрослые не воспринимают серьёзно. Это связано, во-первых, с изменением образовательной программы и процессом обучения в принципе – взрослые не осознают некоторых нюансов. Во-вторых, с так называемой проблемой «отцов и детей»: людям разных поколений бывает очень тяжело понять друг друга. Итак, какие же очевидные факты хочется донести до родителей? Я, Анастасия Спелова, обычная владимирская одиннадцатиклассница, попытаюсь сегодня это сделать.

Факт № 1. Отметки уже не важны

Одной из главных проблем детей, а также их родителей, стало получение хороших отметок. А ведь и правда, еще каких-то 25 лет назад хорошие отметки в школе являлись залогом успеха в дальнейшей жизни. Имея отличный аттестат, человек мог спокойно поступить в вуз и получить высшее образование. Однако сейчас данная система претерпела изменения. Аттестат потерял свою ценность. И таким своеобразным «мостиком к лучшей жизни» стал ЕГЭ. Интересным является то, что школьная программа не подразумевает целенаправленную подготовку учеников к ЕГЭ. В экзамен зачастую включены вопросы, которые требуют от ученика более углубленных знаний по сдаваемому предмету, а их можно получить только на платных образовательных курсах. Не идет ли это в разрез с законом о бесплатном образовании? Данный вопрос пока, к сожалению, остается без ответа.

Введение ЕГЭ привело к обесцениванию аттестата. Из-за этого школьники стали уделять меньше внимания предметам, экзамены по которым они не планируют сдавать. И, конечно, отметкам, потому что по факту они почти не играют никакой роли.

Однако большинство родителей, все еще считающих отметки важной составляющей учебного процесса, часто ругают своих детей за такое «пренебрежительное отношение к учебе». Говоря об этом, хочу напомнить о том, что отметки, будем друг с другом честны, давно перестали быть показателем уровня знаний. К 10-11 классу подростки уже способны самостоятельно принимать некоторые решения хотя бы по поводу СВОЕЙ (и только СВОЕЙ!) учебы.

Факт № 2. Мы перегружены!

Хочется затронуть проблему загруженности школьников. Сегодня перед учеником, решившим пойти в 10 класс, встает вопрос: пытаться объять необъятное или работать на аттестат. Многие спросят: «Неужели нельзя совмещать?». Совмещать, конечно, можно… Ежедневные 7 уроков затем 2-часовые курсы, далее домашнее задание по 6-7 предметам еще никого не убили. Но возникает закономерный вопрос, зачем такие жертвы? Да, безусловно, было бы очень круто, если бы мы все были отличниками и знали назубок все предметы. Однако главная проблема заключается в следующем: если при этом мы сдадим ЕГЭ не на 85 баллов, а, скажем, на 65, то поступление в вуз может так и остаться несбыточной мечтой. И это не результат недоработки ребенка, как мы понимаем. Он сделал все, что мог. Однако родители вряд ли это поймут.

Таким образом, ребенок, стоя перед таким выбором, испытывает очень сильное нервное напряжение, потому что, с одной стороны, на него давят учителя и родители, заставляющие получать хорошие оценки, с другой – боязнь не поступить в выбранный им вуз.

Факт № 3. Дайте время – и мы найдем свой путь

Помимо сдачи ЕГЭ перед старшеклассником стоит еще более серьезная и сложная проблема – проблема самоопределения. Как ученик 11 класса, я могу вам честно сказать, что мало кто в 16-17 лет точно знает, чему посвятить свою дальнейшую жизнь. В этом возрасте большинство из нас, к сожалению, еще и мира –то не видели. А ведь в нем столько всего интересного. И столько возможностей, о которых мы пока не знаем. Уважаемые родители, замечательно, что ребенок вашей подруги или друга еще в 9 классе решил, что он точно хочет поступить на факультет юриспруденции и стать адвокатом. Это поистине прекрасно! Но мы все разные! И каждому из нас нужно разное время, чтобы найти себя. Кому-то достаточно на это 16-ти лет своей жизни, кому-то 20-ти, а кому-то и 30-ти может быть мало!

И это совсем не значит, что мы безответственные и несобранные лентяи. Поверьте, не вы одни переживаете из-за того, что мы еще не выбрали путь. Нам тоже тяжело от мысли, что кто-то нашел дело себе по душе раньше нас, но еще тяжелее становится от того, что вы каждый день нам об этом напоминаете, сравниваете с другими, более успешными, по вашему мнению, детьми.

Дорогие родители, поверьте в нас! Дайте время – и мы найдем свой путь. Это наша жизнь. Мы стоим на пороге совершеннолетия. Посмотрите, мы уже почти взрослые! Но при этом мы пока еще не перешагнули черту и очень нуждаемся в вашем понимании и поддержке.

Анастасия Спелова, ученица 11 класса

Верхнее фото: psylive.com.ua